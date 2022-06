Saipem sotto pressione, in calo per la terza seduta di fila e tra i peggiori del Ftse Mib. Ecco cosa accadrà lunedì 13 giugno.

Brutta giornata per Saipem che accusa una pesante flessione occupa la penultima posizione nel paniere delle blue chips.

Saipem colpito dalle vendite: terzo ribasso di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di oltre un punto percentuale, oggi arretra per la terza seduta di fila.

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 4,943 euro, con un affondo del 3,12% e circa 900mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,4 milioni.

Saipem risente della debolezza del Ftse Mib e del petrolio

Il titolo perde terreno sulla scia dell'andamento negativo del Ftse Mib, ma anche del petrolio che dopo l'ennesimo rialzo messo a segno ieri, oggi presta il fianco ad alcune prese di profitto, passando di ano ora a 121,75 dollari, con un calo dello 0,21%.

Saipem: raggruppamento azioni ordinarie e di risparmio. I dettagli

Saipem resta sotto i riflettori sulla scia delle novità annunciate ieri in serata dal gruppo.

Il CdA ha deliberato di procedere al raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti e di n. 1 nuova azione di risparmio ogni 10 azioni di risparmio esistenti.

Secondo il comunicato, l’operazione è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione, in previsione dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro, e a semplificarne la gestione amministrativa.

Il nuovo numero di azioni sarà quindi pari a 21.231.361, di cui 21.230.302 ordinarie e 1.059 risparmio.

Come spiegato da Saipem in una nota, il raggruppamento non ha influenza sul valore della partecipazione detenuta nella società, in quanto, a fronte della riduzione del numero di azioni esistenti, comporta il contemporaneo incremento di valore delle azioni, senza impatti sul controvalore complessivo della partecipazione detenuta, a parità di altre condizioni.

Saipem: Equita SIM resta cauta

Dopo le ultime novità annunciate ieri in serata da Saipem, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la raccomandazione "hold" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Il raggruppamento delle azioni di Saipem diventerà efficace lunedì prossimo, 13 giugno 2022, ricordando che un altro raggruppamento azionario è già avvenuto il mese scorso.

Saipem: focus sul raggruppamento di maggio

Lo scorso 23 maggio, infatti, il gruppo ha proceduto a raggruppare le sole azioni ordinarie nel rapporto di 21 nuove ogni 100 esistenti

In quel caso l'operazione si era resa necessaria al fine di mantenere la stessa parità contabile implicita delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio.