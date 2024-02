Ftse Mib: i titoli che oggi svelano i numeri del 2023

Petrolio: chiusura positiva venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 76,82 dollari, in rialzo dello 0,8%.

Wall Street: chiusura contrastata anche ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,33% e l’S&P500 è sceso dello 0,09%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.942,54 punti, in calo dello 0,3%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

In agenda anche il dato sull’inflazione che a gennaio dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2%, in linea con la lettura precedente, mentre per la versione “core”, depurata cioè delle componenti più volatili quali alimentari ed energia, si stima un rialzo dello 0,3%.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre 2023 di Biogen e Shopify, con un eps previsto a 3,18 e a 0,31 dollari, mentre dalle trimestrali di Moody’s e Coca-Cola ci si attende un utile per azione di 2,32 e di 0,49 dollari.

A mercati chiusi l’attenzione si sposterà sui conti di Airbnb che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 0,62 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà alla Germania, dove sarà diffuso l’indice Zew che a febbraio dovrebbe salire da 15,2 a 17,4 punti.

In Francia sarà diffuso il tasso di disoccupazione del quarto trimestre 2023, atteso in rialzo dal 7,4% al 7,6%.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 ani per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: oggi presenteranno i conti del quarto trimestre e del 2023 AbitareIN, Elica, Unidata, BasicNet, Arterra, Bioscience e Ribad Mundo Tecnologia.

Trevi Group; la società sarà impegnata oggi nella presentazione del piano industriale 2023-2027.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BTP febbraio 2027 per un ammontare compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro, i BTP giugno 2023 per un importo tra 1,25 e 1,5 miliardi, i BTP novembre 2030 per un ammontare tra 1,5 e 2 miliardi e i BTP settembre 2043 per un importo tra 1,25 e 1,5 miliardi di euro.