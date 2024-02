Ftse Mib mostra ancora i muscoli. Per quanto?

Incoraggiante avvio di settimana per le Borse europee che, dopo il calo di venerdì scorso, hanno ripreso la via del rialzo.

E’ rimasto al palo il Ftse100 che si è accontentato di un impercettibile progresso dello 0,01%, mentre il Cac40 e il Dax sono saliti rispettivamente dello 0,55% e dello 0,65%.

Al pari di quanto accaduto venerdì scorso, anche oggi ad avere la meglio è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 31.456 punti, con un progresso dello 0,97%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 31.472 e un minimo a 31.280 punti.

Ftse Mib tocca nuovi top. Occhio alle resistenze ora

Il Ftse Mib continua a mostrare i muscoli e aggiorna nuovamente i massimi di periodo, spingendosi in prossimità di importanti resistenze.

Il riferimento è in primis all’area dei 31.500, la cui tenuta potrebbe favorire dei ripiegamenti, ma in caso contrario si avranno da subito nuovi allunghi.

Oltre area 31.500, infatti, il Ftse Mib metterà nel mirino l’ostacolo intermedio dei 31.800 punti, prima di un approdo sulla soglia psicologica dei area 32.000, raggiunta la quale si dovrebbe assistere a una pausa prima di nuove salite.

Il mancato sfondamento di area 31.500 costringerà a guardare nuovamente verso il basso, in primis all’area dei 31.200 e successivamente alla soglia psicologica dei 31.000 punti.

Sotto questo livello la discesa del Ftse Mib proseguirà verso i 30.800 e i 30.500 punti, con proiezioni successive a 30.200 e a 30.000 punti.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA si segnala l’indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

In agenda anche il dato sull’inflazione che a gennaio dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,2%, in linea con la lettura precedente, mentre per la versione “core”, depurata cioè delle componenti più volatili quali alimentari ed energia, si stima un rialzo dello 0,3%.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre 2023 di Biogen e Shopify, con un eps previsto a 3,18 e a 0,31 dollari, mentre dalle trimestrali di Moody’s e Coca-Cola ci si attende un utile per azione di 2,32 e di 0,49 dollari.

A mercati chiusi l’attenzione si sposterà sui conti di Airbnb che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 0,62 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa si guarderà alla Germania, dove sarà diffuso l’indice Zew che a febbraio dovrebbe salire da 15,2 a 17,4 punti.

In Francia sarà diffuso il tasso di disoccupazione del quarto trimestre 2023, atteso in rialzo dal 7,4% al 7,6%.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a 5 ani per un ammontare massimo di 4 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari presenteranno i conti del quarto trimestre e del 2023 AbitareIN, Elica, Unidata, BasicNet, Arterra, Bioscience e Ribad Mundo Tecnologia.

Sotto la lente Trevi Group che sarà impegnato nella presentazione del piano industriale 2023-2027.

Da seguire in mattinata l’asta dei titoli di Stato, visto che Saranno offerti i BTP febbraio 2027 per un ammontare compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro, i BTP giugno 2023 per un importo tra 1,25 e 1,5 miliardi, i BTP novembre 2030 per un ammontare tra 1,5 e 2 miliardi e i BTP settembre 2043 per un importo tra 1,25 e 1,5 miliardi di euro.