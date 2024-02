Alexei Navalny è morto, chi era e come è deceduto l'oppositore di Putin

In carcere dal 2021, Navalny è deceduto in cella. Le cause della morte sono ancora da accertare.

Il nome di Alexei Navalny è diventato famoso in tutto il mondo per la sua lotta contro Putin e il suo regime. Stando alla stampa internazionale, Navalny è morto il 16 febbraio in cella, dove si trovava dal 2021, anno in cui è stato arrestato in Russia per reati politici e frode. Avrebbe dovuto scontare in carcere 9 anni di detenzione.

Alexei Navalny si è spento a 47 anni, i medici e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. Quello che sappiamo è che il dissidente politico si trovava in uno stato detentivo durissimo, tanto da indignare il mondo intero.

Chi era Alexey Navalny, la lunga carriera politica dell'avvocato russo

Alexey Navalny era nato il 4 giugno del 1976 non lontano da Mosca. Figlio di un ufficiale nell’esercito, il giovane Navalny ha conseguito due lauree, una in Legge e la seconda in Economia. Navaldy aveva scelto di esercitare la professione di avvocato. Nel 2000 si è sposato con Yulia Navalnaya dalla quale ha avuto due hanno due figli, Daria e Zakhar.

A partire dal 2011 inizia la sua ascesa politica, tra attivismo, proteste e manifestazioni. Navalny ha preso parte alle dimostrazioni popolari contro i presunti brogli elettorali per l'elezione di Vladimir Putin, del quale è stato uno dei principali oppositori.

Numerose le condanne a suo carico: le principali per appropriazione indebita e per aver organizzato manifestazioni non autorizzate.

Il 17 gennaio del 2021, appena rientrano in Russia dopo un periodo in Germania, Alexey Navalny è stato arrestato e portato in un carcere nella colonia IK-2 nella città di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca.

A causa dei suoi problemi di salute e delle condizioni di detenzione durissime, più volte medici e autorità hanno detto che si trovava in fin di vita.