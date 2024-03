Vittoria di Centro Aktis ai Le Fonti Awards

Centro Aktis vince il prestigioso premio “Le Fonti Awards” categoria Eccellenza dell’Anno - Innovazione & Leadership – Settore Sanitario.

La premiazione si è tenuta lo scorso 7 marzo in Piazza Affari a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana.

Il riconoscimento assegnato è stato così motivato dal comitato scientifico di Le Fonti:

“Per essere un’Eccellenza nei settori diagnostico e polispecialistico per la diagnosi e la cura di pazienti ambulatoriali. Per garantire ad ogni paziente il miglior comfort possibile e ridurre al massimo disagi e tempi d’attesa. Per le risposte tempestive, l’affidabilità e la grande specializzazione.”

Di seguito è possibile visionare la video-intervista completa rilasciata da Valerio Scoppa, CEO di Centro Aktis.

I Le Fonti Awards sono sia un momento di premiazione ma anche un momento di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. La visibilità mediatica dell’evento è garantita da Le Fonti TV, punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 paesi.