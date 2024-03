Come creare set su Vinted: come funziona e tutti i vantaggi per venditore e acquirente

I set su Vinted sono un ottimo modo per attirare più clienti, se sei solito utilizzare la piattaforma per vendere online, oppure per risparmiare, se invece ami acquistare nuovi capi, accessori e molto altro da questa piattaforma.

Parliamo, infatti, di strumenti che apportano immensi vantaggi tanto al venditore quanto all’acquirente. Non solo, perché creare un set su Vinted è davvero facile e immediato.

Attenzione, però, perché ci sono delle regole precise da seguire. È Vinted stesso a spiegarlo in maniera molto chiara: se non vengono rispettate, potresti vedere oscurato il tuo set o addirittura vedere bloccato temporaneamente il tuo account.

Set su Vinted: cosa sono e come funziona

Ma che cos’è un set su Vinted? Vinted è la piattaforma online che permette di far incontrare domanda e offerta, con la possibilità per gli utenti di vendere e comprare.

Ci sono diversi metodi per guadagnare di più su Vinted. Uno di questi è proprio creare dei set, cioè un insieme di oggetti nello stesso annuncio che vengono spediti con lo stesso pacco.

I set su Vinted possono essere creati tanto dal venditore, che può aggiungere su un solo annuncio più oggetti, quanto dall’acquirente, che può così aggiudicarsi più oggetti risparmiando sulla spedizione.

Vendere set su Vinted significa, quindi, ottenere diversi vantaggi. Ma vediamo meglio quali sono i benefici di questa opzione, perché anche l’acquirente può ottenere interessanti vantaggi dall’acquisto di interi set.

I vantaggi di vendere e acquistare set su Vinted

I vantaggi di vendere set su Vinted sono numerosi per quanto riguarda il venditore. Se hai intenzione di avviare un’attività online, Vinted è sicuramente una buona scelta, soprattutto se userai i set. In particolare, grazie a questi potrai:

• offrire suggerimenti di stile agli acquirenti su come combinare i loro prodotti per creare outfit completi;

• mostrare i tuoi prodotti in modo più accattivante attirando l'attenzione degli acquirenti e aumentando le possibilità di vendita;

• ottenere feedback e interazioni che possono aiutare a promuovere la tua attività.

In sostanza, i set sono un ottimo strumento per attirare più clienti e farti conoscere come venditore. D’altra parte, anche chi acquista set su Vinted può ottenere diversi benefici, per esempio può:

• ottenere delle idee di outfit in modo semplice e veloce;

• trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per creare un look completo in un'unica pagina e acquistare gli articoli desiderati con facilità;

• risparmiare sui costi di spedizione, perché tutti i prodotti vengono inviati in un’unica spedizione.

Come creare set su Vinted: attenzione alle regole da seguire

Come già anticipato, se intendi creare un set su Vinted, ricorda di rispettare tutte le regole fissate dalla piattaforma. Se non lo farai, il tuo annuncio potrebbe venire oscurato e, se più di una volta infrangi le regole, potresti anche ritrovarti con l’account temporaneamente bloccato.

Per evitare ogni problema, quindi, quanto crei il tuo set Vinted fai sempre attenzione a non compiere errori. In ogni caso, le regole da seguire non sono tante, né particolarmente complicate.

Per creare un set su Vinted devi solo ricordare alcuni passaggi fondamentali al momento del caricamento del set:

• scattare le foto dei prodotti , impostando come prima foto una che comprenda tutti gli articoli dei set (non deve essere un collage, però), dopodiché puoi caricare le foto dei singoli articoli;

• rispettare il limite di 5 articoli per set ;

• specificare che si tratta di un set nel titolo e nella descrizione;

• scegliere una categoria in base all’articolo principale (questa scelta dipende esclusivamente da te);

• impostare il prezzo totale del set , quindi quello complessivo di tutti gli articoli presenti nel set;

• non inserire gli articoli più di una volta, quindi se un articolo è nel set non puoi pubblicarlo separatamente.

Come creare un set su Vinted da acquirente

Non solo i venditori, ma anche gli acquirenti possono creare un set su Vinted. In questo caso, devi ricordare che puoi scegliere più capi dallo stesso utente – e non da utenti diversi presenti sulla piattaforma.

Attenzione, perché la creazione del set su Vinted non può essere effettuata da parte degli utenti Pro.

Una volta creato il set, scegliendo i prodotti che più ti piacciono e che meglio si abbinino tra loro, questo dovrà essere approvato dal venditore il quale potrà fare un’offerta sul set Vinted, suggerendo un prezzo diverso. Per questi motivi, ricorda di inserire un numero congruo di prodotti e, per qualsiasi domanda, contatta direttamente il venditore che ti potrà aiutare a creare il giusto set.

Una volta che il venditore avrà approvato il set, potrai cliccare su “Acquista” e completare l’ordine, procedendo anche al pagamento.

Ora non dovrai far altro che aspettare che il pacco arrivi a casa tua. Avrai risparmiato e ottenuto tanti prodotti con una sola spedizione!

