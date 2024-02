Ftse Mib ha ancora spazio al rialzo. Buy Intesa o Unicredit?

Il Ftse Mib è ben impostato per mettere a segno nuovi progressi: ecco i potenziali target secondo Alessandro Cocco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Alessandro Cocco, CEO di Unicron Associates, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chip.

Il Ftse Mib sta allungando il passo dopo aver superato quota 31.000 punti. C’è spazio per ulteriori salite nel breve?

Secondo me il Ftse Mib ha ancora spazio per muoversi al rialzo, perché ha superato l’ostacolo dei 30.800 punti, sotto cui si era creata la congestione tra dicembre e gennaio scorsi.

Rotta area 30.800, l’indice ha allungato bene, poi ha rallentato e in seguito ha ripreso a salire, superando la soglia dei 31.200 punti.

Ftse Mib: i prossimi target al rialzo

A questo punto mi aspetto una salita almeno fino ad area 31.600 punti prima e in seguito in direzione dei 31.800 e dei 32.000 punti.

Al ribasso segnalo il supporto dei 30.800 punti, sotto cui si guarderà al sostegno dei 30.650 punti, persa la quale si rischieranno ulteriori flessioni verso i 30.400 e i 30.000 punti.

Vista l’attuale impostazione del Ftse Mib, propendo però per assegnare maggiori probabilità di realizzazione alla view rialzista.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit è passato da area 27 euro a oltre quota 29 euro e ha reagito molto ai conti dello scorso anno.

Il titolo ha rotto i massimi dei giorni scorsi a 29,44 euro e con una conferma al di sopra di tale soglia potrà puntare ad area 30 euro, con allungo successivi in direzione dei 30,5 e dei 31 euro.

Al ribasso occhio alla tenuta dei 28,3 euro, sotto cui un ritracciamento verso i 27 euro potrà essere molto probabile.

Intesa Sanpaolo fatica a salire, anche se da novembre scorso, pur con alti e bassi, mostra un bel trend rialzista, quindi dopo il massimo del 6 febbraio non doveva stupire un pull-back.

Il titolo può tranquillamente rimbalzare e un buon livello di ingresso può essere in area 2,82/2,83 euro, sopra cui si salirà verso 2,875 euro prima e in seguito in direzione di 2,957 euro.

Sotto i 2,75 euro, Intesa Sanpaolo scenderà verso i 2,6875 euro prima e i 2,625 euro in seguito.

Focus su Iveco Group e Leonardo

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Iveco Group e Leonardo?

Iveco Group ha allungato con decisione il passo e sarà da valutare ora se tornerà verso la soglia dei 10 euro, previa violazione dei 10,355 euro.

Al contrario, con una rottura dei top a 10,815 euro, il titolo potrà salire verso gli 11 euro prima e gli 11,5 euro in seguito.

Leonardo ha vissuto un mese di dicembre brillante, poi ha perso un po’ a gennaio e ora sta ripartendo al rialzo.

Il titolo ha come prossimo target i 17,5 euro, con obiettivi successivi a 18 e a 18,5 euro, mentre al ribasso occhio alla tenuta di area 16,5 euro, sotto cui Leonardo scenderà a 16 euro prima e a 15 euro in un secondo momento.