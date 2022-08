Esattamente una settimana fa avevo pubblicato un video dal titolo inequivocabile: “Centrodestra invotabile”. Ebbene in quel video avevo citato l’Ansa. L’agenzia di stampa italiana aveva avuto la possibilità di consultare la bozza del programma della coalizione di Centrodestra, e quindi lo aveva reso noto.

Il primo punto del programma lo avevo trovato vomitevole, sentite:

Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa più Europa nel Mondo.

Fra i commenti pubblicati a margine alcuni ascoltatori mi facevano notare che la Meloni, con un video, aveva smentito quelle anticipazioni, che il programma “ufficiale” sarebbe stato reso noto solo nei giorni successivi ecc. ecc.

Ebbene io non ho visto quel video della Meloni, quindi non so se davvero aveva smentito tutto parlando di fake news, ma qualora l’avesse fatto davvero … sarebbe ancora più ridicola.

Perché adesso è stato reso noto il programma “ufficiale” che tutti voi potete consultare ed ecco come recita il primo punto:

Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo

Oh, non han cambiato neppure una virgola!!! Le anticipazioni dell’Ansa erano proprio una fake news! Brava Giorgia a smentire tutto!

Mi chiedo chi ha scritto quel programma? Borghi? Bagnai? Oppure Della Vedova e la Bonino?

D’accordo che i programmi elettorali non li legge nessuno, forse nemmeno chi li scrive, si fanno dei copia/incolla così non si sta a perdere tempo, ma per il Centrodestra fare il copia/incolla dal programma di +Europa o del PD occorre proprio essere tonti!

Perlomeno fate finta di essere diversi, appiattirsi così, ancor prima di andare al Governo … significa proprio genuflettersi completamente.

Ma forse dai, è solo il primo punto che “casualmente” è proprio identico a quello anticipato dall’Ansa una settimana fa. Nel mio video avevo anche citato il secondo punto del programma anticipato dall’Ansa:

Utilizzo efficiente delle risorse europee

A quel punto mi cadevano le braccia, insomma dopo un primo punto totalmente inaccettabile, il secondo andava nella stessa direzione, insomma di fatto è l’accettazione del PNRR che altro non è che un MES mascherato (e nemmeno tanto bene) quindi un cappio che l’Europa cerca di mettere al nostro collo.

Qualcosa da evitare come la peste.

Speriamo proprio che davvero l’anticipazione dell’Ansa si sia dimostrata non veritiera. Ed allora andiamo a leggere il punto nr. 2 del programma “ufficiale” pubblicato dalla coalizione di Centrodestra:

Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee

Ah è cambiato tutto, è stato aggiunto la scritta “infrastrutture strategiche” per chi non avesse ancora capito. E la specifica poi di questo punto numero due è disarmante, proprio a scanso di equivoci si puntualizza, sentite:

Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, colmando gli attuali ritardi di attuazione

Mi raccomando non perdiamo nemmeno un centesimo di questo PNRR, indebitiamoci più che possiamo in moneta straniera, con gli altri Paesi europei che sono così generosi e ci vogliono bene … poi, a tempo debito, ci porteranno via anche le mutande.

Nel video scorso non avevo avuto il coraggio di proseguire nella lettura del programma, oggi arrivo al terzo punto, sentite:

Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione secondo Costituzione

Purtroppo quelle riforme ce le ha richieste proprio l’Europa, certo io non dico che in Italia la Giustizia e la Pubblica Amministrazioni funzionino a meraviglia, ma quando l’Europa ci ha imposto delle riforme, sotto sotto c’è sempre stata una fregatura, non vorrei che anche stavolta …

Vediamo se riesco a trovare qualcosa di buono, e guardate che nei programmi dei partiti, che normalmente sono un condensato di sogni, visto che promettere non costa nulla, è abbastanza facile trovare “qualcosa di buono”.

Purtroppo, però, anche alla voce fisco rimango deluso.

Avevo sentito più volte Salvini parlare di una flat tax al 15%, pensavo rientrasse nel programma della coalizione, invece non è così.

A parte quello che ritengo sia uno strafalcione, infatti viene specificato come obiettivo una “Riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi”, capisco che significa “Riduzione della pressione fiscale per imprese e lavoratori autonomi”, imprese e lavoratori autonomi sono percettori di reddito, quindi se ne deve dedurre che si stia parlando di una riduzione delle imposte dirette.

Ma che significa “Riduzione della pressione fiscale per le famiglie”? Forse intendevano dire per “lavoratori dipendenti”?

Oppure intendevano genericamente parlare di una riduzione delle imposte indirette, ma le imposte indirette gravano su tutta la popolazione, non solo sulle famiglie.

Comunque andiamo avanti, dicevo che, per quanto riguarda la flat tax, la sola cosa prevista espressamente nel programma è “L’estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese”

Quindi una flat tax talmente annacquata da sembrare ridicola.

Ed anche qui non si capisce cosa significhi la prospettiva di un ampliamento della flat tax per le famiglie. Flat tax per le famiglie? Che significa?

Voglio infine accennare al punto numero sette, quello riguardante la sanità, a mio avviso un punto molto importante. Quando si fa riferimento esplicito alla pandemia da Covid-19 questo è quanto riportato sul programma:

Contrasto alla pandemia da Covid-19 attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali - come la ventilazione meccanica controllata e il potenziamento dei trasporti - senza compressione delle libertà individuali

Certo comportamenti virtuosi è un’espressione generica che spero non abbia un doppio fine, non vorrei che per comportamenti virtuosi si intenda l’uso della mascherina, sarebbe delirante.

Non capisco poi cosa si intenda per ventilazione meccanica controllata, ma ciò che mi interessa maggiormente è senza compressione delle libertà individuali

Mi auguro che quest’ultima frase sia da interpretare in questo modo e cioè che spariranno, completamente, e per sempre, qualsiasi limitazione delle libertà individuali, spero proprio che questa mia interpretazione sia quella corretta.

Su questo punto, cari ascoltatori, dobbiamo essere tutti vigili. E non cedere nemmeno di un millimetro.

Se poi avessi l’opportunità di scegliere io un solo Ministro, non avrei dubbi: Ministro della Sanità il Dr. Frajese.