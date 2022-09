Telecom Italia aggiorna i minimi storici e piomba in fondo al Ftse Mib: ad appesantire il sentiment sono i timori su più fronti.

Una seduta ad alta tensione per Telecom Italia che, incurante dell'inversione di rotta registrata dal Ftse Mib, al top intraday in area 21.700 negli ultimi minuti, resta stretto nella morsa dei ribassisti.

Telecom Italia su nuovi minimi storici con volumi boom

Il titolo, dopo aver ceduto mezzo punto percentuale, oggi è travolto dalle vendite, tanto da aggiornare nuovamente il minimo storico, con un bottom a 0,19 euro.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,193 euro, con un affondo del 4,46% alimentato da forti volumi di scambio, basti pensare che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 225 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 99 milioni.

Telecom Italia: timori per rete unica con stallo politica

Le azioni dell'ex monopolista italiano continuano a essere oggetto di una forte pressione ribassista, complici i timori crescenti sul futuro della rete unica.

La maggiore preoccupazione è che l'incertezza legata alle elezioni politiche del 25 settembre e soprattutto al prossimo Governo, possano ritardare i piani per la rete unica.

Telecom Italia: nuovo attacco di Vivendi a CDP

Come se non bastasse, ad inasprire ulteriormente il sentiment degli investitori contribuiscono le ultime indiscrezioni relative al malcontento di Vivendi.

Secondo quanto scritto da Milano Finanza, nella serata di martedì scorso, sarebbe arrivata un'altra lettera del primo azionista di Telecom Italia contro la governance di quest'ultima.

Nel mirino il consigliere Giovanni Gorno Tempini, che è anche presidente di Cassa Depositi e Prestiti.

Milano Finanza richiama l'attenzione sul fatto che quello che poteva configurarsi come un semplice confronto sulle valutazioni di Netco tra Open Fiber e Telecom Italia, "si sta trasformando in un dramma all'interno del cda del gruppo tlc, che già in passato ha vissuto frangenti simili".