La seduta odierna è vissuta in territorio negativo da Telecom Italia, che mostra un andamento speculare a quello della vigilia.

Telecom Italia giù dopo il rialzo di ieri

Il titolo, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali ieri, si muove in direzione opposta oggi.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,2236 euro, con una flessione dell’1,93% e oltre 129 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 234 milioni.

Telecom Italia: le novità dall’assemblea

Ieri l’assemblea di Telecom Italia ha approvato i risultati dell’esercizio 2023 e rinnovato il CdA, nominando un board di 9 membri, di cui 6 estratti dalla lista proposta dal CdA uscente e 3 estratti dalle liste di minoranza.

Il nuovo board vede quindi la riconferma come CEO di Pietro Labriola e la prosecuzione del piano industriale, che prevede la cessione di NetCo come elemento essenziale per garantire la stabilità finanziaria e aprire opzionalità di crescita al gruppo.

Telecom Italia: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, è stato superato positivamente quindi il punto di incertezza legato all’assemblea e ora il focus del mercato si sposta sul closing di NetCo.

A riguardo, il Sole 24 Ore riporta che l’autorità europea, dopo aver ricevuto la notifica da KKR il 19 aprile, ha inviato agli operatori di mercato un ampio questionario a cui gli operatori dovranno rispondere entro il 30 aprile, in modo che si possa poi procedere con l’analisi del dossier.

I tempi per l’analisi, se, come pensano gli analisti, non ci sarà un passaggio in fase due dell’analisi, sono coerenti per un closing entro giugno.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM mantengono una view bullish su Telecom Italia, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.