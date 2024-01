Ftse Mib: non cambia lo scenario di fondo

Dopo due giornate consecutive in positivo, le Borse europee sono tornate a perdere terreno, chiudendo gli scambi in calo, ma non tutte.

A fare eccezione è stata solo la piazza francese, che ha visto il Cac40 in frazionale rialzo dello 0,09%, mentre il Ftse100 e il Dax sono calati rispettivamente dello 0,03% e dello 0,12%.

A pagare il conto più salato è stata Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare le contrattazioni a 30.233 punti, con un ribasso dello 0,48%. dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 30.404 e un minimo a 30.093 punti.

Ftse Mib: ecco i livelli da tenere d’occhio

Anche oggi il Ftse Mib non ha fornito nuovi spunti operativi, mantenendosi nel range che ormai viene esplorato da circa due mesi.

Al ribasso da monitorare con attenzione la soglia dei 30.200 punti, sotto cui la discesa proseguirà verso i 30.000 punti prima e in seguito in direzione dei 29.800 e dei 29.500 punti.

Al rialzo, il primo livello da superare è a quota 30.500 punti, oltre cui il Ftse Mib salirà verso 30.650/30.700 punti prima e in seguito in direzione dei 30.850, con successivo approdo in area 31.000.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prossima seduta, sul fronte macro USA oltre all’indice settimanale Redbook, relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene statunitensi, si segnala l’indice S&P Case-Shiller che a novembre dovrebbe salire del 5,8% dopo il rialzo del 4,9% precedente.

L’indice relativo alla fiducia dei consumatori a gennaio è atteso in aumento da 110,7 a 113,9 punti.

Sul fronte societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i risultati del quarto trimestre di Electronic Arts e di Corning, da cui si attende un eps di 0,77 e di 0,39 dollari, mentre per i conti di General Motors si prevede un utile per azione di 1,07 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Avanced Micro Devices e di Alphabet, con un eps previsto a 0,71 e a 1,59 dollari.

Dalla trimestrale di Microsoft ci si attende un utile per azione di 2,56 dollari, mentre Starbucks e Meta Platform dovrebbero riportare un eps di 0,85 e di 4,55 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

In Europa il PIL del quarto trimestre del 2023 dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,1%, mentre l’indice della fiducia economica a gennaio dovrebbe calare da 96,4 a 96,2 punti.

L’indice della fiducia delle imprese è atteso in miglioramento da -9,2 a -8,9 punti, mentre la fiducia dei consumatori a gennaio è vista in peggioramento da -15 a -16,1 punti.

In Francia il PIL del quarto trimestre dovrebbe mostrare un calo dello 0,1%, mentre lo stesso dato in Germania dovrebbe peggiorare da -0,1% a -0,3%.

In Italia il PIL del quarto trimestre dovrebbe attestarsi sulla parità, in frenata rispetto al rialzo dello 0,1% precedente.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza marzo 2026 per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari diversi titoli presenteranno i dati preliminari del 2023 e si tratta di Digital Value, Emak, Safilo Group, Clabo, Cofle, Compagnia dei Caraibi, ELSA Solutions e Fervi.

Sotto la lente Generali che sarà impegnata nell’Investor Day.

Da seguire in mattinata l’asta dei titoli di Stato, visto che saranno offerti i BTP con scadenza febbraio 2029 e novembre 2033, per un ammontare compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro nel primo caso e tra 1 e 1,5 miliardi nel secondo.

In asta anche i BTP con scadenza marzo 2035 e i CCTeu ottobre 2031, per un importo tra 1,5 e 2 miliardi di euro per ciascuno dei due titoli.