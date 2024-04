Banca MPS in volata con parole Giorgetti su M&A

Prosegue a tutto gas la seduta di Banca Monte Paschi che sta facendo il pieno di acquisti dopo il calo della vigilia.

Banca MPS in rally dopo il calo di ieri

Il titolo ieri ha ceduto oltre due punti e mezzo percentuali e oggi da subito ha imboccato la via dei guadagni.

Mentre scriviamo, Banca Monte Paschi viene fotografato a 4,18 euro, con un rally del 5,16% e oltre 28 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 27 milioni.

Banca MPS corre con parole Giorgetti su M&A

Il titolo mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib, mettendo a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell’intero paniere delle blue chip.

Diversi articoli di stampa hanno ripreso le dichiarazioni del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, che ieri ha indicato come il 2024 possa potenzialmente essere un anno buono per valutare una business combination di Banca Monte Paschi.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, dopo la cessione della quota del 12,5%, il MEF potrebbe procedere, una volta scaduto il lock-up di 90 giorni, con un ulteriore piazzamento che porterebbe la quota pubblica in area 10% dall’attuale 26,7%.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che qualora non venisse individuato un partner per un’aggregazione, non è escluso che il MEF possa optare per l’opzione standalone, negoziando con l’Unione Europea per rimanere nel capitale della banca anche oltre il 2024.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banca Monte Paschi mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 4,2 euro.

Banca MPS: la view di Mediobanca Research

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research che sul titolo oggi hanno reiterato il rating “neutral” dopo le dichiarazioni del Ministro Giorgetti.

Secondo gli analisti, quando dato dal titolare del MEF, corrisponde ad affermazioni in linea con la loro tesi, in quanto gli gli esperti di Mediobanca Research si aspettano l'M&A nel 2024.

Banca MPS: qual è il giusto prezzo di vendita?

A quanti si chiedono a quanto potrebbe ammontare l’investimento richiesto per prendere in sposa la banca senese, arriva in aiuto la risposta fornita dal Cda a un piccolo azionista prima dell’assemblea che si terrà domani a porte chiuse.

Il management ha spiegato che il giusto prezzo di vendita potrebbe essere individuato nel corso di borsa con l’eventuale applicazione di “un premio di controllo”.

Il management ricorda però che vi sono varie metodologie valutative, ad esempio quello dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri o l’applicazione di multipli di mercato o di multipli relativi a transazioni precedenti.

In merito alla possibile costituzione di un patto di sindacato che assicuri continuità e stabilità dopo la vendita della quota posseduta dal MEF, nella risposta al piccolo azionista si legge che il management è totalmente focalizzato sull'implementazione del piano strategico, al fine di continuare nella creazione di valore per tutti gli azionisti e stakeholders.