Utility a due facce. Focus sulle parole del Ministro Fitto

Utility sotto la lente dopo le indicazioni di stampa sulle dichiarazioni del Ministro Fitto relativamente allo stop alle gare per le concessioni idroelettriche.

Questa prima seduta della settimana si è conclusa in maniera contrastata per le utility, che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Utility contrastate sul Ftse Mib

A salire più degli altri è stata Italgas che ha guadagnato lo 0,94%, tallonato da Snam che ha segnato un rialzo dello 0,91%, mentre Terna ed Enel hanno portato a casa un progresso rispettivamente dello 0,54% e dello 0,25%.

In rosso Hera che ha ceduto lo 0,33%, mentre ERG e A2A sono calati dello 0,44% e dell’1,88%.

Utility: le dichiarazioni del Ministro Fitto

Le utility sono finite sotto la lente sulla scia delle indicazioni riportate da Repubblica, che ha citato alcuni messaggi del ministro per gli Affari Esteri, Raffaele Fitto.

Quest’ultimo ha dichiarato che se il Parlamento bloccherà le gare per le concessioni idroelettriche, l’Unione Europea potrebbe stoppare il pagamento della rata da 10,6 miliardi di euro del PNRR.

La maggioranza ha presentato alcuni emendamenti al decreto Energia che attribuiscono alle Regioni la possibilità di riassegnare le concessioni idroelettriche agli attuali gestori.

Secondo Del Barba di Italia dei Valori, che ha presentato un emendamento simile, le gare non sarebbero cancellate, ma si introdurrebbe un’alternativa per la riassegnazione delle concessioni legate ad un piano di investimenti.

Repubblica conclude sottolineando che il rischio sarebbe che la Commissione UE possa valutare lo stop alle gare come non compatibile con gli impegni del PNRR.

A detta degli esperti di Equita SIM, rimane quindi da verificare come sarà raggiunto un accordo politico con l’Unione europea.

La proroga delle concessioni idroelettriche è un tema importante per le società del settore, assicurando visibilità sulla gestione degli assets.

Le società più esposte sono A2A, con 700 MW di capacità con concessione scaduta e 1.2 GW in scadenza nel 2029, Iren, con 100 MW di capacità con concessione scaduta e 590 MW al 2029, ed Enel, con 13 GW in scadenza nel 2029.