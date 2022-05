Petrolio: chiusura in rialzo anche venerdì scorso per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 109,85 dollari, con un progresso dell'1,3%.

Wall Street: chiusura negativa anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,3% e dello 0,57, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.144,66 punti, con un calo dell'1,4%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo negli Stati Uniti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: per oggi non sono in agenda dati macro degni di nota nel Vecchio Continente.



Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a sei mesi per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi staccano il dividendo, da mettere in pagamento mercoledì 11 maggio, Aquafil (0,12 euro), AVIO (0,178 euro), B&C Speakers (0,32 euro), Cembre (1,2 euro), Gefran (0,38 euro), IGD SIIQ (0,35 euro), Italmobiliare (1,4 euro), Openjobmetis (0,31 euro), Orsero (0,3 euro), Piovan (0,1 euro), Zignago Vetro (0,4 euro), Conafi (0,04 euro), Exprivia (0,048 euro), LU-VE (0,35 euro), SIT (0,3 euro), The Italian Sea Group (0,185 euro), Valsoia (0,38 euro), Arterra Bioscience (0,05 euro), Directa SIM (0,15 euro), EdiliziAcrobatica (0,3 euro), Esautomotion (0,1 euro), Farmacosmo (0,01 euro), Fervi (0,35 euro), Industrie Chimiche Forestali (0,14 euro), Intermonte Partners SIM (0,26 euro), Labomar (0,1 euro), Marzocchi Pompe (0,12 euro), Notorious Pictures (0,082 euro), Powersoft (0,15 euro), Premia Finance (0,073 euro), Shedir Pharma Group (0,131233 euro), TPS (0,06 euro), Unidata (0,1 euro), The Italian Sea Group (0,185 euro), Piovan (0,1 euro) e Premia Finance (0,073 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: oggi saranno resi noti i conti del primo trimestre di Bper Banca, Diasorin, Pharmanutra, Valsoia, ElEs e Omer.

Assemblee a Piazza Affari: prevista per oggi la riunione assembleare di Intek Group per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.