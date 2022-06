Dividendo record e potenziali elevati per una delle società più performanti a Wall Street

La scorsa settimana i mercati azionari statunitensi hanno amplificato i ribassi, spinti dalle crescenti preoccupazioni che l'economia americana possa entrare in ‎‎recessione‎‎. Mercoledì scorso, la Federal Reserve ‎‎ha alzato i tassi di interesse‎‎ in modo aggressivo per contrastare il forte aumento dell'inflazione, aumentando il tasso di riferimento dello 0,75%, il più grande rialzo dal 1994. I mercati hanno reagito negativamente alla notizia, con il Dow Jones e il Nasdaq scesi del 4,8%, e l'indice S&P 500 con un ribasso superiore, pari al 5,8%. I cali sono stati guidati dai ‎‎titoli growth‎‎ e dai titoli ‎‎ciclici‎‎, principalmente nel settore tecnologico e nell'industria dei viaggi. Nel frattempo, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è salito al livello più alto dal 2011, raggiungendo martedì scorso un massimo del 3,49%, per chiudere la settimana al 3,23%. Anche i prezzi del petrolio hanno registrato il loro primo calo settimanale da aprile, poiché le preoccupazioni per un rallentamento della crescita globale hanno portato a una riduzione della domanda di carburante.‎ In seguito ai recenti ribassi, in base alle valutazioni calcolate da Morningstar su un ampio paniere di società quotate, i mercati azionari Usa appaiono ora sottovalutati di circa il 20% rispetto al valore intrinseco. Il grafico sopra, aggiornato a venerdì scorso, mostra nelle zone segnate in verde i periodi storici di massima sottovalutazione e in rosso i periodi di massima sopravvalutazione dei mercati negli ultimi 15 anni.

Come si evidenza, venerdì scorso l'indicatore segnava quota 0,79 evidenziando uno sconto del 21%, rispetto al valore stimato da Morningstar. ‎Storicamente, tutti i periodi di sottovalutazione di questo indice si sono dimostrati buoni momenti per investire in quanto seguiti poi da lunghe fasi di crescita dei listini. In questo contesto, abbiamo sempre ricordato nei nostri report che la volatilità di breve termine è un'opportunità di guadagno a lungo termine. Pensiamo ad una società con un valore intrinseco di 100. Acquistata a sconto, ad un prezzo di 79, come accade oggi ‎sui listini Usa, questo rappresenta già un ottimo affare. Ma se il prezzo dovesse crollare ulteriormente, ad esempio fino a 60, a condizioni di business inalterate, sarebbe ancora meglio!‎ ‎Le azioni sono una cosa strana, con gli investitori che tendono a volerle ‎‎meno‎‎ quando i prezzi scendono, e al contrario, vogliono acquistarle ‎‎dopo‎‎ che i prezzi ‎‎sono già aumentati.‎ Diversamente, gli investitori di successo che puntano ai dividendi operano in un modo completamente ‎‎opposto‎‎.‎ Prezzi più bassi dovrebbero tradursi nel futuro in aumenti più elevati della rendita da dividendo, con un maggiore potenziale di rendimento totale a lungo termine e un rischio ridotto.‎

Su queste basi, nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una delle società più performanti a Wall Street degli ultimi decenni. Si tratta di una importante multinazionale ad elevato dividendo, che offre alle attuali quotazioni un rendimento record pari al 7,9% annuo, in costante aumento da 52 anni consecutivi, abbinato a forti potenziali di crescita nei prossimi anni. Applicando il metodo di valutazione in base al DDM (Dividend Discount Model) il titolo offre alle attuali quotazioni uno sconto di oltre il 40% rispetto al valore intrinseco calcolato.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,4% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 15,1 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +29,4% (26,1% target medio analisti +3,4% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Dividendo record e potenziali elevati per una delle società più performanti a Wall Street

Principali motivazioni di acquisto: La nuova società di cui parliamo oggi è una delle cinque aziende del nostro portafoglio con i dividendi più elevati. Sulla base della nostra partecipazione, il titolo produce attualmente una rendita da dividendi pari a 3189 dollari annui, suddivisi in quattro rate trimestrali e previsti in ulteriore crescita. Secondo il professor Jeremy Siegel, professore di finanza alla Wharton University, considerato come uno dei più autorevoli studiosi di mercati azionari, questa società si è classificata nei primi 5 posti assoluti per performance in borsa tra tutte le aziende Usa tra il 1957 e il 2012, con un guadagno pari a +19,4% annuo composto. I risultati sono stati sorprendenti: un importo di 10.000 dollari investito nel 1957 si è trasformato in un capitale multimilionario pari ad oltre 197 milioni di dollari! La società è presente in modo continuativo nel nostro modello Top Analisti da oltre 12 anni. Con una rischiosità inferiore del 50% rispetto al mercato, ed una forte capacità di difesa dimostrata nei precedenti cicli ribassisti dei mercati, questa società si adatta particolarmente ad una situazione di elevata volatilità come quella attuale e costituisce uno degli investimenti chiave del nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel lontano 1822, la società è una delle maggiori aziende al mondo per la produzione di sigarette, prodotti collegati al tabacco come sigari e tabacco da pipa e prodotti senza fumo (smokeless) a base di nicotina, con alcuni dei marchi più diffusi a livello globale. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente a grossisti, distributori, grandi organizzazioni di vendita al dettaglio, e importanti catene di negozi.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili ad un tasso record pari a +11,4% annuo. Per i prossimi 5 anni gli analisti confermano il trend e stimano una crescita annua composta degli utili pari al 5,5% annuo.

Trend del dividendo: La società distribuisce un ricco dividendo del 7,95% annuo, ed ha incrementato la cedola per 52 anni consecutivi. Negli ultimi 10 anni il dividendo è cresciuto ad un tasso di +8,3% annuo composto. Il payout risulta sostenibile, e pari al 75%. Negli ultimi anni, il dividendo si è mosso da un minimo del 4% nei periodi di maggiore sopravvalutazione, ad un massimo del 7% nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Il dividendo attuale, pari al 7,9% annuo, indica un forte sconto del titolo in borsa. Per tornare in area di sopravvalutazione il titolo dovrebbe quasi raddoppiare dai valori attuali. In aggiunta ai ricchi dividendi, gli analisti si aspettano che la società riacquisti 2,2 miliardi di dollari delle sue azioni nei prossimi quattro anni, pari a circa il 2,6% all'anno alle attuali quotazioni. Ipotizzando che la società riacquisti le sue azioni secondo le stime degli analisti, allora potrebbe riacquistare oltre il 50% delle sue azioni nei prossimi tre decenni, aumentando il valore intrinseco delle azioni del 120%, senza contare le crescite di utili e dividendi.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a sole 9,8 volte gli utili attesi per il 2022, uno dei livelli più bassi tra tutte le grandi aziende quotate a Wall Street. La capitalizzazione attuale è pari a 83 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 4 volte.

Performance in borsa: Dal 30 giugno 1972 ad oggi, il titolo ha messo a segno una performance complessiva record, con un guadagno di +17969% (fonte Morningstar). Il titolo è presente nel nostro portafoglio da settembre 2008, con un rendimento complessivo pari a +78%, a cui si sommano tutti i dividendi percepiti. Nonostante le performance maturate, attualmente il titolo quota oggi ad un livello inferiore di oltre il 35% rispetto ai massimi raggiunti a giugno 2017, creando una interessante occasione per accumulare sul titolo a prezzi scontati.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 16 analisti e broker che seguono il titolo è pari a HOLD (2,6) su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un target medio per i prossimi 12 mesi pari a +24,8% dai livelli attuali, a cui si aggiunge il ricco dividendo atteso pari al 7,9%, per un potenziale complessivo pari a +32,7%.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo. Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

Dividendo attuale per azione: 3,6 dollari. Stima di crescita futura del dividendo: 5% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita prevista per gli utili nei prossimi anni. Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 75,6 dollari. Considerando le ultime quotazioni di borsa pari a 45,31 dollari, il titolo presenta un forte sconto pari al 40,1% rispetto al valore calcolato. Sulla base di queste valutazioni, ai prezzi attuali il titolo risulta adatto per ulteriori investimenti o per mediare i corsi come partecipazione chiave per il nostro portafoglio Top Analisti.

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Cento campioni americani del dividendo da acquistare a sconto dopo la correzione

Questo particolare ETF è una delle posizioni storiche del nostro portafoglio, e vanta attualmente performance tra le più elevate, con un guadagno di +92,2% dal nostro acquisto, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. A fronte di una performance negativa di -16,5% (in euro) dell'indice S&P500 da inizio anno, a causa delle tensioni sui tassi e dei timori per una recessione economica, questo fondo ha confermato la sua forte capacità difensiva, con una flessione più contenuta, e pari a -3,5%, quasi cinque volte meno dell'indice. Dopo diversi anni di rialzi quasi ininterrotti, la flessione di queste settimane ci permette di puntare nuovamente su questo fondo ed investire a medio lungo termine sui campioni del dividendo Usa a quotazioni più equilibrate.

Come abbiamo più volte evidenziato, le società caratterizzate da lunghi track record di crescite dei dividendi hanno ottenuto performance più elevate in borsa nel medio lungo periodo con meno rischi. Per essere in grado di aumentare il dividendo per molti anni consecutivi (o per decenni), una società deve mantenere una capacità finanziaria superiore, abbinata ad una rigida disciplina gestionale. Attualmente solamente 131 società sulle oltre 5000 aziende quotate a Wall Street vantano un primato di oltre 25 anni consecutivi di crescite dei dividendi. Questi leader detengono una media di 40 anni di aumenti del dividendo, con una crescita media della cedola di +6,2% nel solo ultimo anno. Questo particolare ETF quotato a Milano, è unico nel suo genere e raggruppa in un solo strumento una ristretta elite di società prestigiose quotate a Wall Street con una storia di almeno 20 anni di crescite consecutive del dividendo, molte delle quali fanno già parte da anni del nostro portafoglio Top Analisti. Tra queste, ben 8 società appartenenti al modello sono attualmente inserite tra le prime 20 del fondo, con nomi del calibro di IBM, Abbvie, Chevron, National Retail Properties, Walgreen, etc. La tabella qui sotto elenca le prime 20 società del fondo, evidenziando in giallo quelle appartenenti anche al nostro portafoglio Top Analisti. Su queste basi, questo ETF può essere anche utilizzato come un portafoglio completo sulle migliori società Usa a crescita pluriennale dei dividendi.

In qualità di strumento a rendita, il fondo raccoglie tutte le cedole dei titoli sottostanti e le distribuisce ai partecipanti in comode rate trimestrali. Considerato l’importante track record delle società contenute nel portafoglio (almeno venti anni consecutivi di crescita dei dividendi), lo strumento dovrebbe essere in grado di remunerare ogni anno i partecipanti con dividendi crescenti, di pari passo all’incremento delle cedole sottostanti. Il fondo è uno strumento low cost, con un TER contenuto, pari allo 0,35%, e un patrimonio complessivo pari a 4 miliardi di dollari.

Per selezionare i titoli da includere nel fondo, questo ETF utilizza un sofisticato screening di ricerca: