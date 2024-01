Vendere su Vinted: per quali articoli è consentita la vendita? Tutte le categorie

Una delle piattaforme che sta sempre più spopolando sul web per chi desidera ottenere un’entrata extra vendendo prodotti e articoli di seconda mano, è sicuramente Vinted.

Vinted non è altro che un portale in cui gli utenti possono acquistare o mettere in vendita articoli di seconda mano, attraverso una procedura sicura che tutela acquirenti e venditori.

Sono in molti, quindi, che si domandano quali∅ sono gli articoli che possono essere venduti tramite Vinted.

In questo articolo, andremo proprio ad offrire una panoramica generale di tutti gli articoli e prodotti di seconda mano la cui vendita è consentita tramite Vinted, così da fornire tutti i chiarimenti necessari per vendere su Vinted, senza il rischio di vedersi bloccati gli annunci di vendita.

Cosa si può vendere su Vinted

Facendo riferimento alle linee guida di Vinted è possibile identificare alcune macro-categorie di prodotti e articoli di seconda mano che possono essere venduti tramite la piattaforma.

A questo proposito, rientrano tra le cose che si possono vendere su Vinted le seguenti categorie:

• Accessori e abbigliamento;

• Articoli per bambini;

• Articoli per la casa;

• Articoli per gli animali;

• Articoli di intrattenimento;

• Articoli per feste.

Sicuramente tra le categorie di prodotti più venduti su Vinted c’è sicuramente quello dell’abbigliamento, sia per adulti che per bambini.

Rientrano in questa tipologia di articolo, sia abbigliamento che calzature ed accessori per donna, uomo e bambini, ma anche cosmetici, profumi e prodotti di bellezza nuovi con cartellino.

Inoltre, si intendono inclusi nella categoria di “abbigliamento” su Vinted anche la vendita di piccoli accessori tecnologici. Ad esempio, parliamo delle custodie per smartphone oppure degli smartwatch.

Tra i prodotti che si possono vendere su Vinted anche gli articoli per bambini, come ad esempio giocattoli, mobili ed attrezzature.

Passiamo poi agli articoli per la casa. In questo caso, Vinted prevede la possibilità di vendere articoli per la casa di tipo tessile, nonché stoviglie, oppure accessori per la casa, come specchi, scaffali, candele oppure orologi.

Potrebbe interessarti anche: Vendere su Vinted: gli orari e i giorni migliori per pubblicare gli articoli.

Come controllare se un articolo può essere venduto

Per capire cosa può essere venuto tramite Vinted e se un articolo rispetta effettivamente le linee guida richieste dalla piattaforma, è possibile consultare la sezione dedicata al Centro Assistenza disponibile sul portale online ufficiale di Vinted.

Infatti, all’interno della pagina dedicata alle FAQ, l’Assistenza di Vinted ha fornito una serie di linee guida non soltanto in merito a cosa si può vendere e quali sono le categorie di prodotti di seconda mano accettati per la vendita tramite Vinted.

Nel corso dei paragrafo della pagina Assistenza di Vinted, è possibile dunque verificare anche quali sono gli articoli per cui non è consentita la vendita, nonché quale procedura seguire prima di caricare un articolo su Vinted.

Da questo punto di vista, infatti, è necessario innanzitutto assicurarsi che i prodotti e gli articoli che si intendono mettere in vendita su Vinted siano puliti.

Il consiglio dell’assistenza è in questo caso di lavarli oppure disinfettarli facendo attenzione al tipo di materiale del prodotto che si intende vendere.

Al contempo, un altro step da fare prima di mettere un articolo in vendita su Vinted è quello di assicurarsi di includere tutto ciò che serve per il suo utilizzo.

Se l’articolo che si vende, ad esempio, era corredato da un libretto di istruzioni o un manuale, è importante includere anche questi documenti all’interno del pacco.

Cosa non si può vendere su Vinted

In generale, l’Assistenza di Vinted fornisce alcune indicazioni generali per capire cosa non è consentito vendere tramite la piattaforma.

In tal senso, è stato chiarito che gli utenti non possono vendere in alcun modo su Vinted articoli che risultano non essere conformi alla legge, immorali oppure che non rispettano gli standard imposti dalla legge.

Inoltre, non è ammessa la vendita su Vinted di articoli che possono essere potenzialmente non sicuri oppure non igienici.

Al contempo, non è accettata la vendita di articoli di seconda mano che rientrano in alcune categorie di prodotti di elettronica per la casa oppure articoli e attrezzatura per il tempo libero o sportiva e musicale.

Per questo motivo, prima di caricare gli articoli di seconda mano su Vinted si consiglia di prendere visione delle categorie indicate nella pagina di Assistenza, così da accertarsi di rispettare tutti i requisiti.

Leggi anche: Guadagnare online con Vinted.