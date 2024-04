Paura per l’ex Udinese Beto, crollato a terra dopo uno scontro di gioco con Gibbs-White durante Everton-Nottingham Forrest. Ecco qual è stata la dinamica dei fatti e quali sono le condizioni di Beto dopo l’infortunio in campo.

Infortunio Beto, le condizioni del giocatore: ecco cos’è successo

Minuto 61 di Everton-Nottingham Forrest. L’ex Udinese Beto, in un contrasto aereo, sbatte la testa contro il calciatore inglese Morgan Gibbs-White e perde i sensi, con l’arbitro costretto a fermare il gioco per oltre 6 minuti prima di far uscire dal campo l’attaccante portoghese in barella e con la maschera dell’ossigeno.

A rassicurare i tifosi è stato poi lo stesso Beto che, lasciando il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico, ha alzato il braccio per confermare a tutto lo stadio di stare bene. Dopo qualche minuto la gara è ripresa, con le Toffees che hanno vinto il match 2-0 grazie alle reti di Gueye e McNeil.

Come sta Beto

Subito dopo la gara, sul suo profilo X, l’Everton ha pubblicato un post sulle condizioni di salute del giocatore:

“È troppo presto dal punto di vista medico, ma i primi segnali sono molto buoni. Si era ripreso e stava parlando con i fisioterapisti e l’équipe medica, quindi questa è una buona notizia”.

Più tardi è arrivato l’aggiornamento da parte delle Toffees che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo:

“Beto ha ora lasciato l’ospedale dopo che le indagini mediche sono state concluse”.

Dopo N’Dicka, quindi, un altro giocatore crolla a terra in un contrasto di gioco, evitando anche in questo caso un finale drammatico della vicenda come accaduto invece a Mattia Giani, calciatore di Eccellenza morto in seguito a un malore in campo il 14 aprile 2024.