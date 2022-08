Tutti rivolgono il loro sguardo nei confronti delle grandi Istituzioni europee, pare infatti che tutti i Paesi, o quasi, che fanno parte dell’Unione europea siano sull’orlo del baratro, messi in ginocchio dall’aumento spropositato dei prezzi delle fonti di energia ed in particolare del gas.

Intanto occorrerebbe fare una considerazione, ma tutti i miliardi e miliardi di investimenti nelle fonti alternative, che fine hanno fatto? A cosa sono serviti? Infatti non sembra che queste fonti alternative ecologiche abbiano avuto un grande impatto sui nostri fabbisogni.

Ah, una precisazione magari inutile perché, certamente ne eravate perfettamente a conoscenza, ma voglio comunque ricordarlo: tutti i miliardi di euro di investimenti per produrre energie da fonti alternative li abbiamo pagati noi, tutti noi, così come paghiamo il canone della televisione, nella bolletta è anche compreso un addebito che serve appunto a finanziare la cosiddetta energia pulita da fonti rinnovabili.

A proposito del canone tv, sapete vero che stanno preparando la nuova stangata? L’ennesima presa per i fondelli nei confronti della popolazione da parte della politica italiana.

Ricordate che quando hanno messo in bolletta il canone tv lo avevano abbassato a 90 euro l’anno perché con l’immissione del canone nella bolletta elettrica avevano azzerato l’evasione di quella tassa, anzi ci avevano promesso che l’avrebbero ridotto ancora, visto che era aumentato notevolmente l’introito, ma naturalmente non si è fatto nulla, è rimasto invariato.

Comunque come assolutamente prevedibile è stato ritenuto non ammissibile l’addebito del canone in bolletta, quindi si tornerà a pagare come si faceva prima, ossia versando attraverso un bollettino postale.

Ma dato che stimano che il mancato addebito in bolletta farà sì che tornino ad esserci alcuni evasori, quindi … hanno già previsto il rincaro del canone affinché non venga a mancare parte del miliardo e 700 milioni di euro che gli italiani pagano per il canone tv.

Ve lo ripeto, gli italiani ogni anno pagano quasi un miliardo e settecento milioni di euro per il canone tv, di questa cifra una parte va allo Stato, circa 345 milioni di euro il resto alla Rai.

E tutta questa montagna di soldi che vengono prelevati ai cittadini viene spesa per rincitrullire la gente con una continua disinformazione.

Ma alla Rai fanno già sapere che sì, ci sarà un aumento del canone, ma verranno aumentate le esenzioni dal pagamento del canone, e da quel che si sa ora è veramente una presa per i fondelli.

Ad essere esentati dal pagamento del canone, infatti, saranno le persone che hanno un ISEE inferiore ad una certa soglia, di fatto saranno esclusi solo i senzatetto o giù di lì.

Ma la cosa migliore è che la Rai ha annunciato con enfasi che saranno esentati dal pagare il canone televisivo anche … udite udite … anche le persone che non hanno la televisione!!!

Straordinario!!!

Capite che a questo punto dire che ci stanno prendendo per i fondelli diventa quasi un eufemismo.

Eppure stanno anche dicendo la realtà, perché oggi a dover pagare il canone erano anche persone che non avevano l’apparecchio televisivo, era sufficiente che avessero un “dispositivo” in grado di ricevere i canali televisivi, banalmente un computer o un tablet e si era soggetti al pagamento della tassa.

Comunque lasciamo perdere per non farci il sangue amaro e torniamo a parlare dell’Europa, anzi dell’Unione europea.

Ebbene tutti noi riteniamo che la Commissione europea, ossia il Governo europeo, quello guidato dalla tedesca Ursula Von der Leyen sia impegnato ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla settimana nel tentativo di trovare un rimedio alla ormai nefasto e sconsiderato aumento dei prezzi del gas le cui conseguenze sono drammatiche non solo per le famiglie, ma soprattutto per le imprese ed in particolare per le piccole imprese.

NOOO!!!

Ma che pensate voi? Non penserete che davvero la Commissione europea sia impegnata a risolvere i vostri problemi! Quelli dell’Ue li hanno creati quei problemi, figuratevi se ora si impegnano per risolverli, quelli sono problemi vostri!

Quindi è come se l’Unione europea vi stesse dicendo: Ce la fate negozianti, artigiani, piccoli imprenditori a pagare le bollette? Bene! Non ce la fate? Fatti vostri! Fallite, che ce ne frega!

Ma no cari ascoltatori l’Unione europea sta discutendo per cercare l’unanimità su un problema molto più importante delle vostre bollette, un problema vitale per l’intero pianeta ed oggi è arrivata proprio la conferma, finalmente, lo anticipa il Financial Times, l’Unione europea si avvia a sospendere l’accordo sui visti della Russia.

Ossia saranno limitati il numero dei permessi di viaggio per i cittadini russi!

Finora infatti per i russi era molto difficile ottenere un documento di viaggio all’interno dell’area Schenghen, tuttavia era ancora possibile, ebbene l’Unione europea, dopo trattative infinite, sta per prendere la decisione di sospendere appunto l’accordo sui visti ed impedire a tutti i cittadini russi di circolare nei Paesi europei dell’area Schenghen.

Il Financial Times riporta la dichiarazione di una persona il cui nome non viene rivelato, ma viene descritto come un funzionario europeo.

Sentite: "Non è appropriato per i turisti russi girare per le nostre città. Dobbiamo inviare un segnale alla popolazione russa che questa guerra non è ok, non è accettabile".

Furbissimo questo qua, saranno felici tutte le località turistiche e gli imprenditori del settore alberghiero che oltre a dover pagare bollette stratosferiche vedranno azzerarsi anche i pochi russi che finora avevano comunque deciso di spendere un po’ dei loro soldi nelle nostre città.

Ecco cari ascoltatori questa è la nostra Unione europea. Continuo a ripetermi … cosa ancora deve accadere per comprendere che prima ce ne andiamo da questa gabbia di matti e meglio è!