A Piazza Affari è tornata la cautela dopo l'entusiasmo delle ultime sedute e tra i titoli che mostrano più debolezza del Ftse Mib troviamo oggi anche Banco BPM.

Banco BPM tira il fiato dopo due sedute in rialzo

Reduce da due sessioni in buon rialzo, dopo aver chiuso quella di ieri con un progresso di circa un punto percentuale, il titolo oggi ha mostrato da subito incertezza.

Imboccata la via del ribasso, Banco BPM ha ampliato progressivamente le perdite, presentandosi ora a 3,159 euro, con una flessione dello 0,91% e oltre 4 milioni di azioni passate di mano fino a questo momento.

Il titolo oggi finisce sotto la lente in attesa dei risultati del terzo trimestre che saranno diffusi dal gruppo subito dopo la chiusura di Piazza Affari.

Banco BPM: oggi la trimestrale. La preview di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM vedono un utile netto pari a 107 milioni di euro, un utile operativo in calo del 2% a 476 milioni di euro e un margine di interesse in salita del 5% a 542 milioni di euro.

Nel complesso la SIM milanese si aspetta una buona performance operativa, con un net interest income in rialzo per il terzo trimestre consecutivo, iniziando a beneficiare, seppur in modo ancora parziale, dell’incremento dello spread commerciale.

Sul fronte commissioni, il terzo trimestre è visto in calo del 3% su base trimestrale e flat anno su anno, scontando la tipica stagionalità del periodo, oltre che l’impatto sulla raccolta indiretta dall’andamento volatile dei mercati, mentre è attesa buona tenuta dalle commissioni bancarie tradizionali.

Anche se gli analisti ritengono che il default rate si sia mantenuto si livelli estremamente contenuti, non escludono che Banco BPM possa incrementare gli accantonamenti per rafforzare ulteriormente il coverage, motivo per cui stimano un costo del rischio in area 70 punti base.

Per quanto riguarda il CET1, oltre all’impatto, contenuto. causato dall’incremento dello spread sulla variazione della riserva FVOCI, è ragionevole attendersi un impatto negativo causato dall’internalizzazione delle partnership bancassicurative ex-Covea, in attesa dell’autorizzazione all’utilizzo del Danish Compromise.

Banco BPM può rivedere guidance. Equita aumenta le stime

Alla luce delle evidenze sul fronte dei tassi di interesse, gli esperti di Equita SIM non escludono che il management possa rivedere al rialzo la guidance sul 2022.

Intanto gli analisti hanno rivisto le stime di Banco BPM, alzandole del 12% per quest'anno, dell'11% per il 2023 e del 3% per il 2024, alla luce di un maggiore margine di interesse, parzialmente compensato da minori commissioni e un costo del rischio più alto.

Banco BPM: sale il target price. Ecco perchè è un buy allettante

Di recente Equita SIM ha alzato il prezzo obiettivo di Banco BPM del 4% a 4 euro, confermando la raccomandazione "buy".

La view positiva è reiterata perchè Banco BPM è tra le banche domestiche quella con la più alta sensibilità del margine di interesse al rialzo dei tassi di interesse.

Si segnala inoltre un elevato appeal speculativo sul titolo che peraltro, nonostante il miglioramento dell’efficienza operativa e dell’asset quality, continua tratta a sconto rispetto alla media di settore e offre una remunerazione attraente.

La view di Mediobanca

A scommettere su Banco BPM è anche Mediobanca Securities che ha confermato il rating "outperform" in attesa dei conti.

Gli analisti si aspettano che il gruppo superi il consensus sul fronte del margine di interesse e delle commissioni.

Banco BPM, inoltre, dovrebbe alzare la guidance sull'utile per azione dell'intero 2022 e sul net interest income.