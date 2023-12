Ftse Mib al traino della Fed. Le strategie degli analisti

Dopo due sedute consecutive in calo, tornano gli acquisti a Piazza Affari che, al pari delle altre Borse europee, si muove in positivo oggi.

Ftse Mib aggiorna i top 2023 e poi frena

Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in salita ed è arrivato a segnare nell’intraday un nuovo massimo dell’anno in area 30.650.

Da questo top si è avuto un ripiegamento, che ha visto l’indice delle blue chip presentarsi ora poco sopra i 30.400 punti, con un vantaggio dello 0,44%.

Il Ftse Mib si è allontanato dai massimi segnati nel corso della mattinata, appesantito dall’andamento fortemente negativo dei titoli del settore bancario, colpiti da copiose vendite.

Fed: tassi fermi. Previsti 3 tagli nel 2024

Nel complesso però il mercato mantiene una buona impostazione, all’indomani del meeting della Federal Reserve, che ha lasciato invariati i tassi d’interesse al 5,25-5,5%, ma per il 2024 prevede 3 tagli, uno in più rispetto alla previsione precedente. L’analisi dei “dots” rivela che la FED è ormai orientata ad accelerare la normalizzazione dei tassi.

La mediana delle proiezioni prevede ora Fed funds rates al 4,6% nel quarto trimestre del 2024, o -50 punti base rispetto a quanto indicato a settembre, del 3,6% nel quarto trimestre 2023, -30 punti base rispetto a settembre, e 2,9% nel quarto trimestre 2026. Equita SIM evidenzia che le proiezioni economiche indicano quindi che ci saranno tagli per 75 punti base nel 2024, anche se, come sottolineato da Powell, questo non è un piano fisso e i tagli dipenderanno dal flusso di dati.

Fed: le stime su inflazione e PIL

Le proiezioni sui dati macro suggeriscono un ritorno leggermente più rapido dell’inflazione verso l’obiettivo del 2%: l’indice PCE dovrebbe passare dal 2,8% di fine 2023, rispetto al 3,3% di settembre, al 2.4% del 2024, dal 2,5% di settembre, al 2,1% del 2025 e al 2% del 2026.

Poco variate le indicazioni sulla crescita del PIL, atteso in rialzo del 2,6% nel 2023, dal 2,1% indicato a settembre, dell’1,4% nel 2024 contro l’1,5% precedente, dell’1,8% nel 2025 e dell’1,9% nel 2026.

La FED ha continuato a menzionare che il restringimento delle condizioni finanziarie e di credito per famiglie e imprese probabilmente peseranno sull’attività economica,

sull’occupazione e sull’inflazione.

Equita SIM fa notare che il tono accomodante della FED ha provocato un calo dei

rendimenti dei titoli a due anni di 30 punti base al 4,43%, il livello più basso da metà giugno, e di 20 basis points dei rendimenti decennali al 4%, mentre il dollaro si è indebolito.

Mercato: le attese sui tagli della Fed e della BCE

Il mercato, nel caso della FED, prezza ora prezza ora un taglio di 25 punti base alla riunione di marzo, e 150 basis points di tagli sull’intero 2024, al 3,8%, dai precedenti 110 punti base, al 4,2%.

Per quanto riguarda la BCE, il mercato prezza un taglio dei tassi di 120 punti base sul 2024 al 2,66%.

Ftse Mib: i titoli in e out secondo Equita Sim dopo la Fed

La decisione della FED conferma la view di Equita SIM che è conclusa la fase di rialzo dei tassi, e che nei prossimi mesi dobbiamo aspettarci una riduzione dei tassi d’interesse reali in risposta ad un quadro macro più debole e incremento del debito dei governi, con un leggero allargamento degli spread creditizi.

Da un punto di vista settoriale, gli analisti continuano a privilegiare i titoli di qualità rispetto ai ciclici, mentre tra i finanziari, si aspettano che un contesto di calo dei tassi d’interesse favorisca i titoli del risparmio gestito, tra i preferiti di Equita SIM troviamo Banca Mediolanum e FinecoBank, e le società meno sensibili al margine d’interesse, come Mediobanca, rispetto alle banche tradizionali.