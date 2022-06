Continuano ad esserci contributi economici soprattutto per chi ha un reddito basso ma la maggior parte delle persone può accedere anche ai bonus senza Isee, che quindi nulla hanno a che vedere con la situazione reddituale oppure patrimoniale del nucleo familiare. C’è tutta una serie di bonus di cui è possibile beneficiare anche senza allegare necessariamente l’attestazione Isee, in fase di presentazione della domanda. Ecco quali sono i principali.

I bonus nascono in periodo di pandemia per dare una mano a tutti i cittadini, provati sotto diversi punti di vista. Oggi continuano ad esserci contributi economici soprattutto per chi ha un reddito basso ma la maggior parte delle persone può accedere anche ai bonus senza Isee, che quindi nulla hanno a che vedere con la situazione reddituale oppure patrimoniale del nucleo familiare.

Come analizzeremo nel corso dell’articolo, una delle ultime novità, sul fronte degli aiuti alle famiglie, è rappresentata dal contributo previsto dall’assegno unico per i figli minori, erogato mensilmente dall’Inps.

Una delle proposte principali, emerse nel corso degli Stati Generali della Natalità che si sono svolti a Roma il 12 e 13 maggio, riguarda la possibilità di modificare l’indicatore Isee per calcolare l’Assegno unico.

Ma non è tutto. C’è tutta una serie di bonus di cui è possibile beneficiare anche senza allegare necessariamente l’attestazione Isee, in fase di presentazione della domanda.

Ecco quali sono i principali.

Bonus senza Isee: 50 euro per l’assegno mensile erogato dall’Inps

Procediamo subito con una distinzione. Infatti, è possibile ottenere una serie di aiuti a livello economico, anche senza presentare l’Isee, ma chiaramente accettando però di percepire l’importo minimo.

Nel caso dell’assegno unico per i figli minori è proprio questo aspetto oggi al centro dell’attenzione generale.

Infatti, esiste un grande divario tra l’importo spettante a chi ha un reddito basso, vale a dire 175€ a figlio, e chi invece ha un reddito alto o che non presenta l’Isee. L’ammontare dell’assegno, in questo caso, è di appena 50€ al mese.

Il punto è che, quando si tratta di mantenere i figli da un punto di vista economico, è l’inflazione e il rincaro dei prezzi e del carovita a fare la differenza, non tanto il fatto di avere un Isee più o meno elevato, cosa che può determinarsi anche in base alla situazione patrimoniale oppure alla giacenza media sul conto corrente, a parità di reddito prodotto.

Ecco allora che una delle ipotesi al vaglio in questo momento riguarda l’eliminazione dell’Isee così come concepito ora, per andare verso un sistema più equilibrato che tenga conto in primis del numero dei figli e del reddito e non di altri parametri.

Che bonus senza Isee si possono richiedere nel 2022?

I primi cinque mesi dell’anno hanno visto scendere in campo non poche novità, rispetto alla fine del 2021, a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 e del Family Act, il cui provvedimento più importante è rappresentato proprio dall’entrata in vigore dell’assegno unico. Ma c’è di più.

Incentivi governo 2022, bonus bollette. Auto, moto, bollette, trasporti, teleriscaldamento, bonus 200 euro, sono tanti gli aiuti che il governo Draghi ha studiato per i cittadini italiani in questi primi 5 mesi del 2022.

Ognuna di queste tematiche è stata oggetto di approfondimento sul nostro giornale. In questa sede, ci limitiamo ad elencare quelli che sono i bonus senza isee che prevedono comunque un contributo economico, come un accredito diretto sul conto corrente o un rimborso di denaro e quelli che invece sono agevolazioni fiscali, di cui è possibile beneficiare ad esempio, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus senza Isee 2022: chi sono i beneficiari?

Per quanto concerne la serie di bonus che qui di seguito stiamo per presentare, possiamo innanzitutto anticipare che esistono di diverse tipologie, non necessariamente solo per le famiglie con figli.

Infatti, possono beneficiare di alcuni dei principali bonus senza Isee 2022 anche single oppure coppie senza figli, come avviene nel caso dei bonus previsti per la casa.

Spiccano tra questi, le agevolazioni per l’affitto o per l’acquisto della prima casa, così come il bonus per i giovani, per i liberi professionisti che hanno l’ufficio a casa

Per ottenerli, non è prevista dunque l’attestazione Isee bensì, solo in alcuni casi, un reddito Irpef personale che non superi la soglia di 35.000€ all’anno.

Bonus senza Isee 2022: accredito sul conto oppure rimborso diretto

Il principale bonus senza Isee, ottenibile quindi anche senza presentare l’attestazione, che prevede un bonifico in denaro sul conto corrente del beneficiario è proprio l’assegno unico per i figli minori.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, l’importo è però minimo, trattandosi di 50€ mensili. Le cose potrebbero cambiare però, con l’entrata in vigore di altri criteri di determinazione delle somme spettanti, come anticipato. Attendiamo dunque aggiornamenti al riguardo.

C’è un altro bonus che è possibile ottenere anche senza Isee ed è il bonus nido. In questo caso, si tratta di un rimborso sul conto intestato al richiedente, di una parte delle spese affrontate per pagare le rette dei figli iscritti presso le strutture private.

Il massimo rimborso previsto è di 3 mila euro, spalmati nell'arco di 11 mesi. Questo per chi ha un reddito basso. Man mano che il reddito si alza, fino a sfiorare i 40 mila euro, ecco che allora il rimborso previsto equivale a 1.500 euro. Questa è la cifra che spetta anche a chi non presenta affatto l’Isee, motivo per cui è possibile considerare il bonus nido anche un bonus senza Isee.

La novità che riguarda l’arrivo imminente dell’estate è un accredito pari a 200 euro, approvato da Draghi, da erogare a tutti, per compensare il carovita. Un vero e proprio bonus anti-inflazione, che prevede un tetto massimo di 35 mila euro solo per ciò che riguarda il reddito personale, quindi è un bonus senza Isee, perché non tiene conto della situazione familiare. Infatti, è possibile che in una famiglia, tutti i componenti lo ricevano.

Altro contributo in denaro, che si riceve senza Isee, è il bonus cultura. In questo caso, non c’è un accredito sul conto bensì una ricarica tramite 18App, del valore di 500 euro, che va a tutti i giovani, per il solo fatto di essere diventati maggiorenni.

Anche il bonus idrico è senza Isee e prevede un rimborso sul conto corrente, fino a un massimo di 1.000€, per le spese affrontate per sostituire i vecchi sanitari di casa o la rubinetteria, non per ragioni estetiche ovviamente, bensì per abbattere il più possibile lo spreco di acqua, viste le funzionalità dei nuovi dispositivi.

Un rimborso in denaro è previsto anche per chi deve necessariamente sottoscrivere un abbonamento ai mezzi di trasporto, per recarsi al lavoro oppure per motivi di studio. Anche in questo caso, il bonus è senza Isee perché si tiene conto solo del reddito Irpef personale. Il contributo è di 60€.

Bonus senza Isee 2022: tutte le principali agevolazioni fiscali

Rientrano nell’ambito delle detrazioni fiscali, tutti i principali bonus per la casa che ormai abbiamo imparato a conoscere.

Superbonus, ecobonus, sisma bonus, ma anche 1.800€ di detrazione fiscale, pari al 36%, che va a coloro che ristrutturano il giardino di casa o le aree verdi condominiali.

Il bonus facciate attualmente previsto è al 60%, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Anche il bonus mobili si ottiene senza Isee e consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l’acquisto di elettrodomestici di classe A+ o superiore e mobili destinati ad un immobile in ristrutturazione.

Ricordiamo inoltre che per molti giovani è possibile usufruire di detrazioni per l’affitto o per l’acquisto della prima casa, che pur prevedendo un Isee, risulta alquanto elevato e quindi accessibile, pari a 40.000 euro.