Inwit senza spunti: snobbate le brutte notizie da Fastweb

Quest’ultima seduta della settimana prosegue senza infamia e senza lode per Inwit, che continua a mantenersi a ridosso della parità.

Inwit intorno alla parità

Il titolo ieri ha guadagnato circa mezzo punto percentuale, reagendo dopo ben sei sessioni consecutive in calo e oggi fatica a imboccare una precisa direzione di marcia.

Mentre scriviamo, Inwit viene fotografato a 10,74 euro, con un frazionale rialzo dello 0,05% e oltre 600mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 1 milione.

Fastweb abbandona progetto espansione FWA

Fastweb ha annunciato il cambio di strategia sullo sviluppo della rete FWA, rendendo noto che l'espansione FWA utilizzerà l'infrastruttura di rete 5G basata su un accordo con WindTre.

Fastweb ha registrato svalutazioni per 60 milioni di euro e deciso di abbandonare la strategia di creare una propria rete FWA dedicata al di fuori delle aree con accesso in fibra ottica (FTTH).

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che Fastweb non è un cliente rilevante per Inwit, perché ha già un’integrazione della sua rete mobile in active sharing con Wind3 e quindi ha rappresentato una parte piccola delle ospitalità su Inwit.

Seppure gli effetti per inwit dovrebbero essere trascurabili, secondo Equita SIM, la decisione di un operatore telecom importante di abbandonare la costruzione di una propria rete FWA è negativa perché riduce per i Tower operator una potenziale revenue stream aggiuntiva.

Resta immutata intanto la view bullish di Equita SIM su Inwit, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 13,7 euro.