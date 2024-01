Brunello Cucinelli sotto la lente dopo i conti 2023

Brunello Cucinelli ha chiuso in lieve calo dopo i numeri relativi al fatturato e al debito dello scorso anno.

La seduta odierna si è conclusa con il segno meno anche per Brunello Cucinelli che ha visto scattare il semaforo nuovamente sul rosso.

Brunello Cucinelli cala dopo il rimbalzo di ieri

Il titolo ieri ha guadagnato oltre due punti percentuali ieri, reagendo dopo quattro sessioni consecutive in calo, e oggi si è fermato nuovamente sotto la parità.

A fine giornata, Brunello Cucinelli si è fermato a 84,5 euro, con un calo dello 0,29% e quasi 250mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 135mila.

Brunello Cucinelli: i dati preliminari del 2023

Il titolo è finito sotto la lente dopo che la società ha comunicato i dati preliminari di ricavi e debito 2023, in linea con le stime di Equita SIM su entrambi i fronti.

In particolare, il fatturato si è attestato a 1,139 miliardi di euro, in rialzo del 24% anno su anno, contro la guidance di metà dicembre che parlava di un incremento del 23%, con una crescita del 16% nel quarto trimestre, perfettamente in linea con la stima di Equita SIM, ma leggermente meglio a cambi costanti.

A livello di mix gli analisti segnalano un maggiore contributo del retail, compensato da un minore contributo del wholesale.

Il debito netto, a 7 milioni di euro rispetto ai 5 milioni attesi, stabile rispetto a fine 2022, ha in realtà beneficiato di alcuni slittamenti di capex e implica un free cash flow di circa 22mila euro, che gli analisti pensano rifletta un parziale riallineamento del magazzino rispetto al valore eccezionalmente basso di dicembre 2022.

Brunello Cucinelli: l’outlook per il 2024

Brunello Cucinelli ha ribadito l’outlook positivo e in particolare indica un ottimo profitto per il 2023 e conferma la guidance di crescita del fatturato per il 2024, sottolineando però l’elevato grado di visibilità e di confidenza, grazie agli ottimi ordini Primavera/Estate e all’eccellente partenza delle vendite nei negozi che portano il management a prevedere un primo semestre “molto interessante”.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il primo semestre del 2023 offre un confronto più sfidante rispetto al secondo semestre, pertanto una forte partenza dell’anno sarebbe particolarmente di supporto per l’intero anno.

Brunello Cucinelli ha inoltre confermatp la guidance anche per il 2025 di fatturato in crescita del 10%.

Brunello Cucinelli: Equita SIM rivede le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare le stime di EBIT/utile netto 2023 dell’1%, con EBIT margin al 16,4% rispetto al 16,3% precedente.

Riviste verso l’alto anche le stime 2024 dell’1% sul fatturato e del 2% su EBIT/Utile netto, con un’attesa di crescita del fatturato superiore rispetto alla guidance preliminare della società.

Gu analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Brunello Cucinelli, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 5% a 91 euro per azione, complice anche la discesa dei tassi.

Il titolo viaggia a premio del 120% sui competitors, ma gli analisti pensano possa continuare ad essere supportato dall’alta visibilità sulle stime e dal posizionamento difensivo all’interno del settore, particolarmente premiante nell’attuale contesto di rallentamento per la maggior parte degli altri players quotati.