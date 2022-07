Un titolo da non perdere, PUBBLICATO: 43 minuti fa

Il rimbalzo messo a segno dal Ftse Mib dopo l'affondo della vigilia, è sfruttato anche da Mediobanca che però mostra minore vivacità rispetto all'indice di riferimento.

Mediobanca: timido rimbalzo dopo 4 ribassi di fila

Reduce da quattro sedute consecutive in ribasso, dopo aver chiuso quella di ieri con un crollo di oltre quattro punti e mezzo percentuali, il titolo oggi prova a risalire la china.

Mentre scriviamo, Mediobanca si presenta a 7,834 euro, con un progresso dello 0,56% e oltre 1,1 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 4 milioni.

Mediobanca arruola il banchiere Horta-Osòrio

Mediobanca ha arruolato il banchiere Antonio Horta-Osòrio come senior advisor per supportare le attività internazionali di corporate e investment banking. Horta-Osòrio ha lavorato per Citigroup, Goldman Sachs e Santander.

Successivamente, è stato nominato CEO di Credit Suisse per tentare una difficile ristrutturazione dopo le perdite dei casi Archegos e Greensill.

Tra le esperienze più importanti di Antonio Horta-Osòrio c'è il turnover di Lloyds Bank.

L'operazione si inserisce in un più ampio progetto di internazionalizzazione della banca, e segue l`approdo di Giuseppe Baldelli, ex Deutsche Bank, ora Co-Head Global Corporate & Investment Banking, e l'acquisizione della boutique francese di M&A Messiér et Associes, già advisor di importanti deal sul mercato francese.

Mediobanca al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Le attività CIB, ossia corporate e investment banking di Mediobanca rappresentano il 25% circa dell`utile netto del gruppo.

Confermata la view bullish sul titolo che per la SIM milanese merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 12,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 58% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.