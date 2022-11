Arriva un bonus da ben 3.000€ in busta paga per i lavoratori dipendenti: è quanto reso noto da parte del sottosegretario dell’Economia Freni in merito alle ultime misure al vaglio del Governo Meloni che potrebbero essere inserite già nel nuovo dl Aiuti-quater.

Arriva un bonus da ben 3.000€ in busta paga per i lavoratori dipendenti: sarebbe questa l’ultima notizia sugli stipendi che potrebbe coinvolgere un numero davvero elevato di lavoratori e lavoratrici del settore privato.

Attenzione, però, si tratta solo di un’ipotesi attualmente resa noto da parte del sottosegretario dell’Economia Freni in merito alle ultime misure al vaglio del Governo Meloni che potrebbero essere inserite già nel nuovo dl Aiuti-quater.

Il prossimo decreto-legge, che dovrebbe ottenere la sua approvazione entro la fine di questa settimana, infatti, avrà l’obiettivo proprio di sostenere i lavoratori e i cittadini colpiti dalla crisi economica attualmente in atto. Dunque, il bonus 3.000€ in busta paga potrebbe essere decisamente un’ottima soluzione, almeno per i lavoratori e le lavoratrici con contratto subordinato.

Ecco tutto quello che si sa finora sul nuovo bonus da 3.000 euro che potrebbe essere riconosciuto in busta paga già con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge Aiuti-quater.

Aumento busta paga con un bonus da 3.000€: l’ipotesi del Governo Meloni

Già nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre, è atteso nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che tra i vari punti da sciogliere per il nuovo decreto Aiuti-quater, dovrà affrontare anche quello del bonus in busta paga con un importo massimo di 3.000 euro.

Si tratta di un momento importante per il Governo Meloni che si ritrova per la prima volta a dover mettere a punto un programma articolato legato ai vari interventi che saranno riconosciuti a sostegno delle famiglie oltre che delle imprese.

L’obiettivo del bonus da 3.000€ in busta paga, quindi, è chiaro: offrire un aiuto economico ulteriore nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono un’attività in tutto il territorio nazionale.

A questo proposito, durante il consiglio di oggi pomeriggio, si aspetta anche una possibile conferma in merito al bonus da 3.000€. L’indennità, quindi, sarebbe considerata un vero e proprio premio di produzione che le aziende potrebbero decidere o meno di erogare verso i propri dipendenti.

A parlare del bonus da 3.000€ che potrà essere riconosciuto sulla busta paga dei lavoratori dipendenti è stato anche il Ministro dell’economia. In occasione dell’audizione tenutasi mercoledì 9 novembre presso le Commissioni speciali della Camera e del Senato, infatti, Giancarlo Giorgetti ha annunciato:

stiamo valutando la possibilità di introdurre la possibilità una sorta di premio o di indennità per l’inflazione fino 3.000 euro.

Come funziona il bonus da 3.000€ in busta paga: è un premio di produzione

La peculiarità del bonus da 3.000 euro, tuttavia, è che al contrario dei premi di produzione ordinari, in questo caso le aziende potranno pagare tale contributo ai dipendenti, senza dover essere interessati anche dal versamento di contributi o tasse sugli importi.

Non sarà, dunque, l’Istituto INPS ad occuparsi dell’eventuale pagamento del bonus con un limite massimo di 3.000 euro.

Infatti, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del sottosegretario all’Economia, Federico Freni, e dallo stesso ministro Giorgetti, il pagamento del bonus da 3.000 euro dovrà essere gestito interamente:

da parte delle imprese che, in esenzione totale di contributi e tasse, lo desiderano riconoscere ai loro dipendenti.

Dunque, per chiarire ulteriormente come funzionerà il bonus dal valore di 3.000 euro, basterà fare riferimento al funzionamento che attualmente contraddistingue i premi di produzione esentasse.

Ciò significa che, se un’azienda desidera provvedere all’aumento della busta paga del proprio dipendente, potrà farlo riconoscendo nello stipendio il bonus da 3.000€, su cui non sarà applicato alcun tipo di imposta o di tassa.

Chi riceve il bonus da 3.000€ in busta paga? Non tutti saranno fortunati

Va sottolineato che, qualora il bonus da 3.000€ in busta paga esentasse dovesse essere approvato, purtroppo non tutti i lavoratori saranno così fortunati da poterlo vedere sul proprio stipendio. Questo perché, come precisato dal sottosegretario Freni, sarà data:

La possibilità alle imprese di erogare un premio ai dipendenti esente da tassazione fino a 3.000 euro. Le imprese potranno così aiutare i dipendenti a fronteggiare il rincaro del costo della vita.

Sono quindi le imprese stesse ad avere la possibilità di decidere o meno se erogare ai propri dipendenti un bonus da un valore massimo di 3.000€ per aumentare gli importi del loro stipendio.

La notizia sull’aumento della busta paga grazie al bonus da 3.000 euro, dunque, ha sin da subito destato un’ampia approvazione da parte dei lavoratori, ma l’ultima parola spetta al Governo Meloni, che dovrà ancora prendere una decisione ufficiale in merito al destino di questo aiuto.

Per capire quindi chi saranno effettivamente i fortunati che potranno ricevere e ottenere direttamente sulla propria busta paga il bonus da 3.000 euro, sarà necessario attendere almeno fino alla giornata di domani.