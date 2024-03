Dividendo in crescita da 43 anni per un Dividend Aristocrat nel settore assicurativo

Approfittando delle quotazioni a sconto, nel report di oggi investiamo parte della liquidità disponibile, derivante dagli ultimi dividendi incassati, in una nuova società assicurativa leader negli Stati Uniti, che ha appena annunciato un solido aumento dell'8% del dividendo, portando a 43 anni consecutivi di incrementi della rendita annua. Questa azienda ha distribuito dividendi senza interruzioni dal 1942, e da allora non ha mai interrotto o ridotto il pagamento agli azionisti, mantenendo una politica di distribuzione degli utili molto generosa, con un payout ratio medio del 60% negli ultimi 10 anni. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 36 dollari di rendita aggiuntiva per il nostro modello Top Analisti. Nella seconda parte del report, dedicata al portafoglio ETF Italia, analizziamo nel dettaglio un particolare ETF azionario, che investe su cento società internazionali ad elevato dividendo, ed offre alle attuali quotazioni una rendita trimestrale tra le più alte del modello. Alle attuali quotazioni, questo fondo presenta fondamentali interessanti, offrendo buoni potenziali di crescita nel medio termine, abbinate ai flussi elevati di dividendi.

Come di consueto, iniziamo il primo report di marzo con l'analisi dei dividendi incassati nel mese precedente per il portafoglio Top Analisti, il nostro modello a rendita crescente, con oltre 270 singole cedole accreditate per ogni anno solare. Come si evidenzia dai dati, il mese di febbraio appena trascorso ha generato flussi elevati in entrata, con un totale dividendi pari a 3812 dollari netti, ripartiti su 18 cedole, superando i 3154 dollari incassati a gennaio. Complessivamente, il totale dei dividendi del portafoglio è aumentato costantemente anno dopo anno, senza apporti di nuova liquidità e reinvestendo esclusivamente i dividendi percepiti. Questo dato è in linea con i nostri obiettivi di produrre nel tempo una rendita passiva crescente, investendo in un ristretto gruppo di società internazionali leader, caratterizzate da lunghi track record di aumenti di utili e dividendi. L'analisi evidenzia un dato significativo: negli ultimi 15 anni i dividendi del portafoglio Top Analisti hanno contribuito per quasi il 50% della performance complessiva, confermando l'importanza della componente cedole per i risultati di lungo termine. L'aumento della rendita ha evidenziato un andamento costante ogni anno, con crescite stabili indipendentemente dalle oscillazioni di breve termine degli indici azionari. Dopo questi incrementi, il nostro rendimento è attestato ora al 8,3% annuo calcolato sui prezzi di acquisto (yield on cost), e al 3,2% sulle attuali quotazioni di borsa. Per raggiungere questi obiettivi, in questi anni, abbiamo interamente reinvestito tutte le rendite percepite in nuove società ad elevato dividendo, sfruttando il potente effetto leva generato dall'interesse composto. Ipotizzando per i prossimi 10 anni le stesse crescite dei dividendi registrate nell'ultimo decennio, potremmo aspettarci una rendita annua sui prezzi di carico di quasi il 17% annuo nel 2034!

Di seguito pubblichiamo gli aggiornamenti più recenti dei rating da parte degli analisti su alcune delle società presenti attualmente nei nostri portafogli:

Nuovo Buy su Microsoft (MSFT) - 21 anni consecutivi di aumenti dei dividendi - L'analista Kash Rangan di Goldman Sachs ha mantenuto un rating Buy, con un obiettivo di 450 dollari, pari a +10,3% dalle attuali quotazioni

Essex Property Trust Inc (ESS), fondo immobiliare, proprietario di oltre 240.000 appartamenti residenziali negli Stati Uniti, ha aumentato il dividendo trimestrale derivante da affitti del 6,1% a 2,45 dollari per azione, portando a 30 anni consecutivi di aumenti dei dividendi

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione del portafoglio Top Analisti: Questo particolare modello è attualmente uno dei più visualizzati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di rendimento e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 singole cedole distribuite, corrispondenti ad un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale assegnata a ciascuna società.

Fondamentali del portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il modello presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a **14,1 **volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, vengono privilegiate società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e indica la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Prospettive di crescita del portafoglio Top Analisti per i prossimi 6-12 mesi: +8,5% secondo i target medi di 16 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell, a cui si aggiunge un dividendo medio pari al 3,2% per una crescita potenziale complessiva pari a +11,7%

Nuovo BUY - Dividendo in crescita da 43 anni per un Dividend Aristocrat nel settore assicurativo

Principali motivazioni di acquisto:

Ci sono molte ragioni che ci hanno spinto ad investire su questa società, tra cui:

- La sua leadership e la sua esperienza nel settore assicurativo, con una presenza consolidata e diversificata in vari segmenti e mercati.

- La sua capacità di generare utili e ricavi in modo costante e crescente, grazie a una forte performance operativa, una maggiore redditività delle sottoscrizioni e una migliore qualità del portafoglio investimenti.

- La sua politica di distribuzione degli utili molto generosa, che si traduce in un dividendo stabile, crescente e superiore alla media del settore. Questa società è un Dividend Aristocrat, ovvero una società leader, che ha aumentato il suo dividendo per almeno 25 anni consecutivi, dimostrando la sua affidabilità e la sua capacità di creare valore per gli azionisti.

La sua valutazione attraente, che riflette un titolo sottovalutato rispetto ai suoi concorrenti e al mercato in generale. Questa società ha un rapporto prezzo/utili e un rapporto prezzo/libro inferiori alla media del settore, offrendo un buon margine di sicurezza agli investitori.

La sua prospettiva positiva, che si basa su una ripresa economica post-pandemica, una domanda sostenuta di coperture assicurative, una disciplina nella gestione dei costi e una qualità del suo portafoglio investimenti.

Descrizione del business: La società ha iniziato la sua attività nel 1923, anche se alcune delle sue sussidiarie operano da prima. Da allora, la compagnia ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e della società, offrendo servizi assicurativi di qualità a imprese, individui e istituzioni pubbliche in vari settori dell'economia nordamericana. Questa azienda gestisce il suo business attraverso varie entità aziendali, di cui 27 sono sussidiarie assicurative che coprono tutti gli Stati Uniti e il Canada. La compagnia impiega circa 8.500 persone, di cui circa 6.000 nel settore assicurativo generale e circa 2.500 nel settore assicurativo titoli. Opera principalmente come compagnia assicurativa commerciale, servendo le esigenze assicurative di un gran numero di organizzazioni, tra cui molte delle principali istituzioni industriali e finanziarie del Nord America Le sue sussidiarie commercializzano attivamente, sottoscrivono e forniscono servizi di gestione del rischio per una vasta gamma di coperture, principalmente nei campi dell'assicurazione generale e dell'assicurazione nel settore immobiliare. L'ampiezza delle coperture assicura una vasta diversificazione e dispersione dei rischi. Inoltre, questa società si concentra sui principali settori dell'economia nordamericana, che non sono uniformemente esposti agli stessi cicli economici e assicurativi. L'azienda opera in modo decentralizzato, enfatizzando la specializzazione per tipo di copertura assicurativa, industria e settore economico, e si divide in due segmenti principali: il gruppo assicurativo generale e il gruppo assicurativo specifico in coperture immobiliari. Il primo include 19 sussidiarie e agenzie che servono i clienti negli Stati Uniti e in Canada. Il secondo ha costruito una solida reputazione come leader del settore ed è uno dei più grandi gruppi assicurativi per coperture immobiliari negli Stati Uniti. Questa tipologia di assicurazione è molto diffusa negli Stati Uniti, dove è obbligatoria per la maggior parte dei mutui ipotecari.

Trend del dividendo: Questa società è una delle poche aziende americane ad aver aumentato il proprio dividendo per almeno 25 anni consecutivi, entrando a far parte del prestigioso club dei Dividend Aristocrats. La compagnia ha iniziato a pagare un dividendo nel 1942 e da allora non ha mai interrotto o ridotto il pagamento agli azionisti, mantenendo una politica di distribuzione degli utili molto generosa, con un payout ratio medio del 60% negli ultimi 10 anni. In questo contesto, la scorsa settimana, la società ha annunciato un nuovo aumento dell'8% del suo dividendo annuale, portandolo a 1,06 dollari per azione, con un rendimento del 3,6%. Questo è stato il 43° anno consecutivo di aumento del dividendo per questa società, che ha dimostrato il suo impegno a ricompensare gli azionisti anche negli anni difficili, come il 2020, segnato dalla pandemia e dalla recessione economica. nel quale la società ha anche pagato un dividendo speciale aggiuntivo di 1 dollaro per azione, per un totale di 1,98 dollari per azione distribuiti.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso del 10,3% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti prevedono un proseguimento del trend positivo, con un aumento di +10% annuo degli utili.

Multipli di borsa: Il titolo di questa società ha una capitalizzazione di mercato di 8 miliardi di dollari, un rapporto prezzo/utili (P/E) di 13,6 e un rapporto prezzo/libro (P/B) di 1,2. Questi valori sono inferiori alla media del settore assicurativo, che ha una capitalizzazione di mercato di 12 miliardi di dollari, un P/E di 15,8 e un P/B di 1,5. Questo significa che il titolo risulta sottovalutato rispetto ai suoi concorrenti e offre un buon margine di sicurezza agli investitori.

Performance in borsa: Il titolo vanta performance storiche record in borsa. Grazie a questi risultati, un importo di soli 10.000 dollari investiti sul titolo il 28 febbraio 1975, si è trasformato ad oggi in un importo milionario, con un valore pari a 1.159.928 dollari, senza considerare il reinvestimento dei dividendi, e pari a 2.531.955 dollari considerando il reinvestimento dei dividendi (fonte Morningstar). Il titolo è attualmente presente nel nostro portafoglio Top Analisti dal 25 febbraio 2014, con una performance complessiva pari a +88,2% da apertura, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. I cerchi verdi sul grafico pubblicato su dividendi.org rappresentano i cinque investimenti che abbiamo effettuato sul titolo. Le X sul grafico rappresentano gli ultimi dividendi trimestrali incassati.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio degli analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,5) su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un potenziale medio pari a +6,2% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo atteso pari al 3,6%, per un potenziale complessivo pari a +9,8%.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

1) Dividendo attuale per azione: 1,06 dollari

2) Stima di crescita futura del dividendo: 6,5% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva ottenuta dalla società negli ultimi 10 anni

4) Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 32,25 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa pari a 29,17 dollari, il titolo presenta oggi uno sconto pari al 9,6% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste considerazioni aumentiamo oggi l'esposizione su questa società per il nostro portafoglio Top Analisti.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali **incrementi del capitale **investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Investire su 100 società leader mondiali per dividendo con un ETF ad elevata distribuzione trimestrale

Nel report del 28 marzo 2023, avevamo iniziato una nuova posizione nel nostro portafoglio su questo particolare ETF azionario internazionale ad elevata rendita da dividendo. Successivamente, abbiamo incrementato ulteriormente la posizione con tre nuovi acquisti, da maggio ad agosto 2023. In soli 11 mesi, il fondo vanta già una performance media pari a +12,9%, tra capital gain e dividendi incassati nel periodo. Sulla base degli ultimi dividendi trimestrali distribuiti, attestati al 4,9% annuo, questo ETF offre attualmente uno dei rendimenti più elevati all'interno del portafoglio. Il fondo utilizza una particolare metodologia di selezione dei titoli basata sui fondamentali creata da Morningstar, ed ha messo a segno performance superiori, anche nelle fasi di maggiore volatilità dei mercati. Secondo gli obiettivi fissati dal fondo, questo ETF si propone di offrire un interessante reddito regolare tramite dividendi azionari, in base a un paniere composto da 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandoli in base a criteri quali dividend yield, resilienza, e probabile crescita. In pratica, si tratta delle 100 migliori aziende dei mercati sviluppati, selezionate da Morningstar in base al rendimento del dividendo. L'ETF appare quindi molto diversificato su scala globale rispetto ai titoli e ai settori. Per essere incluse nel fondo le azioni devono soddisfare i seguenti criteri:

1) Il dividendo deve essere stato pagato negli ultimi 12 mesi

2) Il dividendo attuale non deve essere inferiore al dividendo di cinque anni fa

3) Il pay out deve essere inferiore al 75%

Una volta esaminati questi criteri l’indice seleziona le 100 azioni che ottengono il rendimento più elevato e il peso di ciascuna azione si basa sul dividendo totale pagato. Il peso massimo di un’azione può essere al massimo il 5% del portafoglio, mentre non può superare il 40% per ciascun settore. Il portafoglio viene rivisto e bilanciato semestralmente a giugno e dicembre di ogni anno. Il TER risulta contenuto, e pari allo 0,38%. Attualmente tra i principali titoli del fondo ci sono diverse società leader per dividendo che appartengono anche direttamente ai nostri portafogli azionari. Tra quelle che offrono i potenziali di crescita più interessanti secondo gli analisti troviamo Verizon Communications, società telecom Usa con un dividendo pari al 6,6%,** IBM**, dividendo 3,5% e Pfizer, dividendo 6,3%.** **In aggiunta ai dividendi elevati distribuiti trimestralmente ai partecipanti, questo ETF presenta multipli particolarmente interessanti, con un price earning pari a sole 9,8 volte gli utili previsti per l'anno in corso e 1,2 volte il valore di libro, abbinando contestualmente ai dividendi, elevati potenziali di crescita per il futuro. Visto gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi, e considerati i rigidi criteri di analisi applicati da parte di Morningstar, questo nuovo fondo, risulta particolarmente interessante per ulteriori investimenti, mediando i corsi, in un'ottica di accumulo.

Paolo Crociato

DIVIDENDI.ORG