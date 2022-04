Tre titoli azionari con un dividendo che offre un rendimento superiore alla media di mercato. Ecco perchè metterli in portafoglio tutti e tre.

L'inflazione sta diventando un serio problema e sta rendendo più difficile il 2022 un po' per tutti, con un aumento diffuso dei costi che rende sicuramente problematico aumentare i propri risparmi.

Chi ha dei soldi da parte e ha la possibilità di investire, può incrementare il suo reddito mensile puntano sulle azioni che pagano dividendi.

David Jagielski, uno dei collaboratori di The Motley Fool, consiglia di puntare in particolare su tre titoli che offrono rendimenti interessanti.

Si tratta di Viatris, Hasbro e JP Morgan Chase staccano la cedola ogni trimestre, in momenti differenti dell'anno, quindi investire su questi tre titoli può assicurare un'entrata extra ogni mese.

Viatris

Viatris è un'azione relativamente nuova, nata nel 2020 dalla fusione tra l'azienda farmaceutica Mylan e Upjohn, business di Pfizer.

Viatris ha annunciato a febbraio che avrebbe venduto il suo portafoglio di biosimilari a Biocon Biologics per 3,3 miliardi di dollari.

La società prevede di utilizzare la liquidità per investire nella propria attività, restituendo anche capitale agli azionisti.

La semplificazione di un'azienda può rendere più facile per il management evitare di dover ridurre troppo le proprie risorse finanziarie, il che a sua volta può rendere più sicuro il dividendo.

Il dividendo di Viatris sembrava in ogni caso gestibile: l'anno scorso, la società ha pagato poco meno di 400 milioni di dividendi e con un fre cash flow di 2,5 miliardi di dollari, aveva risorse più che sufficienti per pagarlo, oltre a ripianare parte del suo debito.

Il titolo stacca un dividendo con un rendimento del 4,5% e dato che la società sembra impegnata a restituire capitale agli azionisti, questo è un segnale positivo che gli aumenti dei dividendi potrebbero esserci anche in futuro.

Attualmente Viatris effettua i pagamenti del dividendo in quattro tranche: a marzo, giugno, settembre e dicembre.

Hasbro

Hasbro è un nome sinonimo di giochi da tavolo e giocattoli. Magic: The Gathering, Play-Doh e Monopoly sono alcuni dei suoi marchi più popolari che investitori e consumatori probabilmente conoscono.

Per chi punta a un reddito ricorrente, Hasbro potrebbe anche essere popolare per un altro motivo: il suo dividendo.

Il titolo paga una cedola trimestrale di 0,70 dollari, che la società ha aumentato di un paio di centesimi all'inizio di quest'anno.

Il dividendo rende il 3,1% annuo, con pagamenti a febbraio, maggio, agosto e novembre.

La società è in ottima forma per supportare tali pagamenti, con un flusso di cassa operativo di 134,7 milioni di dollari per il periodo terminato il 27 marzo, sufficiente a sostenere i pagamenti dei dividendi che ammontano a 94,5 milioni di dollari.

JP Morgan Chase

Le azioni bancarie vantano una certa solidità dal punto di vista del pagamento dei dividendi.

Se ci sono turbolenze nell'economia, una banca potrebbe non aumentare la cedola, ma le probabilità che non offra un pagamento sono basse.

Uno dei migliori rendimenti da dividendi nel settore bancario oggi viene da JPMorgan Chase.

Con uno yield del 3,2%, la banca offre agli investitori un rendimento elevato, con un rapporto di pagamento incredibilmente basso inferiore al 30%.

Jp Morgan effettua i pagamenti del dividendo a gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Nel lungo termine è sicuro scommettere sulle grandi banche, poiché di solito prosperano man mano che l'economia si espande.

E anche se ci sono sfide future, il basso payout ratio di JP Morgan Chase, di appena il 29%, significa che ci sono poche ragioni per essere preoccupati per il suo dividendo in questo momento.