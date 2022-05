Sei proprietario di una piccola e media azienda e stai cercando delle novità su WhatsApp Business? Abbiamo raccolto in questo articolo le ultimissime notizie. Non lasciarti sfuggire nulla poichè sono vantaggiose per la tua azienda. Vi abbiamo riservato anche alte informazioni importanti: qual è lo scopo, a cosa serve, perché sceglierlo e i suoi pro e contro. Ecco le novità di WhatsApp Business di seguito.

Il lavoro continuo impiegato dal team degli sviluppatori di WhatsApp Business ha portato delle funzionalità e dei vantaggi incredibili per tutte le piccole e medie aziende.

L’applicazione di chat istantanea, con l’estensione che permette di vendere sulla piattaforma, continua a migliorare sempre di più questo popolare servizio di messaggistica e non solo.

Si tratta di una multipiattaforma che sta introducendo sempre più nuove caratteristiche ed elementi che la rendono molto efficace per la vendita. I bug riscontrati dagli utenti sono tutti stati risolti. Tra le novità del colosso della messaggistica istantanea vi sono molti legati a WhatsApp Business.

Quanto ne sai? Sei una PMI? Scopri nell’articolo tutte le ultimissime novità. Inizieremo proprio da questo. Vi abbiamo riservato anche alte informazioni importanti oltre alle ultimissime novità: qual è lo scopo, a cosa serve, perché sceglierlo e i suoi pro e contro. Ecco le novità di WhatsApp Business di seguito.

Sei sicuro di sapere tutto su WhatsApp Business? Ecco le prime 5 principali novità!

L’app gratuita di business è stata progettata per generare visibilità a prodotti o servizi, con lo scopo di interagire direttamente con i clienti e rispondere alle loro domande. Il risultato è quello di fornire una migliore esperienza d’acquisto.

Tra le altre notizie di WhatsApp business non possiamo non citare quella dello screenshot. Per gli account business è in progetto una funzionalità grandiosa per il futuro. Vi ricordate quando nel 2014, Facebook ha acquistato WhatsApp?

Nel 2022, lo stesso, ha l’intenzione di guadagnare con WhatsApp Business. Cosa significa? Ecco che arriva la novità più forte. La famosissima applicazione di messaggistica business è ormai diffusa in tutto il mondo. Potevano non innovare così tanto? Dovevano!

Dopo la guerra in Ucraina, Zuckerberg ha intenzioni ben precise, quelle di far riprendere il mercato anche con questa piattaforma e non solo con i social network. Ovviamente parliamo di ripresa in chiave di guadagno.

Dopo le nuove reazioni, sulla sezione business, vi è WhatsApp premium. È la versione in abbonamento per il mondo del lavoro. Un segno di ricavi? Pare proprio che si tratti di guadagno.

Un ulteriore notizia? Il libero accesso a WhatsApp Cloud Application Programming Interface. A cosa serve? A realizzare una dashboard personalizzata per ogni cliente, basata sulle sue esigenze. Tra l’altro, è gratis per le aziende! Un servizio che agevola ed elimina i costi alti per i server ma non solo.

Garantisce un accesso velocissimo a tutte le ultimissime funzioni. Questa grande novità è un vantaggio per le imprese, che, collegando questo strumento, aumentano la loro visibilità sul web.

Difatti, il centro delle strategie è di avvantaggiare privati e aziende a livello mondiale. Rendere un problema di comunicazione del passato un beneficio è il compito WhatsApp business. Come? Ponendo l’attenzione sulla comunicazione veloce tra utente e azienda, anche in maniera comoda e sicura.

Attenzione! Una novità da non perdere: WhatsApp business potrebbe richiedere alle aziende un addebito basato sulle conversazioni. La piattaforma intende guadagnare con i suoi clienti, ossia, le aziende. Cosa ne pensi? Prosegui la lettura per scoprire delle notizie bomba.

Un’altra novità WhatsApp Business

La prima novità di WhatsApp business riguarda la foto copertina del profilo. Una funzionalità incredibile perché permette agli utenti business di poter impostare una foto copertina che riguarda il prodotto o servizio dell’azienda.

Si introduce il bottone per la fotocamera direttamente nelle impostazioni, dove è possibile selezionare la foto oppure scattare una nuova con lo scopo di usarla come immagine di copertina.

Per cui, tutti gli utenti o i clienti che visitano il profilo WhatsApp business aziendale, potranno iniziare a vedere anche le immagini poste come vetrina. Ecco spiegato il criterio da tecnologia.libero.it:

Il principio di funzionamento è identico a quello delle immagini di copertina delle pagine Facebook e, anzi, non è affatto escluso che i profili Business possano importare direttamente tali immagini su WhatsApp. Chiaramente queste immagini sono estremamente interessanti dal punto di vista del marketing, perché permettono ad ogni azienda, negozio o professionista con profilo WhatsApp Business di essere molto più riconoscibile e meno anonimo.

Questo nuovo aggiornamento di WhatsApp business è valido sia per sistemi operativi iOS che Android. Pensavi fosse tutto qui? Continua a leggere per sapere cosa ha deciso quest’anno Mark Zuckerberg per WhatsApp business. Un nuovo modo di vedere la vendita sull’app?

WhatsApp business: ecco una notizia da sapere!

Grandi novità per gli account aziendali, ci sono nuove funzionalità che WhatsApp business ha annunciato con grande entusiasmo. Dopo le foto copertina, l’applicazione lavora ad estensioni volte a semplificare il feed e la visualizzazione degli ordini d’acquisto.

La famosa piattaforma di messaggistica sta lavorando su strumenti aziendali che hanno lo scopo di gestione ordini dei clienti. Si è pensato ad una nuova area disponibile posta all’interno delle impostazioni che consente di vedere l’elenco preciso e ordinato degli acquisti ordinati dai clienti.

Si presenta come una sezione in cui si potranno tenere traccia di tutti i dati e le informazioni degli ordini effettuati. Inoltre, si potranno aggiungere delle nuove sottosezioni dedicate agli ordini, proprio per avere la possibilità di mettere ulteriori dati e informazioni necessarie. In proposito, si potrà inserire il nome, il prezzo e la quantità.

WhatsApp business: qual è lo scopo?

La finalità di WhatsApp business è di facilitare l’interazione e la comunicazione tra azienda e cliente nelle fasi di acquisto. Uno strumento totalmente gratuito che consentono di automatizzare, rispondere e organizzare in maniera totalmente immediata i messaggi scambiati tra utente e azienda.

Un venditore può utilizzare WhatsApp business per inviare foto, scambiare messaggi e da ora anche ordinare gli ordini in una sezione appositamente studiata per questo.

L’azienda riporta ufficialmente che cos’è:

WhatsApp Business è un'applicazione gratuita per Android e iPhone, pensata per i proprietari di piccole attività. WhatsApp Business semplifica l'interazione con i clienti grazie a strumenti che permettono di automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi. Inoltre, è stata pensata in modo che per aspetto e funzionamento possa offrire la stessa esperienza di utilizzo di WhatsApp Messenger. Puoi usare WhatsApp Business per tutte le attività a cui ti dedichi di solito, come mandare messaggi o inviare foto.

Pensata per offrire un’esperienza d’utilizzo e di acquisto migliore per il cliente finale di qualsiasi azienda posta nel mondo. Lo scopo dello strumento è quello di ottimizzare la fase degli ordini e di comunicare in modalità veloce.

WhatsApp business: a cosa serve

Una grande percentuale degli acquirenti, nonché circa il 60%, preferisce mandare un messaggio all’azienda anziché chiamarla per chiedere qualsiasi informazione. È stato analizzato che l’altra parte preferisce chattare piuttosto che mandare una e-mail.

Dopo questa ricerca, emerge che, i canali come WhatsApp business sono unici e indispensabili per la vendita. I clienti adorano chattare e preferiscono farlo soprattutto su piattaforme affidabili e familiari che già conoscono, come WhatsApp, che è universale.

Il business su questa app è avvantaggiato, insomma. Per non annoiare gli utenti scambiando video e foto dei prodotti, è stata introdotta la novità annunciata all’inizio dell’articolo che riguarda la nuova sezione dedicata al catalogo acquisti.

Facile e super veloce, è uno strumento a portata di tutti. Serva a vendere ma non solo: ha tante altre funzionalità. Il catalogo vetrina è un beneficio per far sfogliare facilmente i prodotti senza inviare messaggi.

Guardando il catalogo completo, l’utente ha un’esperienza migliore e alla fine preferisce questo canale piuttosto che un altro. Un canale di comunicazione online di successo? Una sorta di negozio online coinvolgente.

Perché WhatsApp Business?

Tantissimi sono i motivi per cui una PMI dovrebbe scegliere WhatsApp business anziché un altro canale di comunicazione espresso. Prima di tutto, è uno strumento che agevola in modo notevole le interazioni con i clienti.

È evidentissimo che la chat consente realtà semplici e innovative e che con essa si possono integrare strategie di marketing. Comunicare direttamente con il cliente è una ragione. Elaborare strategie e condividere promozioni via chat è un'altra motivazione.

Money.it ha precisato un aspetto importante da sottolineare per un’azienda:

L’utente Business potrà ricevere dati statistici sull’utilizzo dell’app e da Impostazioni può attivare: Messaggio d’assenza (per rispondere con un messaggio automatico quando non si è disponibili); Messaggio di benvenuto (per dare il benvenuto ai clienti quando scrivono per la prima volta o dopo 14 giorni di assenza); Risposte rapide (per inviare velocemente messaggi più frequenti).

Supportare costantemente il cliente in diverse fasi di acquisto è un altro motivo. Scegliere WhatsApp business significa conoscere le opinioni dei clienti e vuol dire anche poter monitorare le attività di conseguenza.

I pro e i contro di WhatsApp Business!

Inserire WhatsApp business nella strategia social e di digital marketing è essenziale soprattutto per una piccola e media impresa. Ricordiamo che nonostante il debutto di altre piattaforme concorrenti rimane sempre in prima linea: ecco un pro.

Un altro vantaggio è quello di poter far parte della stessa realtà di Facebook, per cui, il collegamento a questi altri canali è altroché vantaggioso. Un beneficio di WhatsApp business è che consente di avere una comunicazione one to one moderna e soprattutto rapida.

È importante per un imprenditore conoscere anche gli svantaggi dell’applicazione WhatsApp business. L’utilizzo della piattaforma comporta avere un team dedicato al canale, che risponde in modo rapido, altrimenti, è inutile.

Ecco un altro contro da evidenziare: senza una strategia precisa non si può sapere quale linguaggio e tono di voce avere coerentemente con i clienti.