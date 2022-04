La conoscenza della lingua inglese sta diventando sempre più necessaria per trovare lavoro e, soprattutto, per avere successo e per fare carriera. Avere un'ottima conoscenza dell'inglese è sempre di più la discriminante per trovare lavoro in Italia: questa skill è particolarmente richiesta nel settore delle vendite, del turismo, delle professioni più specializzate, nell'ospitalità e nell'organizzazione di eventi. Scopriamo i dettagli nell'articolo!

"Se non sai l'inglese non vai da nessuna parte oggigiorno", l'avete mai sentita questa frase? Nell'ultimo decennio, soprattutto, si sente spesso dire che saper parlare e scrivere in inglese sia fondamentale per trovare lavoro. Ma è la verità?

Sì questa è la realtà dei fatti. Avere un'ottima conoscenza dell'inglese è sempre di più la discriminante per trovare lavoro in Italia: questa skill è particolarmente richiesta nel settore delle vendite, nel turismo, nelle professioni più specializzate, nell'ospitalità e nell'organizzazione di eventi.

Ma scendiamo nei dettagli e vediamo quanto è importante conoscere l'inglese e come poter fare di questa conoscenza un nostro punto di forza.

Lavoro e conoscenza della lingua inglese: indispensabile per alcune professioni!

Secondo uno studio portato avanti da Ef English Live, di EF Education First, la più grande azienda privata al mondo nel settore della formazione internazionale, che ha effettuato un'analisi puntuale di 10.200 annunci di lavoro dai principali siti italiani ha riscontrato che la maggior parte di essi riporta la conoscenza dell'inglese tra le competenze principali richieste.

Secondo questo studio, la globalizzazione richiede una lingua comune e questa lingua comune è sempre stata ed è ancora l'inglese, considerata la lingua universale.

Le aziende multinazionali usano l'inglese come lingua aziendale e, vista la difficoltà di reperire risorse umane italiane con una buona/ottima conoscenza della lingua inglese, molte di esse ricorrono all'assunzione di madrelingua.

Come si collega la conoscenza dell'inglese con gli indicatori economici come il reddito?

Lo studio suddetto ha esaminato anche questo aspetto: chi ha conoscenza dell'inglese risulta avere, sul mercato del lavoro, una maggiore competitività economica, ovvero può pretendere retribuzioni più elevate.

Questo vale sia per le aziende che per i privati, a livello nazionale e internazionale.

In pratica possiamo fare questa equazione: migliore è la conoscenza dell'inglese, maggiore è il reddito.

I lavoratori che hanno una buona conoscenza dell'inglese tra le loro capacità, guadagnano in media, 41.000 dollari all'anno. Secondo lo studio, le donne hanno dimostrato di avere una conoscenza dell'inglese migliore degli uomini e i giovani (tra i 18 e i 25 anni) hanno una conoscenza più approfondita rispetto ai lavoratori più adulti.

I paesi dove si parla maggiormente e meglio l'inglese sono: i Paesi Bassi e tradizionalmente i paesi scandinavi, la Danimarca (2° posto) e la Svezia (3° posto). Germania e Austria sono all'ottavo posto.

E l'Italia? Ultima insieme alla Francia.

L'importanza della lingua inglese nel lavoro parte del Curriculum!

Il curriculum vitae fornisce informazioni basilari ed essenziali sull'esperienza formativa e professionale maturata nel corso della propria lavorativa.

Le capacità aggiuntive come quelle linguistiche o informatiche, spesso, hanno un'importanza fondamentale.

Di solito, a parte i vari certificati (Cambridge, Trinity ed altri ancora) che attestino un ottimo livello della conoscenza inglese, nei curricula si parte da:

Conoscenza di base: quando si padroneggiano le parole elementari della lingua inglese.

Buona conoscenza dell'inglese

Conversazioni e telefonate non rappresentano per chi ha una buona conoscenza della lingua inglese.

Ottima conoscenza della lingua inglese

A questo livello, un lavoratore potrà esprimersi facilmente anche su argomenti complessi o argomenti astratti.

Livello inglese madrelingua

Questo livello di competenza consente al lavoratore di comprendere facilmente tutte le informazioni in inglese. Ciò include la comprensione anche delle sfumature del significato, anche in situazioni complesse.

Nel tuo curriculum, rispetto al tuo livello di conoscenza dell'inglese, sii il più onesto possibile, anche perché, con tutta probabilità, durante il colloquio il responsabile delle risorse umane passerà alla lingua inglese durante la conversazione. Chiunque abbia precedentemente affermato, nel CV, di parlare correntemente l'inglese dovrebbe anche essere in grado di "cambiare" lingua durante una conversazione senza sforzo, altrimenti sarebbe davvero imbarazzante.

La conoscenza dell'inglese garantisce il successo di tutta l'azienda!

Uno studio dell'UE giunge alla conclusione che la conoscenza dell'inglese è un fattore essenziale per le piccole e medie imprese quando si tratta di successo aziendale.

Chi padroneggia una lingua straniera può quindi non solo ottenere migliori informazioni sul campo degli affari, ma anche nuove idee sulla produzione, nonché sulle materie prime, sul marketing e sugli obbiettivi commerciali da raggiungere.

Le aziende che svolgono per esempio attività commerciali transfrontaliere, di import-export, devono avere non solo la conoscenza dell'inglese, ma anche una certa competenza interculturale per mantenere degli ottimi rapporti professionali.

E se appare ormai quasi un requisito naturale per un addetto al marketing avere una buona conoscenza dell'inglese, sorprende come sia sempre più richiesta questa skill per un impiegato amministrativo. Probabilmente questo accade per via della globalizzazione e dell’ampliamento del mercato.

La conoscenza della lingua inglese indispensabile anche per professioni inaspettate!

Lo stesso accade per gli sviluppatori, sempre più alle prese con un linguaggio tecnico in lingua inglese. Sul podio anche i tecnici di manutenzione: avendo a che fare con macchinari o strumentazioni provenienti dalle grandi fabbriche, hanno istruzioni e comandi nella lingua universale. Il livello desiderato per la maggior parte dei ruoli ricoperti da amministrativi, sviluppatori e tecnici è quello medio, compreso tra il B1 e il B2.

Per quanto riguarda i livelli più alti di conoscenza della lingua, ovvero il livello C1 e C2, sono richiesti per professioni come l'ingegnere (professione in forte sviluppo e che richiede sempre più competenze linguistiche), addetto al marketing, receptionist e tutti gli addetti ai settori vendite.

Lo studio di EF English Live ha analizzato gli annunci da tutta Italia e la regione nella quale viene maggiormente richiesta la conoscenza dell'Inglese è l'Emilia Romagna. L’analisi si basa su 10.200 annunci di lavoro pubblicati serissimi siti di annunci di lavoro come Indeed.it, Talent.com e Bakeca.it.

Lo studio ha sorpreso perché non ci si aspettava la richiesta della conoscenza della lingua inglese per alcuni ruoli e professioni. Questa è una dimostrazione del fatto che la lingua inglese sta diventando sempre più un fattore fondamentale per trovare lavoro, per fare carriera, per avere una retribuzione maggiore e per avere più successo nel mondo professionale.

Alcuni consigli per migliorare la propria padronanza dell'inglese e trovare lavoro!

Per migliorare il tuo vocabolario di inglese inizia con il leggere giornali in inglese (ad es. The Wall Street Journal , The Economist o Financial Times ). Se non comprendi alcune parole, usa il dizionario.

Ascolta radio, podcast o articoli audio in lingua inglese oppure guarda programmi TV o film in lingua originale. Prenditi qualche minuto ogni giorno per farlo. Quando ti è possibile, scrivi in inglese. Se hai amici che parlano inglese, scrivi loro delle e-mail e presta attenzione alle loro risposte, in questo modo amplierai il tuo vocabolario ed eviterai errori in futuro.

E infine, quando ne hai la possibilità, parla in inglese con interlocutori inglesi o americani. Non farti prendere dal panico di fare brutta figura, di essere preso in giro o altre fisime del genere. Buttati! Conversare è il miglior modo per imparare velocemente una lingua!