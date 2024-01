Ftse Mib in un’area chiave: e ora? Meglio ENI o Saipem?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager di Polizzamigliore.it, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib è sceso nuovamente a testare l’area dei 30.000. Cosa aspettarsi nel breve?

Attualmente l’indice Ftse Mib si trova in una zona particolarmente importante, è tuttavia possibile notare come stia pian piano diventando sempre più debole.

Ftse Mib: quali scenari?

La forte flessione accusata nella giornata di martedì potrebbe portare i prezzi verso il supporto in area 30.000.

La rottura di questo ultimo livello darebbe spazio a posizioni short non indifferenti, con target che potrebbero portare il Ftse Mib a superare al ribasso i 29.800-29.750 punti.

La view su ENI e Saipem

ENI e Saipem offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Attualmente ENI si trova in una fase che definirei di stallo, il raggiungimento del supporto, che ha cercato di rompere, in area 14,4 euro, potrebbe dare sviluppi interessanti.

Attenderei a posizionare ordini long su ENI fino a che non avremo una conferma grafica che potrebbe avvenire nelle prossime sedute e portare il titolo fino a quota 14,85 euro.

Saipem si trova in una situazione che definirei analoga, attualmente viaggia a ridosso di una fortissima resistenza che è stata rispettata più e più volte nel corso del tempo, formando ad oggi un canale laterale.

Come per ENI, attenderei a posizionarmi long su Saipem fino alla conferma della rottura della resistenza.

Sotto la lente Enel e Snam

Enel e Snam hanno staccato l’acconto sul dividendo a inizio settimana. Le due utility hanno ancora appeal nel breve?

Ai prezzi attuali, analizzando Enel mi aspetto un allungo al raggiungimento della quota 6,10 euro, area di fortissimo interesse per il titolo.

Per quanto concerne Snam, invece, prima di valutare entrate long attenderei maggiori segnali da parte del grafico, in quanto ci troviamo in una fase alquanto incerta.

I titoli da preferire ora

Su quali titoli consiglierebbe di puntare in questa fase a Piazza Affari?

Attualmente mi sento di segnalare il settore bancario, iniziando proprio da un titolo che ho sempre valutato positivamente e si tratta di Banca Mediolanum.

Attualmente il titolo è da tenere sott’occhio, in quanto il raggiungimento dei massimi di periodo, quasi storici, potrebbe dare ulteriori risvolti positivi.

Il secondo titolo che voglio segnalare è Unicredit, che si trova ad un livello particolarmente interessante, mi aspetto dunque rialzi non indifferenti.