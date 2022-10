Anche con la fine del Governo Draghi, nel corso dei prossimi mesi si vedranno ancora gli effetti delle decisioni intraprese dal precedente esecutivo sul tema della busta paga. Così, gli aumenti in busta paga ci saranno almeno fino al mese di dicembre di quest’anno, grazie ai vari bonus e ad altre agevolazioni.

La domanda a questo punto sorge spontanea: quali sono i bonus per i lavoratori dipendenti? Ma soprattutto, come aumenteranno gli importi in busta paga fino al 31 dicembre?

Vediamo tutti i dettagli delle nuove agevolazioni che incideranno sullo stipendio dei lavoratori.

Aumento in busta paga fino al 31/12: bonus ai lavoratori dipendenti e altri aiuti

La nuova nomina del Governo Meloni porterà di fatto delle nuove ed importanti novità per quanto riguarda le nuove agevolazioni e aiuti per i cittadini volte a fronteggiare il problema del caro bollette. Infatti, tra i temi che saranno sicuramente oggetto di dibattito non appena si sarà formata definitivamente la nuova squadra dell’esecutivo, c’è quello della busta paga.

Intanto però, i lavoratori dipendenti italiani potranno godere di altri aumenti in busta paga almeno fino alla data del 31 dicembre 2022. Si tratta, in effetti, di una serie di agevolazioni che sono state formulate dal Governo Draghi durante i mesi scorsi.

Nello specifico, a rendere sicuramente più ricchi gli importi della busta paga per i lavoratori dipendenti, ci sono diverse misure. Tra queste:

sgravio contributivo del 2% per tutte le buste paga fino al 31/12;

bonus 150€ previsto per la busta paga di novembre;

contributo fino a 600€ per i pagamenti delle bollette.

Insomma, a partire dallo sgravio contributivo approvato già durante il mese di luglio 2022 per poi continuare con i bonus per i lavoratori dipendenti prima di 200 euro e poi di 150 euro, fino al contributo economico massimo di 600 euro indennizzabile per i pagamenti delle bollette, sicuramente la busta paga dei lavoratori sarà caratterizzata da un importante aumento.

Nuovo sgravio in busta paga: come cambiano gli importi dello stipendio

A partire dal mese di luglio di quest’anno, quindi, sulla base di quanto stabilito dalla Manovra finanziaria 2022, cambia lo sgravio contributivo che viene applicato regolarmente sull’aliquota dei contributi a carico del lavoratore dipendente.

In tal senso, l’aliquota passa dall’essere allo 0,8% fino al 2%, almeno fino al mese di dicembre 2022.

Tradotto in termini più concreti, il nuovo sgravio contributivo in busta paga del 2% porterà ai lavoratori dipendenti a risparmiare il 1,2% sui propri contributi.

Ma non per tutti: infatti, soltanto i lavoratori che hanno una busta paga con un importo lordo imponibile inferiore alla soglia di 2.692 euro e dunque con un reddito lavorativo che non supera i 35 mila euro all’anno, potranno avere la possibilità di beneficiare di questa agevolazione.

Va sottolineato che, alcuni datori di lavoro non avevano applicato lo sgravio contributivo del 2% nelle precedenti buste paga, in attesa di indicazioni più chiare e operative da parte dell’Istituto INPS. In questi casi, si riceveranno in busta paga anche gli arretrati per ben tre mensilità, dunque da ottobre a dicembre.

Così, con la recente circolare INPS e le relative istruzioni che sono state inserite al suo interno, a partire dal mese di ottobre, gli importi della busta paga saranno più vantaggiosi e ricchi.

Gli stipendi aumenteranno quindi sulla base dell’ammontare della busta paga percepito dal lavoratore dipendente. Dunque, chi il mese scorso aveva uno stipendio di 1.000 euro riceverà un aumento in busta paga di 12 euro ogni mese. Mentre, chi ha uno stipendio pari a 2.000 euro circa, l’aumento sarà di circa 25 euro.

Bonus 150€ in busta paga: il nuovo aumento è solo per pochi lavoratori

Tra gli altri bonus per i lavoratori dipendenti, dopo il bonus da 200€ spunta anche il bonus 150€ erogato direttamente in busta paga per chi riceve regolarmente uno stipendio mensile.

Si tratta di una delle agevolazioni formulate dalla squadra dell’esecutivo guidata dall’ex premier Mario Draghi per contrastare il problema del caro bollette e del caro vita.

In questi casi, dunque, tutti quei lavoratori dipendenti che percepiscono uno stipendio lordo inferiore alla soglia di 1.538 euro avranno la possibilità di ricevere questo nuovo bonus di 150€, il cui importo sarà esente dalle tasse e non sarà pignorabile.

Quando si riceverà il bonus 150€ in busta paga? L’aumento dello stipendio con il bonus per i lavoratori dipendenti ci sarà con la busta paga relativa alla mensilità di novembre, dunque la data effettiva di ricezione del bonus dipenderà dalle tempistiche di pagamento degli stipendi di ciascuna azienda.

Contributo di 600€ per le bollette dei lavoratori in busta paga: come funziona

Un ultimo aiuto che farà aumentare ancor di più la busta paga di alcuni lavoratori riguarda la possibilità concessa alle azione di incrementare gli importi degli stipendi per supportare e aiutare i dipendenti in questo periodo.

Come? Attraverso un contributo di importo massimo di 600 euro che fungerà come un vero e proprio rimborso delle spese effettuate dai lavoratori dipendenti per le utenze di acqua, luce e gas, entro un limite annuo di 600 euro.

Tale contributo che di fatto renderà la busta paga di alcuni lavoratori più ricca almeno fino a dicembre 2022 si pone in aggiunta tra le altre voci legate al welfare aziendale.