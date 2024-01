Si può vendere una pelliccia vera su Vinted? Ecco quali sono gli articoli vietati sul sito

Vinted è il sito numero 1 per dare nuova vita a capi e oggetti usati. Tuttavia, sulla piattaforma non si può vendere proprio tutto. Ecco cosa devi sapere per non sbagliare (ed evitare di mandare in fumo i tuoi affari).

Vinted è diventato in pochissimo tempo il sito leader nel settore della vendita e acquisto di usato. Sulla piattaforma sono venduti soprattutto capi di abbigliamento e accessori, ma anche oggetti di vario tipo nuovi oppure vintage.

Tuttavia, non molti sanno che non è possibile vendere proprio tutto su Vinted. Infatti, secondo le linee guida del sito sono diverse le categorie di oggetti che non è possibile mettere in vendita. Alcune sono scontate, altre meno e per questo, è meglio conoscere la lista per non correre il rischio che il proprio account venga bloccato. Una pelliccia vera, per esempio, si può vendere su Vinted? Ecco quali sono gli articoli vietati.

Si può vendere pelliccia vera su Vinted? La risposta è nelle linee guida

Le linee guida di Vinted, il sito numero 1 di compravendita di articoli usati, sono molto chiare e rigide. Per evitare illeciti e truffe, infatti, il sito fa controlli periodici sugli account dei venditori e rimuove gli annunci che violano le regole della piattaforma.

In molti, non a caso, si chiedono che cosa si può e cosa non si può vendere su Vinted per non rischiare di infrangere le sue linee guida. Infatti, dopo due violazioni il sito blocca il profilo del venditore, così che non possa pubblicare di nuovo annunci di prodotti vietati. Una delle domande più gettonate è: si può vendere pelliccia vera su Vinted?

Il tema delle pellicce è spinoso nel mondo della moda e tra i suoi appassionati. Si tratta infatti di capi senza tempo, un segno distintivo dell'immaginario delle donne di classe, ma il loro impatto sull'ambiente è considerevole. Infatti, quelle sintetiche si rovinano in fretta e sono difficili da smaltire una volta gettate via, mentre le pellicce vere non sono etiche, oltre a essere molto costose, e sempre meno persone le acquistano, preferendo capi cruelty free.

Una soluzione, spesso adottata ultimamente e non solo per questo accessorio, può essere quella di acquistare pellicce vere usate, di solito vintage, in modo che la domanda di questi prodotti nuovi non aumenti e quelle già acquistate ma inutilizzate non vadano sprecate.

Siccome sono moltissimi ad affidarsi a Vinted per acquistare vestiti usati, chi cerca una pelliccia vintage potrebbe mettersi a cercarla proprio su questo sito. Tuttavia, non è possibile vendere o acquistare pellicce vere su Vinted. Sono vietati anche i capi che hanno inserti di pelliccia vera.

Ecco cosa dicono le regole del catalogo consultabili sul sito web di Vinted:

Pelliccia animale e relativi prodotti. Sono vietati anche conchiglie, avorio o articoli contenenti prodotti ricavati da pelli di animali esotici, come pelli di rettili, struzzi, cammelli, pecore karakul e qualsiasi altro articolo che contenga prodotti vietati dagli accordi internazionali volti a limitare il commercio di piante e animali in via di estinzione.

Le pellicce vere fanno parte degli articoli soggetti a restrizioni, perché non allineati alla visione e all'etica del sito. Sono invece consentiti articoli in pelle vera, lana, cachemire e mohair.

Cosa non si può vendere su Vinted: la lista degli articoli vietati

Vendere su Vinted è facile e divertente, però non si può vendere tutto. Sul sito, nella sezione Regole del catalogo, è possibile consultare una lista esaustiva di prodotti che non si possono mettere in vendita sulla piattaforma. Lo scopo dell'elenco è quello di preservare i consumatori, ma anche evitare le truffe. La lista è in continuo aggiornamento e, infatti, dal 12 febbraio 2024 saranno apportate alcune modifiche.

Nella lista aggiornata sono vietate tre diverse macro-categorie di prodotti. In particolare:

• articoli illegali , ovvero tutti quei prodotti il cui possesso, vendita, invio o produzione è vietato dalla legge

• articoli soggetti a restrizioni , ovvero i prodotti che non rientrano nelle categorie di Vinted (cioè che non sono abbigliamento per uomo e donna, accessori, oggetti per la casa, prodotti per bambini e animali o di intrattenimento) oppure che non sono allineati alla visione etica della piattaforma

• articoli non sicuri, ovvero prodotti non conformi agli standard igienici o che possono rappresentare un rischio per la salute dei potenziali acquirenti.

Gli articoli illegali

Tra gli articoli illegali ci sono:

• articoli contraffatti , per cui Vinted ha messo a disposizione anche un servizio di autenticazione dei prodotti di lusso per evitare truffe

• articoli che violano il copyright e la proprietà intellettuale

• articoli che promuovono violenza , discriminazione, odio, terrorismo e abusi sessuali su minori

• soldi falsi , di qualunque valuta

• articoli rubati

• armi da fuoco, esplosivi, taser, spray urticanti

• droghe

• uniformi o oggetti che presentano simboli nazisti e fascisti

• uniformi, divise ufficiali, distintivi delle forze dell'ordine (i costumi per feste in maschera sono consentiti ma non devono essere realistici)

• articoli che includono resti umani o animali

Gli articoli soggetti a restrizioni

Tra gli articoli soggetti a restrizioni, che non è possibile vendere su Vinted, troviamo:

• medicinali , attrezzature mediche, integratori alimentari, prodotti medici veterinari per animali

• dispositivi medici come aghi, test di gravidanza, occhiali da vista e lenti a contatto, lampade di bellezza a infrarossi e UV, strumenti professionali per il peeling e l'esfoliazione, inalatori, aerosol, spazzolini da denti, termometri al mercurio, macchinari e strumenti per terapie mediche

• prodotti che contengono tabacco e strumenti per la vaporizzazione

• campioni e tester non destinati alla vendita

• soldi e monete di qualsiasi valuta

• cibo e bevande

• articoli per adulti

• divise da lavoro ufficiali

• pelliccia animale , conchiglie, avorio, articoli in pelle di animali esotici

• animali vivi

• piante

• articoli autografati sprovvisti di certificato di autenticità

• prodotti elettronici e high-tech (sono consentiti solo gli smartwatch, le cuffie, gli accessori per cellulare, i videogiochi e le console)

• attrezzature professionali come macchine per tatuaggi e piercing, lettini da massaggio e solarium

• attrezzature sportive come biciclette, sci, tappetini per lo yoga, pesi

• strumenti musicali per adulti

• attrezzature da giardino

• materassi , guanciali e piumini ( sono consentiti i cuscini decorativi)

• utensili da cucina come elettrodomestici e robot, pentole, borracce, contenitori, strofinacci, spugnette

• articoli in plastica monouso

• fragranze per la casa e diffusori

• e-book, audiolibri e e-reader

• opere d'arte , dipinti, disegni e fotografie

• set e pacchi a sorpresa

• giochi, coupon e codici di attivazione digitali

Gli articoli non sicuri

Gli articoli non sicuri, infine, sono: