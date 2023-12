Vendere su Vinted: gli orari e i giorni migliori per pubblicare gli articoli

Come vendere di più su Vinted? Ecco i consigli e le strategie da seguire per vendere di più tramite Vinted, su orari e giorni migliori per pubblicare gli articoli.

Oggi sono davvero tantissime le persone che hanno deciso di mettere in vendita i propri capi di abbigliamento, accessori e articoli per la casa, sulla piattaforma di Vinted.

A questo proposito, con l’avvicinarsi del Natale, può essere ancor più vantaggioso liberarsi dei vecchi capi e vestiti che non si indossano più e aumentare i guadagni delle vendite tramite questa piattaforma.

In questo articolo, quindi, vediamo quali sono i giorni e gli orari perfetti per aumentare le vendite su Vinted.

Vedere su Vinted: come ottimizzare i guadagni

Sicuramente la piattaforma online di Vinted rappresenta una delle alternative al momento più utilizzate per aumentare i guadagni extra a fine mese, oltre che per trovare qualche buon affare e risparmiare su vestiti e altri articoli.

Per questo motivo, diventa ancor più importante affinare le proprie tecniche di vendita su Vinted, trovando giorni e orari migliori per pubblicare gli articoli da mettere in vendita.

A questo proposito, prima di andare ad analizzare quali sono giorni e orari migliori per vendere di più su Vinted, vediamo quali sono alcune strategie da implementare facilmente e senza troppe perdite di tempo.

Prima di tutto, è importante considerare la promozione dei propri articoli attraverso le giuste descrizioni e parole chiave. In tal senso, è necessario scrivere al meglio la descrizione del prodotto, che deve essere chiara, corretta e accattivante, includendo anche le parole chiave adatte al tipo di prodotto che si intende vendere.

Anche la scelta dei tag più appropriati per descrivere il prodotto da mettere in vendita su Vinted è diventata essenziale se vuoi massimizzare i guadagni extra su questa piattaforma.

Un altro consiglio da seguire è sicuramente quello di essere costante nelle pubblicazioni.

Questo significa che bisogna pubblicare con costanza gli articoli su Vinted. Dunque, meglio preferire poche pubblicazioni costanti durante tutti i giorni della settimana, piuttosto che un’unica pubblicazione massiva.

Orari e giorni migliori per vendere su Vinted

Un’altra strategia da adattare è sicuramente quella di scegliere con attenzione giorni ed orari in cui si pubblicano i prodotti e gli articoli su Vinted.

A questo proposito, ci sono alcuni momento in cui potrebbe essere più vantaggioso pubblicare i capi di abbigliamento, gli accessori e qualsiasi altro prodotto di seconda mano.

Innanzitutto, il periodo migliore per vendere su Vinted è quello dei cambi di stagione. Va da sé che si tratta del momento in cui si rinnova il guardaroba, in cui si scartano i capi e i prodotti che non si indossano più, e si capisce quali sono i capi di abbigliamento che dovranno essere acquistati per la prossima stagione.

Un altro periodo da tenere in considerazione per le vendite su Vinted è quello dell’inizio del mese. Si tratta infatti del momento in cui nella maggior parte dei casi, arriva lo stipendio. Questo significa che le persone sono più propense a fare shopping.

Inoltre, tra i giorni della settimana in cui è possibile registrare un picco di vendite su Vinted c’è sicuramente la domenica, il giorno di riposo per eccellenza.

Per quanto riguarda, invece, gli orari da preferire per la pubblicazione dei capi di abbigliamento, accessori, articoli per la casa e tanto altro da vendere su Vinted, il consiglio da prendere in considerazione è quello dei pubblicare intorno alle ore 18:00, sopratutto quando si tratta di giornate infrasettimanali.

Il motivo? Si tratta dell’orario in cui le persone finiscono di lavorare e solitamente rientrano in casa.

