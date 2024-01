Chiusura debole oggi per Brunello Cucinelli che si è mosso quasi in linea con l’indice Ftse Mib.

Brunello Cucinelli in lieve calo

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un progresso dello 0,35%, oggi si è fermato poco sotto la parità.

A fine giornata, infatti, Brunello Cucinelli è stato fotografato a 84,85 euro, con un calo dello 0,12% e oltre 100mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 140mila.

Brunello Cucinelli: spunti dalla Lettera all’Investitore

Il titolo è stato oggetto di attenzione da parte del mercato, dopo che la rubrica Lettera all’Investitore del Sole 24 Ore, è stata dedicata ieri a Brunello Cucinelli, riprendendo alcuni temi noti.

Nella Lettera si è parlato in primis di investimenti in capacità produttiva, sia nella fabbrica di Penne dedicata al capospalla maschile (attesa rappresentare il 35% della produzione per questa categoria di prodotto), sia nel sito attuale di Solomeo, in fase di espansione.

Il completamento dei lavori è previsto per il 2025. I capex di gruppo, che nel 2023 si sono attestati al 6,8% del fatturato, nel 2024 sono previsti in aumento al 9% per poi tornare intorno all’8% dal 2025 in poi.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che si tratta di indicazioni coerenti con il loro modello.

Un altro tema ripreso dalla Lettera all’Investitore è quello del potenziale del marchio in Cina: questo mercato, che oggi vale il 12%-13% del fatturato, è atteso rappresentare il 16%-18% nel medio periodo.

Le vendite dirette online rappresentano il 7% dei ricavi, cui si aggiunge il fatturato online generato tramite siti multibrand (ulteriore 5% del fatturato).

Il retail fisico però rimane centrale per costruire e nutrire la relazione con la clientela, anche attraverso spazi dedicati alla convivialità piuttosto che alla vendita. L’espansione della rete continuerà al ritmo di 2-3 aperture e 3-5 ampliamenti all’anno, come già indicato in passato.

Per il 2024 è confermata la guidance di crescita del fatturato al 10%, contro la stima di Equita SIM pari al 13%, con leggera espansione dell’EBIT margin.

Gli esperti della SIM milanese evidenziano che l’articolo ricorda l’ottimo andamento degli ordini primavera/estate, e indica un avvio molto positivo anche per gli ordini autunno/inverno.

Confermata la view cauta di Equita SIM su Brunello Cucinelli, con una raccomandazione “hold” invariata e un prezzo obiettivo alzato di recente del 5% a 91 euro.

Brunello Cucinelli: la view di Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è invece Intesa Sanpaolo, che oggi ha reiterato il rating “buy” sul titolo, con un target price a 90,5 euro.

Commentando la Lettera all’investitore del Sole 24 Ore, gli analisti evidenziano che Brunello Cucinelli resta focalizzato sulla ricerca della crescita sostenibile con un'espansione bilanciata attraverso i canali e le aree geografiche.