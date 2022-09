Il Ftse Mib si spinge in avanti, ma le previsioni non sono buone: atteso un ritorno delle vendite e un calo anche marcato. La view di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha riconquistato velocemente area 22.000 dopo essere sceso quasi 1.000 punti più in basso. Un segnale di forza da non ignorare?

Sempre con i soliti nomi, quali Stellantis, ENI, ma anche e soprattutto i big del settore bancario Intesa Sanpaolo ed Unicredit, è gioco facile trascinare il mercato, ancora con volumi soft, ma in costante ripresa.

Visto che spesso gli "accodamenti dei soliti tonnetti" potrebbero arrivare ad inizio settimana, dopo la chiusura positiva di venerdì, non ci stupisce più di tanto il rialzo odierno del Ftse Mib fino ai 22.500/22.600 punti.

Ricordiamo che alla fine della settimana di Borsa iniziata oggi, il Future Settembre, passerà il testimone a quello di dicembre, future più attendibile visto che sconta le cedole di acconto che verranno staccate nell'ultimo trimestre dell'anno.

Le previsioni sono sempre le solite e non potrebbe essere altrimenti: un lento sgretolarsi del Ftse Mib e del relativo future, con minimi e massimi sempre decrescenti, fino ai minimi dell'anno posti a 20.500/20.600 punti nel breve-medio termine.

Per il medio-lungo periodo ci aspettiamo la rottura dei 20.000 punti, puramente livelli psicologici, con approdo sui 18.500/18.600 punti.

Come valuta l’attuale impostazione di Banco BPM e Bper Banca e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Tutto quello che notiamo non è assolutamente imputabile alle voci e spifferi che possono provenire da operazioni di M&A, anzi.

I giochi riprenderanno solo nel 2023, visto che siamo da ben altre cose affaccendati, ossia elezioni politiche, formazione di un nuovo governo, manovra finanziaria ed elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

C'è da dire intanto che il forte aumento dei tassi favorisce le banche e lo farà anche in futuro.

Il consiglio è di accumulare Banco BPM e Bper Banca, ma solamente ed iniziando con cautela, al raggiungimento di area 20.500/20.600 di Ftse Mib, minimo degli ultimi 12 mesi.

E' bene avere la precauzione di accompagnare il trend, acquistando i due bancari a piramide rovesciata, così come suggerito e suggeriremo giornalmente ai nostri lettori abbonati.

Stellantis e Ferrari offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali indicazioni ci può fornire?

Dopo il settore finanziario e bancario in particolare, che ha tratto grande vantaggio dall'ultimo secondo aumento dei tassi BCE, avendo più margini di manovra sugli impieghi e non solo, anche gli industriali meglio impostati ne stanno beneficiando.

Quanto a Stellantis consigliamo, per chi lo avesse acquistato su nostro suggerimento in area 12/12,20 euro, di prendere in gran parte profitto già da oggi e/o vendere opzioni call 13,50 scadenza dicembre.

Per Ferrari, che facciamo ormai rientrare nel lusso Made in Italy, preferiamo la vendita totale fra 198 e 200 euro.

L’euro-dollaro si è riportato sopra la parità in chiusura di settimana. Quali le attese per le prossime sedute?

Per l'euro-dollaro non ci aspettiamo ancora grandi rialzi, ritenendo piuttosto che le quotazioni dovrebbero rimanere a breve termine sempre confinate fra gli 0,98/0,99 e gli 1,01/1,02.