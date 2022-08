Banca Monte Paschi in caduta libera a Piazza Affari: nuovi minimi storici dopo alcune cattive notizie. Focus sulla relazione per l'assemblea del 15 settembre.

Un vero e proprio disastro. Si può sintetizzare così l'andamento odierno di Banca Monte Paschi che è stato travolto da un brutto sell-off.

Banca MPS travolto da un violento sell-off: nuovi minimi storici

Il titolo, dopo essersi lasciato alle spalle la sessione di venerdì scorso con un calo di circa un punto percentuale, oggi ha vissuto una seduta in caduta libera.

Nel corso della giornata Banca Monte Paschi ha segnato un bottom intraday a 0,37 euro, aggiornando così il suo minimo storico.

A fine seduta il titolo si è fermato a 0,38 euro, con un affondo del 5,52% alimentato da forti volumi di scambio, visto che sono transitate sul mercato oltre 5,8 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,5 milioni.

Banca MPS: timori crescenti sull'aumento di capitale da 2,5 mld

Banca Monte Paschi ha sicuramente risentito della negativa intonazione del mercato e in particolare del settore bancario, ma ha subìto un crollo più ampi di altri, a causa dei perduranti timori legati all'aumento di capitale che la più antica banca del mondo dovrà realizzare in autunno.

A tenere banco sono state le ultime indicazioni arrivate dalla relazione dei soci per l'assemblea in agenda il prossimo 15 settembre.

Banca MPS tira dritto sulla ricapitalizzazione

Dal documento è emerso che Banca Monte Paschi tira dritto verso la ricapitalizzazione che potrebbe completarsi tra fine ottobre e inizio novembre prossimi, "ove le condizioni del mercato lo consentano".

Dalla relazione per l'assemblea di metà settembre è emerso un altro dettaglio molto importante che ha fatto letteralmente saltare i nervi ad un mercato già molto teso e preoccupato per Banca Monte Paschi.

Banca MPS: l'aumento di capitale sarà scindibile. E ora?

Nel documento si legge che l'aumento di capitale è scindibile, diversamente da quanto era stato indicato a luglio, quando l'AD della banca, Luigi Lovaglio, davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle banche, aveva parlato di un "aumento inscindibile e a condizioni di mercato".

Il fatto che ora si parli di un'operazione scindibile, come evidenziato sabato da Repubblica, apre all'ipotesi di una ricapitalizzazione a tappe.

E' probabile che Banca Monte Paschi non riesca a raccogliere in autunno tutti i 2,5 miliardi di euro previsti, chiudendo comunque l'operazione, per poi rimandare a dei momenti successivi la richiesta delle restanti risorse per arrivare al totale previsto.

Banca MPS: ecco di cosa ha paura il mercato

Come argomentato nelle sale operative, il fatto che l'aumento di capitale ora sia scindibile, è sicuramente una notizia negativa.

Questo dimostra e conferma che l'operazione è complicata, al pari di quella di Saipem e forse anche più.

C'è il pericolo che l'effetto overhang possa pesare su Banca Monte Paschi per diversi mesi, specie se ci dovesse volere più tempo del previsto per completare la ricapitalizzazione.

L'altra cattiva notizia è che gran parte dei 2,5 miliardi di euro saranno destinati a colmare le perdite accusate da Banca Monte Paschi negli anni passati e solo circa 350 milioni di euro saranno riservati a investimenti tecnologici.