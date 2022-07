Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 104,09 dollari, in flessione dello 0,7%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,52% e dell'1,05%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.372,6 punti, in ribasso del 2,26%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi si segnala solo l'indice Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi.

Risultati trimestrali USA: prima dell'avvio degli scambi a Wall Street sono attesi i conti del secondo trimestre di PepsiCo che per non deludere le attese dovrà centrare l'obiettivo di un eps pari a 1,74 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: focus sulla Germania dove sarà diffuso l'indice Zew che a luglio dovrebbe peggiorare da -28 a -37,5 punti.

Un'ora dopo l'apertura delle Borse UE è prevista una riunione dell'Ecofin dopo quella di ieri dell'Eurogruppo.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza a 2 anni per un ammontare massimo di 5,5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari Piazza Affari: attesi per oggi i dati del primo semestre di Brunello Cucinelli e di CleanBnB, mentre SeSa alzerà il velo sui conti dell'esercizio 2021-2022.

Asta titoli di Stato: in mattinata saranno offerti i BOT con scadenza a 12 mesi per un ammontare previsto a 7 miliardi di euro.