Chiusura positiva anche ieri per Elica che dopo aver guadagnato quasi tre punti percentuali in avvio di settimana, ha continuato a guadagnare terreno.

Elica in rialzo anche ieri

Il titolo si è fermato a 3,175 euro, con un progresso del 2,09% e volumi di scambio molto elevati, visto che sono transitate sul mercato oltre 130mila azioni, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno i 40mila.

Elica lancia il nuovo prodotto LHOV

Elica è scattato in avanti dopo che lunedì, durante un evento al Design Museum di Milano, la società ha presentato un nuovo prodotto denominato LHOV.

LHOV è uno nuovo prodotto che combina in un’unica soluzione forno, piano ad induzione e cappa.

È rivoluzionario essendo il primo sul mercato e con ottime performance energetiche/funzionali. Il posizionamento è high-end.

Elica: focus su impatti finanziari e trading

Quanto agli impatti finanziari, Equita SIM evidenzia che Elica non ha fornito indicazioni di massima, ma gli analisti credono che LHOV possa seguire l’evoluzione del fatturato dei piani ad induzione aspiranti, da 2 milioni di euro di vendite nel 2016 a 56 milioni o il 12% delle vendite cooking nel 2021, con una market share a livello europeo superiore al 13%.

Quanto al trading, il management di Elia è soddisfatto dell’andamento dei primi mesi del secondo trimestre, anche grazie al continuo aumento di market share.

Per i margini è stato reiterato l’obiettivo di raggiungere nel 2023 un ebit adjusted margin tra il 7%-8%, contro un'attesa di Equita SIM pari al 6,3%.

Elica: possibile ritorno al dividendo. M&A in vista?

Non è escluso un ritorno al dividendo e sempre in occasione dell'evento al Design Museum di Milano, è stato reiterato l’obiettivo di concludere operazioni di M&A nel 2022 per migliorare la penetrazione nel mondo cooking.

Elica: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM credono che il lancio del nuovo prodotto sia una scelta molto razionale, visto l'aumento della diversificazione e il miglioramento dei margini.

La SIM milanese parla di una scelta credibile, con Elica che sta sempre più diventando un operatore cooking branded, da mono prodotto, con rilevante esposizione al OEM.

Equita SIM evidenzia che Elica sta trattando con un multiplo enterprise/Ebit 2022 a 8,5 volte e un prezzo-utili adjusted pari a 11,5 volte.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che sul titolo mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 3,9 euro.

Elica al vaglio di Intesa Sanpaolo

A puntare su Elica è anche Intesa Sanpaolo che ieri ha reiterato il rating "buy" con un target price a 4,4 euro.

Secondo gli analisti il nuovo prodotto LHOV si inserisce perfettamente nel piano strategico dell'azienda, che si focalizza sui brand propri e sui prodotti al top di gamma, con il target di raggiungere il 60% dei ricavi totali nel segmento cooking.