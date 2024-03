Come avere i biglietti della metro gratis a Milano? L’iniziativa di un noto brand

Come ricevere i biglietti della metro gratis a Milano? Ecco l’iniziativa del noto brand di rasoi che regala i titoli di viaggio per la metropolitana.

Sta spopolando nelle ultime ore la notizia in merito alla possibilità di ottenere dei biglietti gratis per la metro a Milano.

Sono in molti, quindi, che si stanno domandando come poter aver il biglietto della metro gratuito a Milano e quali requisiti è necessario soddisfare per poter godere di questo premio.

Si tratta, in realtà, dell’iniziativa di un noto brand di rasoi che ha deciso di regalare ben 3mila titoli di viaggio per i mezzi di trasporto Atm.

In questo articolo, quindi, vediamo più nel dettaglio cosa fare per poter ricevere i biglietti della metro gratis a Milano, quali sono le condizioni da soddisfare e di quale iniziativa si tratta.

Biglietti gratis per la metro a Milano: l’iniziativa

In queste giornate, nella città di Milano, si assisterà all’avvio di una breve iniziativa lanciata da parte del noto brand di rasoi, Gillette.

In occasione del lancio del nuovo rasoio Gillette Labs, il brand ha deciso di offrire ai passanti dei biglietti gratuiti per la metro a Milano. Così, l’azienda ha deciso di sponsorizzare il nuovo modello di rasoio, regalando a chiunque passi in una precisa fermata metropolitana un biglietto per i mezzi di trasporto Atm.

Prima di vedere nello specifico chi potrà usufruire dell’iniziativa e come ottenere un biglietto gratuito per la metro a Milano, un breve approfondimento in merito al lancio promozionale di Gillette.

A questo proposito, si tratta di un nuovo capitolo della storia dei rasoi del noto brand di Procter & Gamble.

L’obiettivo della campagna promozionale, che tra le altre cose prevede appunto la possibilità di accedere ai biglietti gratis per la metro, è proprio quella di sponsorizzare il lancio dei rasoi Gillette Labs.

Caratteristica peculiare del nuovo modello di rasoi è la barra integrata che permette di andare a purificare la pelle prima della rasatura, garantendo un’esperienza più confortevole di rasatura.

Biglietti gratis a Milano: la campagna promozionale

La campagna pubblicitaria lanciata da Gillette che prende il nome di “Livello Bomber Labs” coinvolgerà diversi canali.

Dunque, non soltanto in tv con 3 nuovi spot on air dal 3 marzo, ma anche su Twitch, Instagram e TikTok. In tutti i casi, viene confermato come ambassador ufficiale del brand, Bobo Vieri.

Ma non è finita qui. Come abbiamo raccontato in questo articolo, il programma promozionale lanciato da Gillette in vista della vendita del nuovo modello di rasoio ha previsto anche una customization dell'intera stazione metro Duomo di Milano, oltre al circuito dei mezzi di superficie, con tram e bus.

Proprio per tale motivo, quindi, la decisione di ampliare l’iniziativa prevedendo la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per usufruire del trasporto ATM a Milano.

Come avere il biglietto gratis della metro a Milano

E ora arriviamo alla domanda che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore: come fare a ricevere il biglietto gratuito della metro a Milano?

A questo proposito, il brand di rasoi ha previsto 3mila titoli di viaggio per i mezzi Atm, a chiunque passi da una precisa fermata della metropolitana.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di tantissimi passanti già nella giornata di ieri, domenica 3 marzo, ma continuerà anche per altre due giornate.

I prossimi due appuntamenti da ricordare per coloro che desiderano avere il biglietto gratis della metro a Milano grazie all’iniziativa Gillette sono quelli di sabato 9 marzo e domenica 10 marzo.

Dove recarsi per poter ottenere il biglietto gratuito della metro? Nella fermata della stazione metropolitana di Duomo, sicuramente una delle fermate più famose di tutta Milano.

