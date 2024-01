Brunello Cucinelli: oggi i conti. Cosa aspettarsi?

Tra le blue chip da seguire oggi troviamo anche Brunello Cucinelli, che al momento viaggia in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Brunello Cucinelli recupera dopo 4 cali

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un calo di quasi mezzo punto percentuale, scendendo per la quarta giornata di fila, oggi ha trovato gli spunti giusti per risalire la china.

Negli ultimi minuti, Brunello Cucinelli si presenta a 83,1 euro, con un rialzo dello 0,3% e poco meno di 100mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 130mila.

Brunello Cucinelli: oggi i ricavi del 2023

Il titolo finisce sotto la lente nel giorno in cui la società, dopo la chiusura di Piazza Affari, presenterà i dati relativi al fatturato dell’esercizio 2023.

Da ricordare che il mese scorso Brunello Cucinelli ha rivisto al rialzo la guidance rispetto a quella fornita il 20 ottobre scorso.

La società vede ora un fatturato in crescita del 23%, rispetto al 20%-22% precedente, grazie al forte sell-out dell’autunno/inverno negli ultimi mesi.

Come evidenziato da Equita SIM, il quarto trimestre implicito risulterebbe in crescita a una doppia cifra bassa anno su anno, trainato dal retail, ma con wholesale visto in crescita a una singola cifra media, nonostante il confronto particolarmente sfidante con il quarto trimestre 2022, forza che gli analisti attribuiscono alle prime consegne della primavera/estate 2024.

L’EBIT margin è atteso leggermente superiore al 16%, grazie alla maggiore leva operativa e la posizione finanziaria netta vicina al break-even, con capex intorno al 7% per lo slittamento di alcuni investimenti al 2024.

Brunello Cucinelli: le attese di Equita SIM sui conti

Gli analisti della SIM milanese, fanno sapere che per i ricavi del 2023, la loro stima è posta a 1,14 miliardi di euro, con un rialzo del 24% anno su anno, appena superiore alla guidance fornita a dicembre e incorpora un quarto trimestre a 322 milioni di euro, in crescita del 16% su base annua e del 18% a cambi costanti, in rallentamento rispetto al terzo trimestre, per un confronto più difficile nel wholesale.

Gli esperti della SIM milanese si aspettano una sostanziale conferma delle robuste crescite retail.

In attesa dei dati ufficiali di Brunello Cucinelli, Equita SIM mantiene invariata la sua view cauta, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 86,5 euro.

Brunello Cucinelli: la preview di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è Intesa Sanpaolo, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare, con un target price a 90,5 euro.

Con riferimento al fatturato 2023 che sarà reso noto oggi da Brunello Cucinelli, gli analisti si aspettano un dato pari a 1,129 miliardi di euro, in rialzo del 22,8% anno su anno, con un dato relativo al quarto trimestre atteso a 311 milioni di euro, in crescita del 12%.