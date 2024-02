Antonio Angelucci: chi è, quanto guadagna, che lavoro fa, partito con cui è stato eletto

Chi è e quanto guadagna Antonio Angelucci? Si tratta del parlamentare più ricco della nostra Nazione che ha guadagnato, stando a quanto è stato dichiarato nel 2023, vere e proprie cifre da capogiro. Scopriamo qualcosa in più sul suo lavoro e sulla sua carriera politica.

Antonio Angelucci: chi è, quanto guadagna e che lavoro fa

Antonio Angelucci ha superato il senatore Matteo Renzi che risultava essere il parlamentare più ricco d'Italia. All'appello mancava solo la sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 riferita ai guadagni del 2022. Angelucci ha infatti dichiarato oltre 3 milioni di euro, per la precisione un reddito complessivo di 3.334.400 euro.

Queste cifre hanno superato di poco quelle dichiarate da Matteo Renzi, che nello stesso periodo ha guadagnato 3.217.735 euro.

Il primato economico in Parlamento di Angelucci non è dato però solo dalla sua carriera politica, ma anche e soprattutto dalla sua attività imprenditoriale. Al di là dei suoi quattro mandati consecutivi alla Camera dei Deputati, Angelucci lavora come imprenditore nel settore sanitario, immobiliare e dell'editoria.

La sua finanziaria si chiama Tosinvest ed è una holding di cui detiene la maggioranza delle azioni. Tale holding controlla anche la Tosinvest Editoria che è attiva nel mondo del giornalismo e dell'informazione con i quotidiani: Il Riformista, Libero e Il Tempo.

La carriera politica di Antonio Angelucci

Antonio Angelucci, classe 1944, ha 79 anni ed è entrato in Parlamento, per la prima volta, solo il 29 aprile 2008, con la 16esima legislatura. La sua carriera politica è iniziata tra le fila di Forza Italia, diventato dal 2009 al 2013 Popolo delle Libertà (PdL), ma a partire dal 2022 è passato alla Lega per Salvini Premier rimanendo comunque nella coalizione di centrodestra.

Sebbene sia in Parlamento da quasi 16 anni, Angelucci detiene un incredibile record di assenze. Basti pensare che solo durante la 19esima legislazione, quella in corso, ha partecipato in tutto solo a 13 votazioni su 5.200 totali. Anche durante le altre legislazioni, Antonio Angelucci, ha totalizzato record di assenze. Dal 2008 al 2013, infatti, ha registrato il 99,54% di assenze totali; dal 2013 al 2018 ha registrato il 99,59% di assenze; infine, nell'ultima legislazione è stato assente per il 99,76% delle votazioni.

