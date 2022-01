Che l’Italia fosse il Paese dei bonus, ormai, era chiaro a tutti; esistono bonus per le zanzariere, per sistemare il giardino, per acquistare una bicicletta o un monopattino elettrico, ma per gli impatti della pandemia sulla vita delle persone, no. Il grande escluso in questa Legge di Bilancio 2022, pubblicata lo scorso 30 dicembre 2021, è proprio lui, il Bonus Salute Mentale.

Che l’Italia fosse il Paese dei bonus, ormai, era chiaro a tutti; esistono bonus per le zanzariere, per sistemare il giardino, per acquistare una bicicletta o un monopattino elettrico, oltre che per andare alle terme, ma per gli impatti della pandemia sulla vita delle persone, no.

Il grande escluso in questa Legge di Bilancio 2022, pubblicata lo scorso 30 dicembre 2021, è proprio lui, il Bonus Salute Mentale.

C’è da dire, però, che nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato stanziato nuovamente un fondo di 10 milioni di euro per la promozione del benessere della persona. Questo fondo permette di semplificare le modalità di accesso ai servizi di tipo psicologico delle fasce più deboli della popolazione.

La priorità per l’utilizzo dei finanziamenti per il sostegno psicologico verrà data sicuramente a tutti i pazienti affetti da patologie oncologiche.

Tra i fondi stanziati nella Manovra 2022, però, non rientra un sostegno per la salute mentale di chi necessita di assistenza psicologica, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

Andiamo a capire più nel dettaglio in cosa consiste il grande escluso tra i bonus e da quale sostegno è stato sostituito.

Bonus Salute Mentale, non c’è posto per lui in Legge di Bilancio

La legge del 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio, da 36.5 miliardi di euro è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Il Governo, per l’anno corrente, ha previsto dei fonti destinati al sostegno psicologico di studenti, ma non ha previsto alcun sussidio per chi necessita di assistenza psicologica, soprattutto dopo l’avvento della pandemia di Coronavirus.

Non è, infatti, la sola pandemia il problema, ma tutto ciò che ne è conseguito: le chiusure forzate in casa, le difficoltà economiche insorte, le misure restrittive, la DaD per gli studenti, la depressione, il terrore per la propria salute o per quella di una persona cara, l’ansia e la solitudine.

Come possiamo leggere dall’indagine dell’Istituto Superiore della Sanità condotta su un numero di 878 famiglie:

“Emerge un evidente impatto della pandemia sulla condizione di salute mentale, in termini di stress percepito e presenza di sintomi ansiosi e depressivi. Sono stati infatti osservati sintomi depressivi o da stress rispettivamente nell’11 e nel 14% del campione. I livelli di ansia invece sono risultati oltre il range di normalità nella metà circa dei soggetti esaminati.”

Bonus Salute Mentale, c’è spazio solo per gli studenti

In Legge di Bilancio 2022 è stato incrementato il Fondo il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per il 2022.

L’incremento previsto è pari a 20 milioni di euro per dare garanzia agli studenti di un’assistenza e supporto a livello psicologico.

Dall’altro canto, invece è saltato l’emendamento bipartisan, il bonus salute mentale, anche chiamato da molti “Bonus Psicologo”.

Il fondo richiesto per avviare la misura era pari a 50 milioni di euro, suddivisi in due tipologie di sostegno economico: la prima, riguardava una sorta di Bonus per l’avviamento della misura pari a 15 milioni di euro, mentre la seconda riguardava un bonus sostegno dei restanti 35 milioni di euro.

I 15 milioni dovevano essere distribuiti nella misura di 150 euro per ciascun soggetto maggiorenne al quale è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non ha avuto la possibilità di accedere ad altre agevolazioni per la salute mentale.

In questo caso, i 150 euro ad personam sarebbero stati distribuiti senza tener conto dell’Isee, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

I 35 milioni, invece, sarebbero stati ripartiti tenendo conto dell’Isee e, dunque, del reddito. Le cifre erano le seguenti:

Con un Isee fino a 15 mila euro 1.600 euro per il Bonus Salute Mentale;

Con un Isee tra i 15 mila euro e i 50 mila euro 800 euro per il Bonus Salute Mentale;

Con un Isee compreso tra i 50 mila euro e i 90 mila euro 400 euro per il Bonus Salute Mentale.

Insomma, dobbiamo salutare, per ora, questo bonus poiché in Legge di Bilancio 2022 ha trovato spazio solamente il sostegno per gli studenti, e le loro famiglie, in situazioni di difficoltà psicologica a seguito dell’emergenza sanitaria, oltre che quella economica, dovuta al Coronavirus.

I nuovi fondi sono stati indirizzati alle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle loro famiglie, mediante dei servizi professionali per assistenza e supporto psicologico in relazione alla prevenzione e alla cura di alcuni disagi, oltre che alle conseguenze dell’epidemia di Covid-19.

Inoltre, nella Legge di Bilancio è stato prorogato anche il termine di scadenza dell’articolo 33 del Decreto-Legge Sostegni-bis, pubblicato lo scorso 25 maggio 2021, relativo alla tutela psicologica e a salvaguardare dagli effetti della pandemia i bambini e gli adolescenti.

Fino al 31 dicembre 2022, infatti, si legge dal decreto dello scorso 25 maggio:

“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.”

Anche per il 2022 il Governo guidato dal Premier Draghi ha deciso di destinare a questo proposito 8 milioni di euro.

Salta il Bonus Salute Mentale: la rivolta di cittadini e psicologi

La salute mentale non è un lusso. In molti, purtroppo, non riescono a permettersi di pagare le sedute da uno specialista.

Le cure da uno psicoterapeuta, infatti, sono considerate un vero e proprio lusso. Si pensi che la presidentessa dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, Laura Parolin, ha affermato che al giorno d’oggi chi si reca presso uno specialista o si trova in gravi condizioni, oppure è benestante.

Eppure, mentre il Governo decide di non approvare un intervento per la salute psicologica di milioni di persone, aumentano a dismisura le richieste di aiuto per ansia, stress, attacchi di panico, dipendenze.

Le fascia di popolazione che, secondo gli ultimi dati forniti dagli psicologi, hanno più bisogno di aiuto sono quelle comprese tra i 12 e i 19 anni, gli adolescenti, ma anche i giovani adulti tra i 20 e i 35 anni.

L’assenza di personale pubblico, o i lunghi tempi di attesa, spingono sempre più le persone a rivolgersi a specialisti privati. Le sedute presso uno psicoterapeuta possono andare da un minimo di 40 € - 60 € a un massimo di 200 € (o più) per i professionisti con una nomea elevata.

Insomma, come possiamo vedere, non tutti hanno la possibilità di recarsi da uno psicologo e spendere circa 200 euro al mese per curarsi o cercare sostegno.

Proprio per questo motivo serviva un Bonus Salute Mentale: per chi non poteva permettersi una spesa del genere.

E su questo tema si è espressa la Senatrice Caterina Biti che, con la collega al Senato Paola Boldrini, è stata la prima firmataria dell’emendamento per il sussidio economico per la salute mentale. La Biti ha scritto, in un lungo post sul suo profilo ufficiale Facebook:

"Siamo sempre più convinti che investire ora nel sostegno a chi abbia necessità di risolvere le proprie fragilità sia una forma di prevenzione importante. Insieme a questo manteniamo la convinzione che facilitare l’accesso ai servizi psicologici sia anche un modo per abbattere lo stigma che ancora c’è sulla necessità di prendersi cura della salute mentale."

Pare che per lo Stato italiano la salute mentale sia ancora una tematica secondaria, che non ha rilevanza. O perlomeno, che non ha la stessa rilevanza del Bonus Tv e Bonus Decoder che, a differenza del Bonus Salute Mentale, hanno trovato spazio in Legge di Bilancio.

Nella Legge del 30 dicembre 2021, infatti, i Bonus Tv e Decoder sono sono state rifinanziati con 68 milioni di euro.