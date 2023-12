Borse ancora tranquille nel breve. Eur/Usd e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro si sta spingendo nuovamente verso quota 1,10. E’ lecito attendersi ulteriori sviluppi positivi?

Le Banche Centrali hanno confermato la politica monetaria in essere e soprattutto hanno lasciato invariati i tassi di interesse, strizzando l’occhio a dei tagli nel corso del 2024.

Questo ha creato un atteggiamento positivo sui mercati azionari e dato che ci si aspetta che la Fed tagli prima e anche un po’ di più della BCE l’anno prossimo, ciò ha portato allo spostamento al rialzo dell’euro-dollaro, riportatosi abbastanza stabilmente sopra quota 1,09.

Eur/Usd: quali scenari nel breve?

Ci può essere un po’ di volatilità legata al fatto che sono in uscita i dati sull’inflazione in Europa, attesa in ulteriore flessione con un ritorno vicino ai livelli del 2%, ma anche dati USA che fanno vedere una situazione sul PIL ancora molto tonica.

Ci possiamo quindi aspettare una prosecuzione della fase attuale dell’euro-dollaro sotto quota 1,10, con la possibilità nel breve termine di un po’ di arretramento sotto area 1,09, ma non molto lontano da questo livello.

C’è da dire che inizia il periodo delle festività, con volumi abbastanza sottili, che non dovrebbe dare spunti particolari di riflessione.

Focus sull’oro

L’oro si è riportato sopra quota 2.000 dollari, violata al ribasso di recente. Quello in atto è solo un pull-back e poi si torna a scendere?

Sull’oro mi aspetto una fase di lateralità che può essere intorno ai 2.050 dollari, quindi più in alto dei livelli attuali.

Il dato sul PIL USA potrebbe cambiare un po’ l’outlook e favorire un certo arretramento delle quotazioni, ma tutto sommato l’oro, come strumento alternativo ai tassi USA, dovrebbe continuare a far vedere una progressione positiva.

In sintesi, nel breve è possibile un po’ di volatilità in concomitanza di alcuni dati macro, ma nei giorni successivi potremmo vedere una stabilizzazione intorno ai 2.050 dollari.

L’analisi del petrolio

Il petrolio è tornato velocemente sopra area 70 dollari. Il peggio è passato o è presto dirlo?

Il comparto energia sta facendo registrare un buon risultato, ma a mio avviso è prematuro dire che il peggio sia passato.

Dopo il test dei 68 dollari raggiunti il 13 dicembre, si è avuto un rimbalzo di circa 5 dollari e ora mi aspetto un po’ di consolidamento e una prosecuzione della debolezza relativa.

I rimbalzi dovrebbero rivelarsi dei fuochi di paglia, destinati a lasciare spazio a un arretramento, quindi l’outlook sul petrolio è sempre negativo.

Come si muoveranno le Borse?

Cosa può dirci in merito al recente andamento dei mercati azionari e quali le attese nel breve?

I mercati azionari sono tutto sommato abbastanza tranquilli, hanno fatto registrare un lieve arretramento rispetto ai massimi toccati, ma nulla di più.

Il sentiment resta positivo e mi aspetto una settimana tutto sommato abbastanza tranquilla, dopo aver visto un bel rally confermato anche dall’atteggiamento di stabilizzazione della politica monetaria e dall’apertura delle Banche Centrali a un taglio dei tassi nel 2024, e questo era quello che serviva ai mercati per prendere un po’ di spunti.

I dati sul PIL USA potrebbero dare un’ulteriore spinta alle Borse, se però la lettura positiva non dovesse essere interpretata come un’indicazione che possa spingere la Fed a riprendere un atteggiamento più restrittivo.