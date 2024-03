Brunello Cucinelli tra i top del Ftse Mib. Ecco perché

Questa settimana, più corta del solita per via della festività di Pasqua che vedrà domani chiusa anche Piazza Affari, si è conclusa molto bene per Brunello Cucinelli.

Il titolo, dopo aver ceduto poco più di mezzo punto percentuale ierì, ha risalito la china con decisione oggi.

Brunello Cucinelli tra i top del Ftse Mib

A fin giornata, Brunello Cucinelli si è fermato a 106 euro, con un rialzo del 2,51% e volumi vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 210mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 170mila.

Brunello Cucinelli cavalca la mossa di Goldman Sachs

Brunello Cucinelli ha conquistato la seconda posizione nel paniere delle blue chip, sulla scia delle positive indicazioni arrivate da Goldman Sachs.

Gli analisti di quest’ultima hanno confermato la raccomandazione “buy” sul titolo, con un prezzo obiettivo alzato da 112 a 135 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 27% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La banca statunitense ha apprezzato la solida performance registrata da Brunello Cucinelli nel 2023, rivedendo al rialzo le stime per l’anno in corso.

Nel dettaglio, le previsioni sui ricavi sono state aumentate del 13%, mentre con riferimento al periodo 2024-2027 le stime di Ebit sono state incrementate del 4%-5% l’anno.