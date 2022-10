Lorenzo Fontana della Lega è il nuovo presidente della Camera. Fontana è stato il prescelto da parte del partito di Matteo Salvini ed è stato votato dall'intera coalizione di centrodestra.

Il Pd e Alleanza Sinistra-Verdi ha votato Maria Cecilia Guerra. Italia Viva-Azione ha votato Matteo Richetti e il Movimento 5 Stelle Federico Cafiero de Raho.

"Eleggeremo il presidente della Camera alla prima votazione di questa mattina e il nostro candidato é Lorenzo Fontana aveva detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni arrivando a Montecitorio.

Ecco i dati della proclamazione ufficiale dei risultati da parte del presidente provvisorio dell'aula Ettore Rosato.

I votanti sono stati 392, la maggioranza richiesta 197. Fontana ha ottenuto 222 voti, Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. le schede disperse sono state 2, le bianche 6, le nulle 11.

L'opposizione non ha applaudito al momento in cui Lorenzo Fontana ha raggiunto il quorum. Maggioranza tutta in piedi, invece, ad applaudire il nuovo presidente della Camera.

Matteo Salvini: "Sono felice, conosco e stimo Lorenzo da una vita"

Matteo Salvini, leader della Lega, ha così commentato l'elezione di Lorenzo Fontana:

"Sono felice, conosco e stimo Lorenzo da una vita, sento dibattiti surreali, il centrodestra ha dimostrato di sapere eleggere presidente di Camera e Senato, non vedo ora che venga assegnato l'incarico di formare il governo, partiamo, abbiamo donne e uomini e adesso passiamo dalle parole ai fatti".

C'è un cambio di passo e di registro e culturale rispetto alle presidenze di Boldrini e Fico, si chiama democrazia. Lorenzo rappresenta tutti e tutte, per me averlo alla terza carica dello Stato è motivo di orgoglio, Molinari sarà un grande capogruppo. La Lega si occuperà di sicurezza, agricoltura, se a Economia andrà uomo della Lega vuol dire che siamo in grado di affrontare momenti complicati e siamo soddisfatti.

Preoccupato per le vicende del Senato? E le difficoltà della maggioranza?

"No - ha detto Salvini - con Giorgia e Silvio govereneremo bene e a lungo, sono preoccupato per la situazione economica, perchè continuano a inviare cartelle esattoriali, sono preoccupato per venti di guerra e situazione delle famiglie italiane e vogliamo intervenire. Centrodestra governa per cinque anni e poi gli italiani giudicheranno. Non ho mire personali, so cosa so fare e mi metto in gioco".

La posizione di Forza Italia in occasione del'elezione di Fontana

Il grande dubbio era l'atteggiamento di Forza Italia dopo i malumori di ieri al Senato che hanno portato alla non votazione di Ignazio La Russa a a presidente del Senato.

Ieri sera in un incontro a Villa Grande Silvio Berlusconi avrebbe dato la linea:

Votiamo per non sprecare altro tempo, ma da noi devono passare. Giorgia Meloni non può mica pensare di andare avanti con i voti dell'opposizione

Questa è la posizione che Silvio Berlusconi ha espresso in un incontro con i senatori di Forza Italia ma ribadendo il disagio per i veti imposti dalla futura premier, in particolare su Licia Ronzulli, che non andrà al governo ma farà la capogruppo.

Berlusconi ha fatto capire che ”non riteneva opportuno tirare troppo la corda, anche perché Forza Italia avrà nel prossimo governo ministri di peso che risponderanno direttamente alla linea azzurra”.

In mattinata poi un esponente di peso di Forza Italia come Antonio Tajani aveva dichiarato che "Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei deputati" sui social network.

Lo striscione contro Fontana fatto rimuovere da Rosato

Non appena è iniziata la quarta votazione per eleggere il presidente della Camera alcuni deputati tra cui Rachele Scarpa ed Alessandro Zan del Pd hanno esposto un grande striscione con la scritta “No a un presidente omofobo pro Putin“.

Il riferimento è a Lorenzo Fontana della Lega. Il presidente provvisorio, Ettore Rosato, ha subito chiesto ai commessi di rimuovere lo striscione.

Lorenzo Fontana è pro-Putin e omofobo? "Ma va...". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai cronisti nel cortile di Montecitorio.

Verso il nuovo Governo, Salvini ai suoi: “Verso un accordo su tutto”

Non nasconde ottimismo con i suoi deputati riuniti alla Camera Matteo Salvini. “Si va verso l’accordo su tutto”, avrebbe detto agli eletti del partito.

Verso il nuovo Governo, La Russa presidente del Senato: “Vittoria politica, ma anche delle relazioni umane”

“Devo dire che essere stato eletto anche con voti non del centrodestra rende la mia elezione ancora più emozionante. E’ stata una vittoria politica, ma lo è stata anche sul piano delle relazioni umane. Ha contato molto quello che fatto io, e non solo io”. E’ il commento del neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un colloquio con La Stampa.

Verso il nuovo Governo, la posizione di Carlo Calenda: ”Tenersi Draghi era un'idea così sbagliata”

"Meloni contro Berlusconi. Berlusconi contro La Russa. Ronzulli contro Meloni. Salvini che gioca con i ministri come con le figurine. Intanto aumentano il costo del debito, le bollette e i tassi. E il prossimo anno saremo in recessione. Tenersi Draghi era un'idea così sbagliata?" E' il senso del tweet il segretario di Azione, Carlo Calenda.