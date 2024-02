Snam rimbalza. Trattative in esclusiva con Edison

Snam in recupero dopo quattro ribassi di fila: focus sulle novità relative agli asset di stoccaggio di Edison.

Sulla scia della buona intonazione mostrata dalle utility, la seduta odierna prosegue in positivo anche per Snam, che mostra una maggiore forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Snam risale dopo 4 ribassi consecutivi

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in ribasso, dopo aver chiuso quella di ieri con una flessione di oltre un punto percentuale risale la china oggi.

Negli ultimi minuti, Snam viene fotografato a 4,361 euro, con un rialzo dello 0,95% e circa 2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,7 milioni.

Snam: trattative in esclusiva con Edison

Snam recupera terreno dopo che la società ha comunicato l’avvio di trattative in esclusiva con Edison, per acquisire il 100% di Edison Stoccaggio, che controlla tre impianti di stoccaggio di gas naturale a Cellino (TE), Collalto (TV) e San Potito e Cotignola (RA). La capacità degli stoccaggi è di 1 miliardo di metri cubi.

Secondo le indiscrezioni di stampa dei mesi scorsi il valore di Edison Stoccaggio potrebbe aggirarsi sui 600-700 milioni di euro,m a fronte di una RAB di circa 500 milioni ed un ebitda di circa 50 milioni nel 2023, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore e da Milano Finanza.

Secondo gli analisti di Equita SIM, per Snam l’operazione completerebbe il controllo delle attività di stoccaggio, di cui gestisce già il 90% degli assets.

La società potrebbe in parte finanziare il deal con la cessione della quota nell’interconnector UK-Europa, con una valutazione attorno ai 100 milioni di euro, e comunque ha sottolineato in sede di presentazione del piano industriale di avere una flessibilità di 2 miliardi di euro per acquisizioni.

Da valutare tuttavia il premio sulla RAB, considerando che 600/700 milioni di euro rappresenterebbero un premio del 20%/40% rispetto all’attuale 13% a cui tratta Snam, includendo le associates.

Equita SIM evidenzia che recenti deals per porzioni di rete di trasmissione sono invece stati ceduti a valori intorno al 30% di premio RAB.

Snam tratta con un multiplo prezzo-utili di 13 volte, un premio sulla RAB del 12%/13% circa e ha un rendimento del dividendo del 6.2% che gli analisti ritengono il principale supporto in questa fase.

Gli esperti della SIM milanese mantengono una view cauta su Snam, ribadendo la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 5,4 euro.

Ascopiave: cattive notizie dalla scelta di Edison

Gli analisti di Equita SIM parlano di una notizia negativa per Ascopiave, relativamente alla decisione di Edison di procedere con trattative in esclusiva con Snam sulla cessione degli assets di stoccaggio.

L’operazione avrebbe consentito ad Ascopiave di completare il processo di diversificazione in attesa della ripartenza delle gare gas, di cristallizzare la sottovalutazione sulla RAB e di trovare impiego per la liquidità riveniente dalla cessione della put sui clienti retail ad Hera.

L’offerta cash di Snam è risultata invece preferibile per Edison, ricordando che ad Ascopiave era stata richiesta una rimodulazione dell’offerta in corso di gara per soddisfare i requisiti minimi del venditore.

Ascopiave al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il focus di Ascopiave verrà quindi reindirizzato nuovamente sullo sviluppo di business alternativi, principalmente nel segmento RES.

La SIM milanese conferma la view neutrale su Ascopiave, con una raccomandazione “hold” e un target price a 3,2 euro.

Gli esperti evidenziano che il titolo, se da un lato tratta su valutazioni interessanti, con il 20% di sconto RAB nel core business della distribuzione, dall’altro deve ancora completare il turnaround dell’uscita dal business retail, penalizzato dalle incertezze regolatorie sulla implementazione delle gare gas.