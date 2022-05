L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è una strategia di marketing fondamentale per tutte le aziende che hanno una presenza su Internet. Le aziende multinazionali sfruttano la SEO per promuovere i loro marchi a livello globale. Ma che dire delle aziende locali? Vogliono solo concentrarsi sul marchio locale, ed è qui che entra in gioco la SEO locale.

Diciamo che hai voglia di gelato. Cosa faresti? Apri il browser e cerca "miglior gelato". Giusto?

Oggi, il Internet risponde alla maggior parte delle domande che colpiscono la nostra mente. Tutto quello che dobbiamo fare è cercare. Ci sono abbondanti informazioni là fuori per tutto ciò che è noto all'umanità. Il processo di ricerca è chiamato navigazione in Internet.

Quindi cos'è la SEO? In parole semplici, è un metodo per determinare qual è la risposta in cima alla lista quando digiti una domanda. I risultati di ricerca organici e non a pagamento. Il 90% dell'esperienza su Internet proviene dai motori di ricerca.

Ogni azienda vuole essere al top. SEO è il framework che alimenta questa competizione.

La SEO aiuta le aziende a comparire in cima ai risultati dei motori di ricerca.

L'azienda con la migliore strategia SEO appaiono in alto nei risultati di Google, indipendentemente dalla posizione da cui l'utente sta effettuando la ricerca. Quindi è meglio per le multinazionali che operano in tutto il mondo. Ma che dire delle imprese locali.

Immagina una situazione in cui un utente cerca una gelateria nel Regno Unito e ottiene un risultato sul migliore negli Stati Uniti. Non è di alcuna utilità per l'utente e la gelateria che potrebbero aver effettuato investimenti per posizionarsi sui motori di ricerca.

In che modo le attività locali si classificano e appaiono solo per le query di ricerca locali? La risposta è con l'aiuto della SEO locale.

Cos'è la SEO locale?

SEO è un concetto più ampio e una SEO locale ne fa parte. SEO fornisce una serie olistica di risultati di ricerca. D'altra parte,

Proprio come suggerisce il nome, la SEO locale ti aiuta con le ricerche locali. Supponiamo che tu sia un fornaio. Possiedi una piccola panetteria. Attirerai i vicini con il passaparola. Ma che dire dell'intera località?

Ci saranno sempre persone che cercano le torte. Ce ne saranno molti anche nella tua località. E quando cercano lo stesso, vorrai essere visibile. In sostanza, un La SEO locale ti aiuta a raggiungere il tuo pubblico locale.

Un SEO locale ti aiuterà con molti elementi. La gestione del profilo della tua attività su Google ti aiuta a inserire i tuoi dati primari. Un sito web ottimizzato migliora la tua copertura.

La SEO locale ti aiuta anche a monitorare un panorama di ricerca competitivo. Lotta antispam e creazione di link locali sono alcune altre attività svolte da un SEO locale.

Uno degli esempi è un Local Pack. Un Local Pack viene visualizzato nella pagina dei risultati dei motori di ricerca (SERP). Un gruppo di 3 risultati è visibile al cliente. Di solito è organico. Ci sono anche mappe disponibili in un pacchetto locale.

Chi ha bisogno di Local Seo?

C'è un insieme specifico di aziende che necessitano di un SEO locale. Queste attività hanno un pubblico particolare. La maggior parte delle loro entrate proviene da clienti primitivi. Questi possono essere servizi o commissioni quotidiane.

Produttori su piccola scala

Ristoranti

Fornitori di servizi legali

Appaltatori locali

Fotografi

Società immobiliari

Organizzazioni locali non profit

Fornitori di servizi medici

Negozi di alimentari

Agenzie governative

Idraulici

Consulenti locali

Agenzie di marketing locali

Musei

Concessionari automobilistici

Collegi e università

Panefici locali

Cartolerie

Ristoranti

Negozi di articoli da regalo

Latteria locale

Lavanderie, ecc.

Perché la SEO locale è importante?

SEO locale potenzia il tuo aspetto nelle ricerche locali. L'importanza di essere online è immensa. Non dotare la tua attività di SEO locale può avere effetti drastici.

Ci sono più di 1,72 miliardi di siti web su Internet. È abbastanza evidente che si stabilisca una tendenza.

Gli studi suggeriscono 46% di tutte le ricerche su Google sono effettuate per servizi locali. Forbes fornisce più cifre.

La concorrenza è inevitabile. Non importa in quale settore operi, la concorrenza prevale. Quando hai colleghi che mostrano cose simili, la tua classifica ne risente. Ecco perché la gestione della SEO è un'attività frequente.

I motori di ricerca sono bravi a lanciare sorprese. Spesso gli algoritmi continuano a cambiare. Anche un minimo cambiamento negli algoritmi preimpostati può mettere a rischio il tuo Strategia SEO. Se non sei abbastanza attento, i tuoi concorrenti potrebbero posizionarsi più in alto. In tali occasioni, la tua strategia deve corrispondere a requisiti degli algoritmi di modifica.

Queste statistiche e modelli sono derivati ​​dopo aver assistito al comportamento dei clienti. Ci sono molte altre ragioni per cui è necessario un SEO locale.

Ora cerchiamo di capire come sfruttare una SEO locale per migliorare la tua attività. Ecco alcuni suggerimenti per implementare la SEO locale.

Suggerimento n. 1 per implementare la SEO locale: gestire la frequenza di rimbalzo

Ci sono 200+ metodi di posizionamento su google. La frequenza di rimbalzo è una di queste. La frequenza di rimbalzo è essenzialmente la percentuale di visitatori del sito che lasciano la tua pagina senza alcuna attività. Un visitatore viene rimbalzato se non lo fa

I motori di ricerca utilizzano le frequenze di rimbalzo come parametro per determinare la tua posizione. Se hai una frequenza di rimbalzo elevata, la tua classifica ne risentirà. Tuttavia, puoi impara dalle frequenze di rimbalzo. Ti consente di sapere quali pagine del tuo sito web richiedono più lavoro. Il miglioramento della frequenza di rimbalzo garantirà che il tuo posizionamento sia curato. Ti aiuterà anche a gestire i tuoi contenuti.

Suggerimento n. 2 per implementare la SEO locale: Crea e migliora il tuo account Google My Business

Il tuo account Google My Business è della massima importanza mentre lavori sulla tua SEO. Questo account offre una panoramica utile agli spettatori. È un casella che compare a destra della SERP. Può anche verificarsi in molti modi diversi. Un account Google My Business include i tuoi dati di contatto e le tue posizioni.

Un imprenditore locale deve aggiungere tutte le parole chiave necessarie a questa pagina. Devono anche scegliere la migliore categoria disponibile per le inserzioni. Le inserzioni svolgono un ruolo significativo.

Un altro aspetto importante è verificare tutti i dettagli con quelli esistenti sul tuo sito web. La parte più divertente dell'account Google My Business è il tuo aggiornamento costante. Si può caricare regolarmente post e aggiornamenti su eventi regolari.

Suggerimento n. 3 per implementare la SEO locale: Enfatizza le recensioni

Le recensioni svolgono un ruolo significativo nella percezione del tuo marchio. Inoltre, aiuta anche con le tue classifiche SEO. Quando un motore di ricerca sta cercando di capire il link che vale il posizionamento, considera le recensioni come uno dei fattori.

Quando registri le vendite, incoraggiare il feedback.

Il feedback ti aiuta a migliorare con i tuoi prodotti e con la SEO. Puoi attirare recensioni seguendo costantemente. E-mail post-acquisto, SMS, richieste in loco, ecc., aiutano eccezionalmente con le recensioni.

La ricezione di recensioni non interrompe l'attività. La tua attività deve essere aperto a feedback e critiche costruttive. Rispondi con un tono educato e professionale. Assicurati che le tue risposte siano coerenti.

Suggerimento n. 4 per implementare la SEO locale: Ottimizza il tuo sito web per dispositivi mobili

Si può affermare con certezza che gli smartphone fanno quasi tutto ciò che può fare un computer. I telefoni cellulari hanno superato i desktop per intensità di utilizzo. Il motivo è semplice: facile accessibilità.

Nel 2017 gli esperti hanno anticipato questo transizione dai desktop ai dispositivi mobili.

L'avvento della convenienza ha fortemente influenzato l'ecosistema online. Si osserva che il traffico proveniente dalle ricerche locali è significativo. È economico e prospero. 75% delle visite al sito web mobile per i servizi locali producono risultati offline. Pertanto, le aziende locali devono garantire siti Web ottimizzati per i dispositivi mobili. Questi sono alcuni approcci comuni per ottimizzare il tuo sito web.

Riduci il tempo di caricamento

Carica immagini chiare e informative

Adotta caratteri grandi, di grande impatto e leggibili

Utilizza un'interfaccia utente accattivante per migliorare l'UX

Suggerimento n. 5 per implementare la SEO locale: Decodifica il gioco di parole chiave

La regola fondamentale di un SEO locale sono le parole chiave. Le ricerche vengono eseguite in piccole frasi. Queste fasi hanno parole chiave.

Ad esempio, quando il tuo amico del posto desidera un cupcake, farà la sua ricerca. Questa ricerca utilizzerà alcune parole prevedibili. Mi piace "I migliori cupcake vicino a me". Il gioco consiste nell'usare ogni possibile parola chiave sulla tua pagina online. È semplice matematica. Se la tua pagina contiene le parole esatte sulla barra di ricerca, sarai in cima ai risultati.

Suggerimento n. 6 per implementare la SEO locale: Produci contenuti riconoscibili

Il contenuto è sempre il re. Quando si tratta di coinvolgere, il contenuto gioca un ruolo significativo. La tua azienda deve parlare di qualcosa di più dei tuoi prodotti. Puoi creare contenuti in molti formati: post di blog informativi, brevi frammenti di video, immagini statiche, un video con un messaggio forte, ecc. Per interagire con il pubblico locale, puoi scegliere storie e notizie da eventi locali.

Il trucco è commercializzarti in modo sottile. I tuoi contenuti devono essere un'esca per la tua home page sotto mentite spoglie usando il backlinking. Ad esempio, una panetteria può pubblicare video sulla cottura dietro le quinte. Informazioni rapide sulle torte può essere coinvolgente o blog su come i latticini influiscono sulla tua salute.

Suggerimento n. 7 per implementare la SEO locale: Registrati con le directory online locali

Le directory locali sono fondamentali per la tua presenza online. Molti clienti cercano una directory per le loro esigenze. Le directory aiutano con le tue classifiche SEO e ti aiutano a interagire di più. Sono anche un eccellente fonte di feedback.

Molte directory come Yellowpages offrono registrazioni per elenchi locali. Il tuo la visibilità del marchio è migliorata con una directory se hai un buon traffico La tua attività viene riconosciuta grazie all'aiuto della percezione subconscia del cliente.

Suggerimento n. 8 per implementare la SEO locale: Aggiungi social media

I social media non sono altro che una rivoluzione. È uno degli spazi più ampi per promuovere la tua attività e interagire con i clienti. Oggi ogni piattaforma social è integrata con le classifiche. Gli algoritmi funzionano in base al comportamento del cliente. Che si tratti di Instagram, Facebook o Snapchat. Gli affari sono ovunque.

L'aspetto più notevole è che il tuo marchio può interagire con ogni gruppo demografico di pubblico qui. Anche se esisti semplicemente sulle piattaforme, i clienti potrebbero contattarti.

Social media è come un mezzo di comunicazione aggiuntivo per la tua attività.

Quindi, se non sei presente su nessuna di queste piattaforme, è ora di lavorarci.

Conclusione

La SEO è dettagliata, senza dubbio. Tuttavia, non è complicato. Man mano che la tecnologia continua a crescere, la corsa si fa intensa. In un ecosistema di mercato così fluido ma spietato, queste sono necessità di base con cui è necessario impegnarsi. Per le imprese locali, il mercato è definito. Pertanto, in una certa misura diventa più semplice. Il marketing richiede una serie di sforzi olistici.

Ci deve essere un equilibrio tra creatività e tecnicità e una combinazione di entrambi può portarti al posto giusto.