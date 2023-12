Ftse Mib: i titoli e i temi da seguire

Petrolio: chiusura positiva ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 74,25 dollari, con un rialzo dello 0,28%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dell’1,27% e dell’1,47%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.777,94 punti, con una flessione dell’1,5%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato finale del PIL del terzo trimestre che dovrebbe mostrare un rialzo del 5,2%, rispetto al 2,1% dei tre mesi precedenti.

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero aumentare da 202mila a 215mila unità, mentre l’indice Philadelphia Fed a dicembre è atteso in miglioramento da -5,9 a -3 punti.

Il Superindice a novembre dovrebbe mostrare una variazione negativa dello 0,4% dopo la flessione dello 0,8% precedente.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di Carmax, con un eps atteso a 0,44 dollari, mentre a mercati chiusi si guarderà ai risultati del secondo trimestre dell’esercizio 2023-2024 di Nike, che per non deludere le attese dovrà centrare l’obiettivo di un utile per azione pari a 09,85 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si guarderà all’Italia, dove si conoscerà l’indice dei prezzi alla produzione che a novembre dovrebbe salire dell’1% dopo il rialzo dell’1,5% precedente.

In Francia la fiducia delle imprese a dicembre è attesa in frenata da 99 a 97 punti.