Ecco quanto costa la nuova casa in affitto di Fedez nella zona dei Navigli

Fedez ha lasciato l'attico di Citylife che condivideva con Chiara Ferragni. La nuova casa in affitto in cui vive si trova nella zona Navigli. Ecco quanto spende al mese e perché vivere in questo quartiere costa così.

Non è più una notizia il fatto che Fedez e Chiara Ferragni abbiano deciso di divorziare. La coppia italiana più seguita dei social ha già smesso di vivere nello stesso appartamento.

Fedez infatti, ha preso in affitto una casa nella zona Navigli. Ecco quanto costa e perché questo quartiere è uno dei più caratteristici di Milano.

La nuova casa di Fedez, in affitto nella zona Navigli.

Fedez ha già lasciato l'attico che condivideva con Chiara Ferragni nel quartiere Citylife. La sua nuova dimora è un appartamento in cui aveva già vissuto prima di iniziare la sua vita di coppia con la famosa influencer.

La sua nuova casa si trova nella zona dei Navigli a Milano. Il rapper, forse nella speranza di poter appianare le attuali divergenze tra lui e sua moglie, avrebbe optato per prendere in affitto il luogo per un periodo di 3 mesi.

L'attico si trova in una delle zone più costose per gli affitti nel capoluogo lombardo. L'appartamento è un attico di circa 100 metri quadrati al quarto piano, che dispone anche di un'ampia veranda che dà su un largo terrazzo.

Quanto costa la nuova casa di Fedez

La zona in cui Fedez ha deciso di trasferirsi in questo periodo, in attesa dei futuri sviluppi sulla situazione legata al suo matrimonio, si trova come già detto, nel quartiere dei Navigli. Per quanto non costi come gli appartamenti nel centro di Milano, il prezzo dell'affitto rimane comunque non indifferente, proprio perché uno dei più caratteristici della città.

Confrontando diversi siti, il prezzo medio dell'affitto di un bilocale di 50 metri in questa parte della città è di circa 1000 euro al mese, con picchi che possono raggiungere anche i 1500. Questi prezzi non comprendono però anche le spese condominiali, che si attestano intorno ai 200 euro.

Partendo da questa informazione, si può ipotizzare che il costo al metro quadro per un appartamento sia di circa 25 euro. Considerando che l'attico preso da Fedez è di circa 100 metri quadri, il prezzo si aggira intorno ai 2950 al mese e le spese condominiali possono persino superare i 400 euro.

Il quartiere dei Navigli

Con i suoi canali, ricchi di bar, negozi e attività creative, è considerato uno degli epicentri di cultura, arte e vita notturna di Milano.

Sono diversi i motivi per cui questo quartiere è considerato molto affascinante e attira molti visitatori, sia milanesi che turisti internazionali:

• i canali storici che offrono scorci pittoreschi sulla “vecchia Milano”

• atmosfera artistica grazie alla presenza di gallerie , atelier e spazi espositivi.

• mercatini dell'antiquariato e del vintage , particolarmente frequentati durante i weekend

• vita notturna vivace con una vasta scelta di locali per tutti i gusti musicali e culinari

Il costo degli affitti a Milano

Il prezzo degli affitti a Milano si è alzato negli ultimi anni. Solo osservando il sito Idealista.it, secondo cui il costo medio è stata di 25,6 euro al metro quadro nel mese di febbraio (la stima è aggiornata mensilmente), è possibile scoprire che, rispetto allo stesso periodo nel 2023, questo è aumentato del 13%.

Il centro del capoluogo lombardo è ancora tra i quartieri più costosi di Milano, attestandosi a quota 30 euro come prezzo al metro quadro. I quartieri in cui è invece più probabile spendere meno sono Baggio, Olmi e Bisceglie, dove è necessario pagare circa 16,6 euro al metro quadro per po.