In una recente conferenza stampa, Giorgia Meloni si è espressa in merito ai fringe benefit, che secondo il nuovo premier sarebbero ‘’un’altra tredicesima detassata’’. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa, in cui il premier Giorgia Meloni ha presentato le misure economiche del nuovo governo. In particolare, è emersa una dichiarazione interessante in merito al nuovo provvedimento del decreto Aiuti Quarter, ovvero l’estensione del tetto dei fringe benefit (i contributi esentasse di cui possono beneficiare i lavoratori), che vengono paragonati dal neo premier a una "tredicesima detassata".

Si tratta di parole molto curiose, su cui vale la pena soffermarsi, soprattutto in un periodo in cui ci si deve confrontare con l’emergenza dettata da energia elettrica, gas naturale e carburanti. Ecco dunque tutte le informazioni su cosa ha detto il nuovo premier.

Giorgia Meloni su fringe benefit: cosa prevede il nuovo provvedimento

Stamani il nuovo premier Giorgia Meloni ha presenziato una nuova conferenza stampa, per esprimersi sulle misure economiche che saranno adottate dal suo governo. In particolare, a catturare l’attenzione è stata una dichiarazione in merito al nuovo provvedimento del decreto Aiuti quater, che prevede un innalzamento dell’attuale soglia dei fringe benefit - i premi esentasse garantiti ai dipendenti - da 600 euro a 3000 euro, per aiutare i lavoratori a pagare le bollette.

Fringe benefit secondo Giorgia Meloni: "Un’altra tredicesima detassata"

Nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, Meloni non ha mancato di toccare il nuovo provvedimento del decreto Aiuti quarter sui fringe benefit, nonché l'innalzamento della soglia di tutti quei contributi esentasse ceduti al lavoratore.

In particolare, il nuovo premier dichiara:

"C'è una norma che noi interpretiamo a sostegno del pagamento dei prezzi dell'energia - ha detto - e cioè l'estensione dei fringe benefit che il datore può aggiungere in busta paga che è esentasse e che è una sorta di tredicesima detassata per Il presidente del Consiglio’’.

Parole interessanti, quelle del neo premier Giorgia Meloni, che sottolineano l’urgenza del provvedimento per fornire una risposta adeguata a tutte quelle famiglie e imprese costrette a far fronte all’emergenza del caro bollette.